Marta Hiroko: "Me da rabia que digan que la música buena es la de antes"

Música, fotografía, diseño gráfico y, sobre todo, acuarela. ¿Es usted una mujer del Renacimiento?

La verdad es que todo es casual y lúdico. Empecé pintando de pequeña porque se me daba bien, pero nunca he tenido una urgencia o una necesidad de crear. Mi padre es pintor y mi hermana tiene una academia de arte: ellos son los artistas, yo sigo siendo técnico auxiliar sociocultural tratando de afianzar mi plaza.

Pero ha expuesto sus acuarelas en el Teatro de las Esquinas y en el Centro de Historias...

No sé por qué me dio por la acuarela y no por el acrílico. Es una técnica difícil de controlar porque no sabes cómo va a quedar la mancha. Es fundamental saber dibujar pero también me parece divertido ver cómo va variando la idea primigenia hasta el resultado final.

¿Por qué le gusta pintar radiografías de los objetos?

Pero son inventadas, ¿eh? Es por imaginar cómo puede ser el interior de las cosas, donde nada es lo que parece. Le echo mucha inventiva y estéticamente son potentes.

¿Qué ha configurado una cultura tan visual como la suya?

¿Quizá los videoclips? No lo sé. Lo digo porque siempre estoy escuchando música y porque veía mucho la MTV de pequeña. Hay vídeos que tengo grabados a fuego de Suede, Depeche Mode, The Cure, Michael Jackson...

¿Qué artistas considera espejos en los que mirarse?

No soy consciente de que me hayan marcado, pero sí hay pintores que me encantan como Tamara de Lempicka, Richard Estes, Hopper o el español Guim Tió.

¿Algún museo que recomiende?

Me sorprendió mucho el de arte abstracto de Cuenca, tiene unos fondos increíbles. El Pompidou de París me enamora y en el caso de la Tate de Londres me gusta tanto el contenido como el continente, es una antigua fábrica de turbinas en los muelles del Támesis.

¿Hay alguna forma acercar el arte a las nuevas generaciones?

Hay iniciativas que ya se llevan a cabo y son muy valiosas. En Zaragoza está el proyecto Rompepuertas, que da protagonismo a los jóvenes estudiantes de arte y les permite programar y gestionar espacios como la Noche en Blanco. Dejan de ser espectadores pasivos, aportan una visión nueva y consiguen créditos para sus estudios.

¿Las redes también son un arma?

Ahora cualquiera cosa que sea acercarse a jóvenes pasa por las redes: por la inmediatez, el escaparate que suponen y por la cultura visual que aportan.

Afrontemos la parte musical. ¿Es muy melómana?

Hace tiempo colaboraba en un blog, iba a decenas de festivales, hacía crítica de discos... Soy muy abierta y ecléctica. Me da rabia que digan que la música buena es la de antes. Hay que escuchar lo nuevo, sin necesidad de tomárselo todo tan en serio.

¿Ya no va a festivales?

A conciertos voy a muchos, incluso de músicos desconocidos, a ver qué proponen. A festivales ya menos, pero siempre te acaba picando el gusanillo. Este año han caído el Primavera Sound, el BBK y seguro que acabamos en el FIZ.

¿Qué es eso de un colectivo de DJ llamado <3 (léase ‘pico tres’)?

Es un grupo de amigos. En la pandemia pensamos que podíamos pinchar y Javi, de La Lata de Bombillas, nos dio la oportunidad.

Otra de sus facetas artísticas es la fotografía... de baños.

Empezó como algo anecdótico, pero ahora puede que tenga una colección de 700 fotos, que voy colgando en Instagram (@wc_hiroko). Llevaré unos diez años y lo gracioso es que me ya llegan fotos de amigos y desconocidos que contribuyen a este proyecto.

¿No tiene aficiones que no sean artísticas?

Uhm... Los últimos talleres que he hecho han sido de ‘collage’ con Susana Blasco o del festival Asalto. Con ellos pude intervenir en una columna de los porches de Helios.

¿Qué está preparando ahora?

He empezado una línea de acuarelas con fotogramas de películas. Son imágenes que se me han quedado grabadas de filmes como ‘Drive my car’ o la iraní ‘Una chica vuelve a casa sola de noche’.

¿Qué planes de verano tiene?

Pasaré unos días con mi familia en mi pueblo, Villalengua, y luego me iré con amigos a Málaga.