Ingenio y artesanía manual al servicio del Ejército desde la Academia de Logística de Calatayud

Reparan fundas de armamento, sustituyen cierres de mochilas y cremalleras, elementos de tiendas de campaña o elaboran desde cero piezas como cujas de desfile en las que descansan los mástiles de banderas y estandartes. "Estamos preparados para todo y cada día de trabajo es completamente diferente del anterior. Es un trabajo totalmente artesanal y prácticamente manual, que exige habilidad y que te permite crecer", explica el cabo primero David Gálvez, responsable de estas labores en el acuartelamiento Barón de Warsage de Calatayud, sede de la Academia de Logística del Ejército.

Junto a él trabaja el soldado David Oroz. Ambos son bilbilitanos y tienen como espacio para desarrollar su cometido un amplio taller que antes hacía las veces de aula de formación. Desde 2011 no salen nuevos especialistas de esta disciplina en todas las Fuerzas Armadas, donde en la actualidad se desempeñan un total de 80 personas, lo que hace que su habilidad sea altamente cotizada: "En todas las unidades que he estado, siempre nos han puesto la ‘alfombra roja’, porque es algo necesario", detalla Gálvez. Ante esta situación, el Ejército está valorando retomar esta formación.

"Somos un ahorro de tiempo y de dinero. Porque de otra forma habría que externalizarlo y encargos urgentes que se tienen que hacer en dos semanas serían inviables. Y, por poner un ejemplo, no se pueden quedar sin una tienda de campaña en unas maniobras", argumenta el cabo primero que ejerce las funciones de jefe de taller. Allí, además del espacio de trabajo, han adecuado una pequeña exposición con enseres, raciones de combate, vestimentas y útiles que se utilizan o han utilizado en el Ejército y forma parte de las visitas guiadas al acuartelamiento.

Allí se puede ver cómo ha evolucionado el equipamiento, sus elementos y su reparto. "Antes se daba un petate completo, pero ahora se ha pasado a que se incluyan las piezas que se necesitan", apunta Gálvez.

Trabajo a mano y algún apoyo mecánico

"Aprovechamos todo, porque lo que sobra de una pieza grande se puede utilizar para hacer otra cosa", apunta Oroz. Debajo de cada banco de trabajo está preparada una caja con varios utensilios fundamentales para su labor. "Hay tijeras, martillo, cúter, punzones… Todo lo que se necesita para el trabajo, especialmente con tela y cuero", concreta Gálvez, Una de las herramientas que se utilizan especialmente con el cuero es la media luna, una especie de cuchilla para realizar cortes en este tipo de material.

Según insiste Gálvez, "la aportación más mecánica es la de la máquina de coser". "El cosido del cuero se hace a mano. Primero haciendo el agujero con la lezna -o punzón de zapatero- y luego ya, paciencia", confiesa. El nivel de trabajo es continuo, pero reconocen que el mayor volumen llega justo después de una salida de maniobras, donde el propio desgaste o algún percance hacen necesario que salga a relucir su pericia.

De reparacoines a trabajos municiosos

Aunque su jornada casi siempre difiere en cuanto a las labores que tienen que realizar, el inicio es común al de sus compañeros de tropa: formación, hora de ejercicio físico, tiempo de aseo y almuerzo y, a las diez de la mañana, están manos a la obra. "Si podemos, el día anterior nos organizamos qué tenemos que hacer, aunque en el mismo día entran peticiones nuevas y tenemos que evaluar la urgencia y priorizar unas por encima de otras", describe Gálvez. Además, están sometidos a la instrucción militar, en cuanto a marchas, ejercicios de tiro y pruebas físicas.

Cambios de hebillas, correas, cremalleras, telas rotas, protectores de asientos desgarrados… "Hacemos desde cosas muy simples a trabajos más minuciosos", dice Gálvez con cierto orgullo. Para empezar, en las ocasiones en las que empiezan de cero, tienen que recurrir al patrón establecido, diseñarlo, trasladarlo a la tela, cortar... Así, han hecho desde fundas para los zapapicos, tapicerías interiores de vehículos de campaña, protectores, añadidos a los ‘pecos’ -acrónimo de porta equipo de combate-, hasta la tapicería para el escenario del salón de actos.

También se hacen cargo de reparaciones y arreglos varios. "Hacemos todo lo que está en nuestra mano para resolver problemas o peticiones que nos pueden hacer. Incluso arreglos y piezas a medida que necesitan por ejemplo en los talleres, como unos taburetes que sean más altos", indica Gálvez.

Oroz y Gálvez destacan como piezas más destacadas diez cujas de desfile que hicieron de cero. "El material es muy delicado y tienes que hacerlo con arreglo a un reglamento que te dan. Colocar el ribete dorado…", detalla Gálvez. En total fueron cerca de dos semanas de trabajo. A este respecto, el cabo primero calcula que "eso si se hace fuera te pueden cobrar fácilmente 200 euros por cada una".

"Somos con artistas anónimos"

En el caso concreto de las cujas, Gálvez, que ha llegado a hacer pequeñas mochilas por su cuenta, reconoce que siente un especial orgullo con esas piezas que realizaron en 2019. "Hay mucho trabajo detrás y luego sabes que se han a utilizar en desfiles importantes, que todo el mundo lo va a ver. Somos como artistas anónimos", apunta. En el caso de Oroz, además, también señala una de las primeras piezas que realizó en su periodo de formación. Se asemeja a un zapato y está hecho con todo detalle.

También saca pecho Gálvez de que esa pericia e imaginación le han llevado a abrir camino, como ocurrió con los llamados tapabocas para el cañón del Pizarro, un blindado. "Lo hice de tal forma que se podía abrir con velcro, le coloqué el tape y hasta un reflectante", describe. Lo dice recorriendo los talleres donde se sitúan los vehículos de prácticas, entre ellos un Leopard fuera de uso y donde sus compañeros valoran el trabajo que realizan.

También hacen piezas para proteger elementos valiosos de los carros de combate, como es el caso del periscopio de uno de los vehículos. "No lo mandan de fábrica y hace falta para que no se dañen partes que son muy caras. Es necesario", reivindica. Y ese trabajo no lo hacen en otro sitio.

Gálvez, que empezó en la brigada de montaña, recurrió al cambio de especialidad para dedicarse a la guarnicionería. Tras nueve meses de formación, lo que dura un curso, primero estuvo en el Regimiento Numancia de Caballería, luego en la Base Aérea y desde 2016 trabaja en el acuartelamiento Barón de Warsage. "Soy muy feliz porque hago lo que me gusta y en casa", subraya.