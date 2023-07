Guitarte: "Hemos perdido el altavoz, pero la España vaciada no tira la toalla"

Teruel Existe ha perdido su escaño en el Congreso y dos senadores. ¿Cuáles son las razones de este fracaso?

Creemos que se debe a la polarización de la campaña con las llamadas al miedo que han hecho los grandes partidos. La polarización hace más difícil que formaciones de ámbito territorial, que buscan solventar problemas estructurales graves, consigan hacer llegar su mensaje. No hemos sacado un diputado por 1.800 votos. Formaciones como la nuestra tienen menos medios que otras.

Pero han pasado de ser primera fuerza en Teruel a tercera y tenían más medios ahora que hace cuatro años.



Eran situaciones muy diferentes. En 2019 había partidos que no se presentaron a las generales como el PAR. A lo mejor no hemos sido capaces de trasladar al conjunto de la ciudadanía todo lo que se ha hecho. Nunca se ha hecho tanto por Teruel, por conceptos como los desequilibrios territoriales, por la España vaciada. Eso hay que saber comunicarlo. Pero cuando llega la oleada del bipartidismo o la polarización ideológica es muy difícil pararla.



Se ha hablado mucho de despoblación, pero no da la sensación de que se hayan activado medidas para combatirla.

Tiene razón. Esa es nuestra principal queja y reclamación a la acción de los gobiernos. Todo el mundo reconoce que ha habido una asunción del problema por la ciudadanía y la clase política, pero luego no se ha tenido la valentía desde el Gobierno de dar los pasos que ayudasen a sentar las bases de medidas reales y efectivas contra él. Un ejemplo es la desconcentración de las instituciones públicas. Cuando el Gobierno intentó ponerla en marcha surgieron las reticencias.



Como la Agencia Espacial Española, que acabó en Sevilla.

Y que está en los tribunales, porque se incumplió lo que se incluyó en la Ley de la Ciencia. Pero acabó en la ciudad de la ministra de Hacienda.



¿Se arrepiente de haber hecho presidente a Pedro Sánchez?

No es arrepentimiento. Apoyamos a Sánchez como presidente porque habíamos dicho que apoyaríamos la gobernabilidad del país, estaba en juego el prestigio de las instituciones españolas y por responsabilidad de Estado. Teruel Existe tiene más responsabilidad que la mayoría de los grandes partidos. Discrepamos con él en que no se ha tenido suficiente valentía, como si lo que se estuviera haciendo no fuera por convicción sino a rastras por el acuerdo de investidura. Esperamos que hagan las cosas por convicción y no por intereses electorales. Se pueden hacer muchas cosas, como una reindustrialización estratégica en la España vaciada.



PP y Vox miran ahora a la España rural. ¿Lo hacen por convicción o para conseguir votos?

Muchos vieron que podía ser un elemento electoral pese a las advertencias que hacíamos, porque a la solución están llamados todos los partidos y solo se puede solucionar partiendo de un pacto de Estado en el que tanto gobierno como oposición estén de acuerdo.



Ahora que Teruel Existe y Soria Ya! están fuera del Congreso, la voz de la España vaciada no se escuchará. ¿Eso puede hacer que se relegue el problema?

Hemos perdido un altavoz, aunque vamos a intentar estar presentes y vamos a exigir al Gobierno (si es del PSOE) que se cumplan las condiciones del acuerdo. Aprovecharemos los altavoces que tenemos que en las Cortes de Aragón y en las de Castilla y León. Este no es un proyecto ni inmediato ni de una legislatura. Queremos que se consolide como una alternativa potente. No bastan los deseos. Hay que tener una estructura y una maquinaria. No es un objetivo ideológico, sino que puede ser compartido por todo el mundo y se podría llegar a un consenso.



Concurrían en diez provincias y en ninguna tienen escaño. ¿Es el fin de la plataforma de la España vaciada?

Nos presentábamos en desventaja. El adelanto de la convocatoria electoral nos impidió organizarnos mejor. Pero todas las entidades quieren continuar.



Incluso llegaron a hablar de tener grupo parlamentario...El que no haya sido posible no significa que el proyecto no merezca la pena o no tenga viabilidad. En la mayoría de las provincias donde nos presentamos no hicimos campaña. Solo se presentó la candidatura porque los recursos se habían agotado en las autonómicas y municipales. Reconocemos las dificultades pero vamos a seguir hacia adelante. En cuatro años volveremos a estar allí.

¿Se volverán a presentar a las generales?Sí. Y a las europeas de 2024. Ya hay un equipo trabajando.

Entonces, ¿no tiran la toalla?No solo no tiramos la toalla sino que nos reafirmamos. Después de las elecciones hay nuevos grupos que se han incorporado.