De Zaragoza a Gambia para echar una mano (literalmente)

"Ha sido una experiencia increíble". Con una maleta llena, no de ropa sino de vivencias, ha regresado el zaragozano Daniel Sanjuán de su experiencia profesional -y al mismo tiempo voluntaria- en Gambia. Este fisioterapeuta, profesor de Ciencias de la Salud en la Universidad San Jorge y en la de Lérida, ha trasladado sus conocimientos a los futuros profesionales del país a principios este verano. Además, ha pasado consulta, junto a 13 alumnos de la universidad catalana, a los gambianos que necesitaban tratamiento en un pueblo de 7.000 habitantes llamado Baja Kunda.

"Los recursos sanitarios son precarios y apenas hay material de enfermería y medicamentos. Nosotros nos centramos en mejorar la calidad de vida y la funcionalidad de los pacientes tratando de aliviar su dolor derivado de lesiones traumatológicas y neurodegenerativas", explica el zaragozano de 29 años. Hasta esta localidad gambiana se desplazan cada año decenas de alumnos de la universidad para realizar sus prácticas gracias a un convenio entre el campus catalán y la ONG Alpicat Solidari promovido por la profesora Carme Campoy.

Promover el bienestar de los habitantes de Baja Kunda era una de sus principales metas. A pesar de que pasaron por sus manos decenas de pacientes, Sanjuán recuerda especialmente la historia de Ali, de 19 años. "El joven recibió una patada en la tibia jugando al fútbol y acudió a un curandero. Días después fue al médico y le inmovilizaron la pierna durante semanas. A raíz de eso, tenía callo óseo en la tibia y supusimos que estaba rota. De la inmovilización tuvo una úlcera en el talón", cuenta el fisioterapeuta.

Con los días, este grupo de alumnos y Sanjuán plantearon un tratamiento de tres días a la semana. "Pasó de caminar con una muleta y que le tuvieran que acercar con la moto hasta la puerta a poder andar con menos dificultad", explica. El aragonés considera que, de no haber recibido tratamiento de fisioterapia, el joven no podría todavía caminar con normalidad.

Sanjuán matiza que los habitantes de la zona sufrían generalmente patologías en la zona cervical y lumbar. "Al fin y al cabo trabajan durante muchas horas en el campo. Algunas mujeres llevan kilos de fruta en una cesta en la cabeza y un hijo delante y otro detrás", argumenta. También se han encontrado con pacientes con parálisis cerebral. "Una madre vino con su hijo y no entendía qué le pasaba en la mano y en la pierna. Estuvimos haciendo ejercicios con el niño y corrigiendo posturas", especifica el zaragozano.

La expedición española, que va cambiando cada dos semanas, permanece en Baja Kunda durante los meses de verano -de junio a septiembre-. Sanjuán y los 13 alumnos residieron en la localidad dos semanas. "Nosotros recibimos información de los compañeros que estuvieron antes y ahora se la transmitimos a los que vienen después. No podemos hacerlo todo el año, pero los meses que estamos, hacemos que la salud de la gente mejore. Hay quienes tienen heridas con infecciones que van a más si no se curan, pueden derivar en una sepsis general que puede provocar una amputación o consecuencias más graves. Nosotros también tratamos este tipo de casos porque no solo venimos del ámbito de la fisioterapia sino también de la enfermería", defiende.

Clases a los futuros fisios

Además de pasar dos semanas en el hospital de Baja Kunda, Sanjuán decidió permanecer una semana más en el país y así contribuir en la educación impartiendo clases en la Facultad de Medicina de la Universidad de Gambia. "Culturalmente existen diferencias y yo traté de inculcarles la importancia que tienen cuestiones como la higiene y el trato con el paciente" especifica. Lo más importante, asegura, es "conseguir que los estudiantes refuercen la estructura sanitaria de Gambia".

Otro de los propósitos de Sanjuán durante su estancia en la universidad fue "abrir la mente de los futuros profesionales". "Tienen un concepto muy específico sobre la fisioterapia", reconoce. Algunos de los alumnos acudirán a Lérida para hacer una estancia y así completar sus conocimientos.

Carreteras, educación, sanidad,...

No es ningún secreto que Gambia, al igual que muchos países de África no tienen las mismas comodidades que los estados occidentales. En todo caso, Sanjuán asegura que "hay que verlo para creerlo". "En las zonas turísticas no se observa la realidad de los países. Me llamó mucho la atención que en muchas casas de la zona rural no tienen ni luz ni agua corriente. Las pocas que lo tienen, son afortunadas", recuerda.

A Sanjuán también le llamó la atención que no existe un sistema de recogida de basuras. "No hay contenedores. En el hospital hay alguno, pero muy pocos", desvela el joven.

Para recorrer 400 kilómetros, que es la distancia que separa la capital (Banjul) con Baja Kunda, estuvieron 10 horas de viaje. "El tráfico es caótico en las ciudades", cuenta.

A nivel sanitario, apunta, "la mayoría es por copago". "Es decir, también hay que hacer una pequeña contribución en la sanidad pública", declara el joven. La educación es gratuita y existen dos tipos de escuelas, las inglesas y las árabes.

De toda esta vivencia, Sanjuán se lleva en la maleta "la hospitalidad de los gambianos y su fortaleza para adaptarse a la adversidades". "Sin duda, volveré", remarca.