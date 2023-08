Estudiantes a la caza de alojamiento en Zaragoza: "El que busca tarde o paga mucho o al final se queda en la calle"

El joven Javier Moreno, natural de Soria y estudiante de Medicina en la Universidad de Zaragoza, recuerda que hace dos años, cuando se desplazó de Huesca para seguir en la capital aragonesa sus estudios, ya le fue complicado encontrar un piso de alquiler. "Empezamos la búsqueda entre junio y julio tras finalizar el curso. Siendo una ciudad tan grande, me esperaba más oferta orientada a los estudiantes. Fuera de la zona universitaria, no veo que haya tanta", opina.

Desde entonces vive en la misma vivienda con otras tres compañeras de carrera en la calle de San Antonio María Claret, por el que pagan 1.000 euros al mes (luz, calefacción, agua y wifi incluidos). "Tiene cuatro habitaciones, dos baños, salón y cocina. Estamos muy a gusto; creo que sobre todo influye la relación que tenemos con nuestro casero. Conozco varios compañeros de grado a los que este año les han aumentado el precio del inmueble; lo que no es nuestro caso", comenta.

Como Javier cada nuevo curso son cientos los estudiantes que se desplazan a Zaragoza, ciudad universitaria por tradición. Tal y como destaca la directora del Colegio Mayor Peñalba (femenino) de la capital, Cristina Llop, esta se 'vende' muy bien por el prestigio de sus facultades unido a la accesibilidad que supone la alta velocidad. "En general, cada comunidad autónoma tiene ya resueltos los grados y no hace falta que la gente se mueva. Pero, las carreras biosanitarias traen mucha gente a Zaragoza de toda España y también vienen muchos erasmus", informa.

A todos ellos hay que darles acomodo y las alternativas van desde habitaciones en piso, viviendas compartidas, colegios mayores y residencias de estudiantes. Este curso 2023/2024 la oferta se amplía con la nueva residencia de Pontoneros, con sus primeras 151 habitaciones (desde cuartos individuales hasta apartamentos con cocina propia). Y habrá que esperar hasta enero de 2024 para ver completo el proyecto, en el que se invertirán 29 millones, cuando abrirá el segundo edificio, que sumará otras 189 habitaciones hasta hacer un total de 340.

"La nueva residencia (de Pontoneros) se ha notado positivamente; era muy necesaria porque hay mucha demanda de alojamiento. ", afirma Cristina Llop. Mientras, el colegio Peñalba cuenta con 45 plazas y a partir del 13 de julio (cuando los estudiantes ya tienen las notas de corte tras la Evau) se completan. "Siempre hay solicitudes y se cubren todas. Los colegios mayores son queridos y valorados. Tienen un proyecto cultural que ofrecer respecto a otros alojamientos; en nuestro caso, una convivencia que dé prioridad al tema del estudio", informa la directora. A ello hay que sumar que intentan que las jóvenes residentes cursen grados diferentes. "Es un criterio para la administración: que ninguna carrera sea mayoritaria para que la convivencia se enriquezca. Y también damos preferencia a gente que quiera estudiar Humanidades", detalla.

Por otro lado, están las habitaciones en alquiler. Según el portal inmobiliario Idealista, en la zona de la plaza de San Francisco se ofertan hasta 161, del total de 824 en toda la ciudad. Por lo general, a la hora de buscar habitaciones y pisos compartidos los jóvenes lo hacen a través de las redes sociales o por contactos en las propias universidades, lo que no quita para que también acudan a las agencias inmobiliarias.

Según destaca el presidente del Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria Aragón (API), Fernando Baena, en el 90% de los casos demandan pisos amueblados, para 2-3 y 4 estudiantes y que estén al lado de los campus o en ubicaciones bien comunicadas con las distintas facultades. "A 'grosso modo' y sin efecto limitativo, este tipo de pisos andan entre los 500 a los 1.000 euros. No es fácil encontrar un piso con un nivel de exigencia medio (con muebles, calefacción y ascensor) a un precio razonable (que no sobrepase los 700-750 euros). Hay más demanda que oferta de este tipo de vivienda y se arriendan con bastante facilidad", remarca Baena, que señala que los precios en este tipo de inmuebles pueden haber subido un 2%-3%. "No más", observa.

Una mujer mira la oferta de inmuebles de la oficina de Tecnocasa de Fernando el Católico, este viernes en Zaragoza. Tecnocasa

Alberto Quílez, responsable de la oficina franquiciada Tecnocasa de Fernando el Católico, también habla de menos oferta de piso de estudiantes ante una gran demanda, por lo que los precios del alquiler se están "disparando". "Por lo menos un 15% más", asegura. Además informa de que hay propietarios que convierten el cuarto de estar en habitación para sacar mayor rentabilidad a los inmuebles que arriendan. "Nosotros hemos alquilado tres pisos de tres y cuatro habitaciones por 900 y 1.000 euros y ninguno tiene salón. Se enseña como piso normal", cuenta. Y añade que la poca oferta viene motivada por la ley de vivienda. "La cual favorece en un principio la okupación. Hay gente que prefiere tener la vivienda vacía y no alquilarla por el miedo al impago", asegura.

No obstante, la mayoría de los estudiantes que acuden a su oficina buscan piso compartido, entre 3 y 4 habitaciones y que les cueste entre 250 y 300 euros para cada uno. "Hay habitaciones incluso de 400-450 con servicio de limpieza, internet y balcón, por ejemplo. Y luego están los erasmus, que se quedan seis meses, tienen un nivel adquisitivo mayor y pagan burradas. He llegado a alquilar pisos de 80 metros a 1.500 euros", apunta Quílez, que concluye: "Hay tan poca oferta de pisos que tienen que claudicar. El que busca tarde o paga muchísimo o al final se queda en la calle porque se acaban alquilando".