Marina Perruca: "Los historiadores deben estar en equipos políticos y en tertulias"

Es la primera mujer en leer una tesis en el Real Colegio de España en Bolonia, institución que se fundó en 1364. Permítame el juego de palabras, ¿cómo se siente modificando la historia?

Más que modificar es añadir una línea en la historia de una institución tan importante, es una gran responsabilidad, pero también una alegría.

Una de las primeras mujeres ‘bolonias’. ¿Se marcó este reto?

No lo pensé en ningún momento. Me presenté a un concurso nacional de méritos, con mi currículo, mis notas y una carta de motivación. Sabía que formaba parte de la primera promoción de mujeres en entrar al Real Colegio, éramos diez, pero no imaginé que iba a ser la primera en leer la tesis.

¿Ha sido complicado cursar un doctorado a caballo entre España e Italia?

Ha sido genial, sobre todo porque yo estudio el reino de Nápoles y estaba muy familiarizada con Italia. Al final, aunque vivo en Madrid, la mitad del día lo paso pensando en Nápoles. A nivel académico hemos tenido que hacer los programas de doctorado de los dos países, con lo cual ha sido doble trabajo, dobles actividades, pero ha valido mucho la pena.

¿De dónde viene el interés por Nápoles?

Fue un poco por azar. Alguien se cruzó en mi formación y me puso sobre la mesa estudiar un tema así. Empecé con el trabajo fin de grado, seguí con el trabajo fin de máster y al final se ha materializado en una tesis doctoral. Al adentrarme en este mundo me pareció fascinante a nivel histórico y también en la actualidad, porque es una ciudad impresionante.

Y ¿por qué centrarse en la Historia Moderna?

Me interesaba en general cómo se gobiernan los estados y los reinos y es en la Edad Moderna cuando todo empieza a tomar forma. España estaba compuesta por tantísimos reinos que siempre me ha parecido fascinante cómo se gobernaba.

Nació en Calatayud y eso también se nota en sus publicaciones.

Siempre he intentado publicar sobre Calatayud, aunque en los últimos años no he podido porque la tesis requería todo mi tiempo. Es una línea que espero continuar.

¿Le atrae algún periodo?

Me interesan las visitas que hicieron los reyes a Calatayud y también las convocatorias de Cortes. Estudié las de Fernando el Católico porque fueron las últimas, luego murió. Me gustaría investigar esos momentos en los que Calatayud fue importante para la monarquía de España.

¿Cómo investiga una historiadora, cuál es su laboratorio?

En el archivo, es un trabajo muy solitario. Pasamos muchas horas intentando buscar lo que no se conoce y releyendo algo con los ojos de la actualidad, porque, al final, aunque estudiemos el siglo XVII, las preguntas las hacemos desde el presente.

¿Estamos condenados a repetir la historia?

Yo no creo que la historia se repita, pero hay casualidades y a todo le tenemos que encontrar explicaciones. Lo más fácil es buscarlas en el pasado. Pero sí que creo que estudiando lo que ha sucedido se pueden evitar ciertos problemas y errores que ya sabemos hacia dónde conducen. En este momento en que la historia y las humanidades son tan impopulares, una buena medicina es, precisamente, leer y estudiar.

¿Y cómo se cambia ese desinterés hacia las humanidades?

No se ve su utilidad inmediata. En la política se usan todos los días para intentar reclamar cosas de la historia equivocadas o inciertas. Las historiadores deberían estar en los equipos políticos y en los debates o tertulias, así tendrían más salidas y visibilidad. Ahora las salidas se limitan a la investigación, la docencia, al turismo y el patrimonio cultural.

¿Vendrá de vacaciones a Calatayud?

Mi familia está en Calatayud. Me encanta salir al paseo y sentarme en un velador. Así descanso.