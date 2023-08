Zahoríes en busca de pozos de agua en Aragón: "Llevamos 3 o 4 años desbordados de trabajo"

El agua es vida y ellos la buscan como ya lo hacían los antiguos egipcios hace miles de años, con unas simples varillas y un péndulo. Con esos instrumentos, los zahoríes son capaces de marcar pozos sin ni siquiera excavarlos. Para José Antonio Gracia, detrás no hay ningún misterio. "Lo que yo capto lo puede percibir cualquier persona. Este don lo tenemos todos, lo que pasa es que hay que desarrollarlo", sostiene.

Gracia, electricista en el Ayuntamiento de Huesca ya jubilado, es zahorí "de forma medio profesional" desde 1986. "En mi zona solo conozco a otros dos y yo lo hago por afición", señala. Y es que, como apunta otro veterano zahorí de Zaragoza, en Aragón apenas hay media docena y la mayoría son "mayores". No obstante, trabajo no les falta ante un año tan seco. "Llevamos desde 2005 con sequía y la gente no se lo cree. Hay lugares de la provincia oscense en los que la altura del agua ha bajado entre 20 y 30 metros. Este año vamos de medio lado (de trabajo) y los perforadores tampoco dan abasto", advierte José Antonio.

También Luis Serrano, agricultor de Codos y marcador de agua no profesional desde hace 6 años, comprueba en sus pozos esa escasez de agua. "Cada año llueve y nieva menos, los acuíferos no recargan y los niveles son más profundos; en mi zona antes con 180 metros teníamos agua y ahora nos vamos a más de 300", explica. Mientras el veterano zahorí zaragozano aventura que, como no llueva pronto, la Diputación Provincial de Zaragoza va a tener que estar "continuamente" llevando camiones de agua a pueblos de la provincia. "Dentro de una semana tengo que ir a Bádenas; son las fiestas y se han quedado prácticamente sin agua. En verano hay municipios donde aumenta tanto la población que los acuíferos no dan de sí. Hay una sequía muy gorda", destaca.

Por su parte, Gracia informa de que este verano le han llamado de Lierta (en la Hoya de Huesca) y de Concilio (Zaragoza), en ambos casos para buscar agua que no lleve nitratos. "En el primero se hizo el sondeo y una analítica del agua. Lo curioso es que a 100 metros salía la misma cantidad de nitratos que a 20 metros que tenían ellos el pozo; el agua no era potable. Y en el segundo, tampoco servía para agua de boca. Después de hacer el pozo y analizarla, nos salió salada", detalla este zahorí, que remarca que de todos los pozos que ha localizado en 37 años tan solo tres contenían agua para beber. "Uno de ellos en una finca particular en Losar de la Vera (Cáceres). Los demás estaban contaminados con nitratos; no sirven para agua de boca pero sí para regar", cuenta. Y añade: "Hay ayuntamientos que confían más en los zahoríes que en los técnicos a la hora de mirar agua. O quieren saber primero una valoración del zahorí y después, si lo creen conveniente, llaman al técnico".

José Antonio Gracia, con unas varas de avellano, en una imagen de archivo. J. A. G.

Aunque hay pequeños ayuntamientos que recurren a ellos, el zahorí zaragozano indica que estos representan una pequeña parte de la clientela. El grueso lo forman agricultores y dueños de granjas de porcino. "Sobre todo los que tienen plantaciones de almendros y trufas, que están en auge en Aragón. También nos llaman de invernaderos, de urbanizaciones de chalets en el campo y de hoteles del Pirineo, hay algunos que lo están pasando mal porque sus acuíferos se han quedado secos", comenta.

En lo que va de año, él ha descubierto en torno a 60-70 pozos de agua. "Siempre tenemos trabajo, pero llevamos 3 o 4 años desbordados; no llegamos a ejecutar todo lo que quisiéramos. Y más que hacer un pozo a la ligera en cualquier punto, hay que dar una referencia más aproximada", subraya. Para ello, se informa de la finca, polígono, parcela o número catastral en cuestión y consulta los datos (relativos a geología) "de la Confederación Hidrográfica" (CHE). "Con ellos, informamos al agricultor, pueblo o al cliente que sea si es un sitio bueno o malo para sacar agua. Por la geología, puede ser (un suelo) arcilloso, con gravas, roca.... Vamos 'in situ' a la finca y revisamos tipo zahorí, como toda la vida, y le decimos el punto que para nosotros es más razonable hacer el pozo. Después llevamos la máquina, ejecutamos el pozo e instalamos la bomba; hacemos todo, llaves en mano. Hay un porcentaje de fallo, pero es de profundidad; no de que salga agua. Nos podemos equivocar hasta un 10%-15% de profundidad", explica el zahorí zaragozano.

El agricultor Luis Serrano, de Codos, también marca pozos de un huevo. L. S.

En el caso del agricultor Luis Serrano -que colabora con dos empresas de perforaciones, una de ellas en Castellón- ha localizado 14 pozos sin fallo alguno (cuatro de ellos en terrenos de su propiedad). "Soy agricultor y te hace ilusión marcártelos tú. Como sé que tengo un don, me llaman amigos y otras personas. Lo hago de forma altruista; si me dan algo, bien y sino no pasa nada. Me llaman otros agricultores y gente que vive en chalet que quiere agua en las fincas. El problema que veo es que cada vez hay menos (agua)", se lamenta. Asimismo, explica que en verano no dispone de mucho tiempo para hacer de zahorí al tener que dedicarse de lleno a la actividad agrícola (cultiva cerezas). "Hace 15 días marqué dos pozos en Calatayud -continúa- Tengo que ir a algún otro pueblo, pero hago más caso en invierno".

Mientras, el zahorí oscense recibe este año más peticiones que en 2022. "Por la sequía y las circunstancias de cada uno, sobre todo de agricultores con las plantaciones de almendros, de trufas y demás. Después del verano y hasta que empiece la cosecha, habrá más peticiones para mirar agua. Las nuevas plantas de ahora si no tienen agua no enraízan bien", sostiene José Antonio Gracia, al tiempo que resalta que hay que tener un poco de experiencia para saber lo que se está detectando.

"Infalibles no somos, pero los geólogos tampoco lo son. Si estos tuvieran mi experiencia y yo, su sapiencia por haber ido a la universidad haríamos un tándem divino. Lo que ocurre es que no tragan que vayas con un palo y un péndulo y puedas sacar agua porque ellos son muy técnicos", responde cuando se le pregunta qué opina al ser cuestionados por buscar agua sin ninguna evidencia científica. "Yo he estado en fincas donde un geólogo había hecho un estudio y decía que a 40 metros no había agua y llamarme el propietario, llegar ahí, pasar la profundidad que él decía y sacar un caudal del pozo que se hizo de más de 8.000 litros por hora -continúa- Había agua pero era una tierra con muchas arcillas; engañan mucho tanto a los aparatos que llevan como a nosotros". Y recuerda que hace miles de años los zahoríes ya existían en el mundo. "Y sacaban agua", concluye.