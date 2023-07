El consejo consultivo fuerza a la DGA a dejar fuera de la selección de personal que se conozcan el aragonés y el catalán

El Gobierno de Aragón no podrá "valorar" el conocimiento de las lenguas y modalidades lingüísticas de Aragón en los procedimientos de selección convocados por las administraciones públicas, cuando las características del puesto de trabajo y las funciones a desarrollar lo "aconsejen" por ser zonas de utilización histórica preeminente. Acepta, casi a regañadientes, el área de Política Lingüística la recomendación del Consejo Consultivo de Aragón, aunque el responsable del departamento, José Ignacio López Susín, dice en la memoria final que, aunque se suprime esta posibilidad, "no quiere decir" que no puedan "argumentar a favor".

El dictamen 83/2023, que es "desfavorable", pone en evidencia las carencias de un proyecto de decreto, en el que la DGA decidió seguir adelante, limitándose a incorporar algún cambio, rebatiendo bastantes más, e incorporando un "oído el consejo consultivo" ya que el duro informe emitido "no es vinculante".

Son dos los aspectos que más dudas suscitaban: cómo se determinan las zonas de uso preferente de las lenguas propias de Aragón y si es "aconsejable" que los funcionarios que dan servicio en ellas las conozcan. En las dos se impone, no sin réplica, el criterio del consejo consultivo al aceptar la DGA que se aparquen, al menos de momento, para avanzar en la parte normativa con menos controversia.

Citar cuáles son los municipios que, según el Gobierno de Aragón, deberían ser incluidos en cada una de las zonas de utilización histórica predominante de las lenguas y modalidades propias de la Comunidad fue una aportación que formularon, en el periodo de alegaciones, desde la Cátedra Johan Ferrández D’Heredia y el Justicia de Aragón. Estimaban que mal se pueden ejercer unos derechos si no está bien delimitado el ámbito territorial en el que poder ejercerlos.

Para aplicarlo, explica el consejo consultivo, se incorporó al expediente documentación que corresponde a un trámite de audiencia realizado a los ayuntamientos cinco años antes y dos proyectos de decreto elaborados en 2017 por la consejería de Educación que estaban caducados. Recomienda, por tanto, que se suprima el anexo con las zonas de uso preferente, y la DGA lo acepta, aunque niega que llegaran a caducar. "Preferimos suprimir esta cuestión del proyecto de decreto, para retomarlo en otro momento, con la convicción jurídica de que el expediente es correcto, no ha caducado y puede continuarse cuando razones de oportunidad lo aconsejen", dicen.

La mayor controversia estaba en la afección que la aplicación del decreto podría tener en las pruebas de selección de personal en las zonas de uso preferente. El dictamen del consultivo es claro: aunque solo se "aconseje" que los funcionarios conozcan las lenguas propias de Aragón, es "contrario a Derecho" porque las zonas han de fijarse por ley y también el "régimen jurídico de los derechos de utilización de los habitantes de esos territorios".

En el decreto no figura, tampoco, "la forma de acreditar la capacitación del personal en el conocimiento de las lenguas y modalidades lingüísticas propias". El consejo consultivo recuerda que la Dirección General de Servicios Jurídicos afirmó que el precepto no concreta los criterios objetivos por los que una convocatoria o un tribunal calificador puedan decidir "que no es suficiente con tener una titulación oficial y que un candidato debe acreditar de otra manera su conocimiento de las lenguas propias". Esto podría "poner en peligro los principios de igualdad, mérito y capacidad en el acceso a la función pública". Este artículo se suprimió.

El proyecto de decreto se limita, por tanto, a garantizar el libre uso de las lenguas y la no discriminación, al tiempo que insta a que la información institucional se difunda también en ellas y a que se promueva su conocimiento entre los funcionarios. Parámetros que se deberían aplicar en unas zonas de uso predominantes pendientes aún de clarificar.