El concurso del bar de Castejón de Las Armas apunta al Contencioso

La licitación del único bar de Castejón de Las Armas, de titularidad municipal, lleva camino de acabar ante un tribunal contencioso-administrativo. Los antiguos gestores del Centro Cultural Virgen del Cerro no lograron la renovación y recurrieron el proceso ante el Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón (Tapca), pero este acaba de contestarles que el valor estimado de la licitación no supera los tres millones de euros, por lo que el asunto queda fuera de sus competencias.

En una resolución que lleva fecha 11 de agosto, el Tapca decía que habrá de ser el Consistorio quien resuelva la cuestión como "recurso administrativo". Así las cosas, el alcalde Castejón de Las Armas, Francisco Melendo, ha señalado que "en cuanto el personal municipal esté operativo, se dará respuesta y se resolverá".

Los anteriores gestores del bar aguardan ahora la decisión, pero ya adelantan que de no quedar conformes valorarán la posibilidad de acudir a la vía judicial. Su representante legal asegura que sabían que "la respuesta del tribunal iba a ser en este sentido, pero era necesario para que el Ayuntamiento se moviese, porque ya no había respondido la última vez".

Según Melendo, la polémica de los últimos meses "no ha sido fácil" de gestionar y puntualiza: "Hay quien intenta intimidarme de forma personal, y, aunque no lo están consiguiendo, no es algo agradable". A este respecto, el primer edil explica que ha tenido que denunciar la aparición de varias pintadas contra él y contra personas de su entorno tanto en el casco urbano del pueblo como en la carretera que une Castejón de Las Armas con Ateca. "Ya no me afecta. Hago fotos y voy al cuartel de la Guardia Civil, que espero que pueda encontrar al responsable", indica.

El local está abierto

Por el momento, el bar está funcionando, pero no lo lleva el primer adjudicatario, sino otro de los candidatos que se presentaron al concurso. A título particular, algunos vecinos critican el resultado de la licitación y aseguran que el servicio "no es lo que era". "Es ver cómo estaba la barra de pinchos antes y ahora y se te cae el alma a los pies", dicen. Otros califican el servicio de "pésimo" y han dejado de acudir allí. Sostienen además que no es el actual gerente quien compra los productos básicos.

Respecto a estas acusaciones, Melendo se muestra rotundo: "Es totalmente falso. El gestor actual es el que asume las compras de la bebida y la alimentación. La única inversión que ha hecho el Ayuntamiento es pintar el local, limpiarlo y reponer equipamiento", indica el primer edil. Dice también que "el servicio está bien, es limpio y estamos contentos".