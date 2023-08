Tantas cosas se han dicho ya sobre la inaceptable actitud de Luis Rubiales en la celebración de la gesta de las futbolistas de España en la final del Mundial que pocas novedades se pueden aportar. Solo cabe esperar que el hecho de deslucir su épica victoria sirva, al menos, para que empiecen a cambiar las cosas. Pero de verdad, no solo con postureos. Nunca se pasó tan rápido de la euforia a la indignación; de la vergüenza a la ira; en un país que vende modernidad mientras tolera anticuadas federaciones deportivas que en lugar de avanzar hacia la igualdad la cercenan. Rubiales no pide perdón porque no entiende por qué debe hacerlo. Quienes le ríen las gracias y aplauden sus trasnochados argumentos a rabiar, tampoco. Y siguen siendo demasiados, aunque a algunos el compadreo se les esté atragantando.

Hay quien lanza a las redes sociales vídeos con la fiesta del Mundial con Jenni alegre, en lugar de estar llorando por las esquinas por el "piquito" que le plantó su jefe en los labios sin que ella se lo pidiera. Fue por culpa de la euforia, de esa misma alegría desbordada que le impidió a Rubiales reprimir un gesto soez en el palco de autoridades que ha dado la vuelta al mundo.

Ni es momento de ‘cacerías’ ni de utilizar políticamente a los millones de mujeres y también hombres que han dicho ‘Se acabó’. El mal trago debe marcar un punto de inflexión para cambiar las cosas. Esto no va solo de fútbol; va de romper techos de cristal, de pensar por qué tantos ases del balón callan; de educar en igualdad para alcanzar la modernidad y el respeto que persigue irradiar la marca España.