El PSOE augura un Gobierno de Azcón "sumiso" y "reaccionario", la "némesis" al progreso

La portavoz del PSOE en las Cortes, Mayte Pérez, ha censurado este jueves los pactos del PP con Vox para hacer presidente del Gobierno aragonés al popular Jorge Azcón, porque son, ha dicho, "la némesis al progreso" y harán un Aragón "retrógrado: más sumiso, más reaccionario y más liberal".

Así lo ha afirmado en la apertura de la segunda sesión para la investidura de Azcón, en la que ha arremetido contra su pacto con Vox para conformar un gobierno que "no le gusta", que ha tratado de evitar y que intenta "blanquear desesperadamente" con el apoyo del único diputado del PAR, lo que augura una legislatura de "inestabilidad, incertidumbre, líos, falta de transparencia y de responsabilidad" en la que el PSOE, ha enfatizado, se dejará "la piel" para defender los intereses de los aragoneses, empezando por el Estatuto de Autonomía.

"El PAR ha decidido vender el alma al diablo" por "sillones irrelevantes", ha dicho la portavoz socialista y, en su opinión, el diputado aragonesista, Alberto Izquierdo, "será el responsable de haber finiquitado la existencia de un partido histórico", y se ha preguntado si "no le da vergüenza" que solo haya dos partidos en España, el PP y el PAR, "dispuestos a pactar con Vox".

Pérez ha arremetido además contra las "ocurrencias" de Teruel Existe y su líder, Tomás Guitarte, por sus pactos en el territorio con el PP siendo "irrelevantes" en la conformación del Gobierno y renunciado a la "generosa" oferta del PSOE de liderar la Diputación de Teruel.

En su intervención, Pérez ha denunciado la "opacidad" en las negociaciones entre el PP y Vox, que Azcón no haya "dado la cara" debido a la "vergüenza" que le da un pacto que utiliza un lenguaje "decimonónico, grandilocuente y retrógrado", y ha advertido de que si su primera medida es derogar la Ley de Memoria Democrática, tendrán al PSOE "enfrente".

"A mí, me producen exactamente el mismo rechazo los asesinatos de Miguel Ángel Blanco que los asesinos de María Domínguez, la primera mujer alcaldesa democrática que tuvo España. Ambos suponen atentados contra la libertad y la democracia", ha subrayado.

Para la portavoz del PSOE, el acuerdo propugna menos impuestos y aún peor justicia fiscal "para beneficiar a una minoría más pudiente", con rebajas tributarias que ha cifrado en 200 millones de euros que se "perdonan a los ricos" para recortar en Sanidad y Educación.

Pérez ha afirmado además que el PP se presentó a las elecciones sin programa, porque está "en su ADN", que Azcón no se ha atrevido a repetir elecciones y que ha acabado sellando un pacto con Vox "retrógrado, sectario, privatizador y elitista", que supone el regreso al "tardofranquismo", la "ideologización" del sistema educativo, la privatización de la sanidad y un "salto atrás en dos siglos" en política social, con una vuelta "a la beneficencia".

Y ante este Gobierno, que se pasará media legislatura descalificando al saliente y la otra media "cortando cintas" de las inversiones que le dejan como herencia, ha asegurado que desde la oposición el PSOE defenderá un legado de ocho años que será la base para alternativa socialista en 2027, los avances presupuestarios y en contrataciones en sanidad y educación y una comunidad hoy prácticamente con pleno empleo.

Para Pérez, el pacto PP-Vox es la constatación de que para ambos no existe el cambio climático, la biodiversidad o la gestión forestal, un área sobre la que le ha ofrecido un pacto tras afearle la nula aportación del PP a la iniciativa aragonesa por la sostenibilidad de la sanidad para la que ahora pide un acuerdo al PSOE, al igual que sobre financiación autonómica cuando hay un documento emanado de las Cortes del que solo se ha descolgado Vox.

Pérez ha asegurado una oposición del PSOE "contundente", una "batalla sin cuartel contra la derogación y supresión de derechos" y contra "la caverna política" del Gobierno de Azcón, que va a llegar al Pignatelli "dispuesto a mandar" pero no sabe si a "gobernar" y siempre, ha concluido, tendrá al PSOE a su disposición "para ayudarle a enmendar todas sus carencias y sus errores de partida".

En su respuesta, Azcón ha criticado la "rabia política" de Pérez por un discurso en el que ha hecho "oposición a la oposición" y que se haya inventado su intervención ayer como candidato a la Presidencia de Aragón, en el que ya dijo que no va a hacer una "enmienda a la totalidad", sino a construir sobre los aciertos y a mejorar lo que no funciona, como el "infierno fiscal" que sufren los aragoneses, y ha anunciado al respecto que los 15.000 trabajadores con menos rentas que han tenido que tributar con el cuatripartito dejarán de hacerlo en los próximos días.

El candidato ha lamentado que las dos ideas que pretende trasladar el PSOE es que el cuatripartito deja "un Aragón idílico, social, verde y digital" y que su Gobierno va a "vivir de las rentas", además de intentar imponer el "relato del miedo" y que vienen "tiempos tenebrosos", copiando el discurso del líder socialista, Pedro Sánchez.

Así, ha retado al PSOE a que ponga un solo ejemplo de recortes en igualdad en el Ayuntamiento de Zaragoza del que ha sido alcalde los últimos cuatro años y le ha recriminado, frente a la lucha contra la violencia machista que recoge el pacto del PP con Vox, la lacra que ha supuesto la ley del "solo sí es sí" que votaron los socialistas por la que más de 100 agresores sexuales ha salido de las cárceles y más de 1.200 han visto rebajas sus condenas.

Azcón ha criticado también que el PSOE se negara a acudir a la ronda de contactos que abrió tras el 28M, que no mire al futuro, que no haga autocrítica y que no haya entendido que ha perdido las elecciones, y ha hecho hincapié en que nadie puede dudar de la legitimidad de su Gobierno, el único posible con el resultado de las urnas.