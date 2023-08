Carlos Larraz, el zaragozano que cruza África en moto junto a su perrita Mila

Lo que empezó como un reto para prepararse para participar en el próximo Rally Dakar de 2026, sin asistencia de ningún tipo, se ha acabado convirtiendo en el viaje de su vida. Así lo explica este zaragozano de 33 años, Carlos Larraz, que ha estado más de seis meses cruzando África en solitario sobre su motocicleta, con este objetivo a la vista. “Al final, lo que pensaba que iba a ser una experiencia en solitario se ha convertido en un viaje de constantes encuentros con personas, animales y sucesos inesperados que han puesto sal, pimienta y especias a mi vida, como nunca lo hubiese imaginado”, reivindica.

Una aventura que“siempre la había llevado dentro”, y que ha ido compartiendo a través de sus redes sociales bajo el pseudónimo de ‘Motadz.weride’, a modo de diario de abordo. Allí ha ido mostrando no solo la cultura y las personas a las que ha conocido en cada lugar. También algún que otro percance o avería. Y algo muy original, el tejido emprendedor y de jóvenes soñadores que ha encontrado durante su camino. “Creo que a través de ellos puedo tener una radiografía socio-cultural muy completa de cada país por el que paso”, admite.

"Lo que pensaba que iba a ser una experiencia en solitario se ha convertido en un viaje de constantes encuentros con personas, animales y sucesos inesperados que han puesto sal, pimienta y especias a mi vida, como nunca lo hubiese imaginado"

Hace unas semanas, su viaje en solitario recibía una sorpresa: se encontraba a su nueva compañera de vida, Mila -en honor al fiel compañero de Tintín, Milú-, una perrita abandonada que se cruzó en su camino en Nouadhibou, Mauritania. “Al principio pensé darla en adopción en Europa, pero me di cuenta que me resultaba imposible separarme de ella. Así que ahora busco la manera de que viaje conmigo en la moto”, afirma, emocionado.

La historia de este zaragozano de 33 años comenzaba el 7 diciembre de 2022 -día de su cumpleaños- en Lausana, Suiza, tras decidir que había llegado el momento de dar un giro de 180 grados a su vida. Decidió dejar de lado sus estudios, "ninguno me llenaba del todo", y ponerse a trabajar "prácticamente de todo”: ha sido camarero, cocinero, profesor, chófer, azafato…

En 2016 se mudó a Suiza, para la temporada de esquí y aprender francés. “Al final me quedé en Ginebra, donde emprendí varios negocios dentro del sector del diseño, la cocina e incluso un negocio de lavado de coches de lujo a domicilio con productos biodegradables”, explica. Sin embargo, ninguno llegó a cuajar del todo. “Me di cuenta de que no estaba haciendo lo que quería. Necesitaba salir de mi zona de confort y darle un giro a mi vida”, afirma.

Sin duda una reflexión que a muchos les pasa por la cabeza, pero que pocos se atreven a dar forma. “Es en ese momento en el que crees que tienes todo lo que quieres cuando toca empezar de cero. Volver a sentirte principiante”, reflexiona. Así, con todos sus ahorros y su moto, emprendió esta aventura de recorrer el mundo en moto, empezando por África.

Hasta la fecha ha pasado por Suiza, Francia, España, Marruecos, Sáhara Occidental y Mauritania. Y, aunque ahora se encuentra unos días en Zaragoza "tomándose un respiro y atendiendo algunos asuntos laborales", asegura que esta aventura no ha hecho más que empezar. “Retomaré el viaje a final de año con destino a Algeria, Túnez y Libia, hasta llegar a Egipto. ¿Y después? Eso la vida se lo dirá, aunque no le importaría abrirse camino hacia Vietnam.

"Me di cuenta de que lo que realmente me apetecía era probar a vivir al día, viajar y conocer otros mundos. Identifiqué estos puntos y me dije; aquí es donde salgo a ver qué pasa”

“Lo que tengo claro es que mi visión de la vida ha cambiado enormemente. Si antes tenía miedo de lo que me podría pasar, ahora solo veo cómo puedo conocer más. Son más las personas buenas que las malas en este mundo, y veo con mucho más sentido que compartir esto a través de los medios es muy importante”, reflexiona.

Carlos Larraz, hace unos días, antes de continuar con su aventura. C. Ivars

Objetivo, Dakar 2026

Y es que si hay algo de lo que puede presumir el zaragozano es de haberlo intentado. Muchas veces. "A lo largo de mi vida he emprendido proyectos y la mayoría han salido mal, pero he aprendido un montón”, indica. Aunque reconoce que durante su juventud sintió que no encontraba su sitio, es precisamente gracias a esta actitud la que le ha permitido hacer algo distinto. Algo que quizás pocas personas harían. “Me di cuenta de que lo que realmente me apetecía era probar a vivir al día, viajar y conocer otros mundos. Identifiqué estos puntos y me dije; aquí es donde salgo a ver qué pasa”, continúa.

El avnturero aragonés no olvida que todo esto empezó con un sueño. Participar en el próximo Rally Dakar que tendrá lugar en Senegal en 2026, y sin asistencia de ningún tipo. “Afortunadamente, haber nacido y crecido en Zaragoza me ha permitido ser capaz de adaptarme a cualquier clima extremo”, bromea.