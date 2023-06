Boris y su gallina Leopolda hacen etapa del Camino de Santiago en Zaragoza

Boris Zapata es un peculiar personaje que realiza el Camino de Santiago y que este fin de semana, en plena ola de calor, ha llegado a Zaragoza acompañado de su fiel compañera de peregrinación: la gallina Leopolda Alas Clarín. La visita del 'El pavo del pollo', como se le conoce en redes sociales, no ha pasado desapercibida.

"¿Es tu compañera?", preguntaba un sorprendido Juan, de 6 años, que junto a su hermana Elisa y sus padres, Elisabeth Caballero y Juan Murcia, estaban de visita en la ciudad llegados desde Albacete. "¿Es una gallina o un capón?", interrogaba otro transeúnte, vecino del Arrabal, en los alrededores del puente de Piedra.

Las interacciones con la gente, asegura Zapata, son una constante desde que ha iniciado este viaje. "La verdad es que me he dado cuenta de que muy poca gente ha visto una gallina fuera de un corral", afirma Boris, divertido. Y es que este técnico de sonido audiovisual, natural de Camarles, en la provincia de Tarragona, decidía el pasado 27 de mayo -coincidiendo con su 52 cumpleaños- dar un giro a su vida y emprender lo que él denomina "el inicio de mi gran aventura".

Pero, ¿por qué hacerlo solo? "Hace más de un año y medio que venía planeando este viaje porque tenía ganas de volver a viajar en solitario tras una ruptura, y casi siempre la gente me preguntaba que si no me daba miedo", rememora. De allí, hablando con unos amigos, surgió a modo de broma que iba a viajar acompañado de una gallina. "Viene de la frase hecha "ser un gallina". Es la excusa perfecta para enfrentar el miedo, algo que nos coarta a todos en algún momento dado", relata.

Hasta la fecha, ataviado con su maillot de ciclista negro y blanco y su pinza de Snoopy en la barba, el peregrino ha recorrido más de 230 kilómetros montado en su bicicleta, y acompañado, cómo no, por Leopolda, una gallina italiana que recibió como regalo de cumpleaños tan solo unos días antes de emprender su reto del Camino de Santiago. Así, Zapata comenzaba un viaje que le ha llevado por varios puntos de Aragón: como Fuentespalda o Alcañiz, en la provincia de Teruel; Fuentes de Ebro y, ahora, Zaragoza. "La gente mayor de los pueblos se quedaba perpleja, y me decían que estoy como una cabra", cuenta, entre risas.

Sin embargo, quien conoce a este técnico audiovisual, con más de 30 años de experiencia vinculado al mundo del espectáculo, no se ha sorprendido en absoluto. Leopolda viaja en una caja de madera de color blanco con ventanas con forma de estrella construida por él mismo y agarrada en la parte frontal del vehículo. "Lleva suspensión en la parte baja para evitar los golpes, y un palo para poder agarrarse bien. Un depósito de agua y de comida, una cama de paja y todo lo necesario para ir cómoda. Es una compañera de viaje excepcional, aunque madruga demasiado", afirma.

Lo importante es llegar

En cuanto a la infraestructura del desplazamiento, Zapata asegura que viaja sin calendario, y que su único objetivo es "llegar juntos a nuestro destino, Santiago de Compostela". A la pregunta de ¿Por qué Santiago? Responde, "¿Y por qué no?". La verdad es que el destino es lo de menos para este aventurero.

"He alquilado mis dos domicilios y me queda algo para poder vivir sin preocuparme", relata. Por el momento, busca el intercambio de mano de obra por comida y alojamiento, y cuenta con el apoyo de la gente que se topa en su camino, que, gracias a su sorprendente historia, no es poca. "Cada día duermo donde surge, he pernoctado en un camping, en una iglesia, en un albergue. Vamos improvisando y me permite conocer mucho mejor cada lugar por el que paso", admite.

¿El objetivo? Recorrer los más de 600 kilómetros que le quedan hasta Santiago de Compostela y demostrar que es posible conseguirlo. Con más de 60 películas de cine a sus espaldas como sonidista, entre ellas ‘Tierra y Libertad’, de Ken Loach que se rodó en 1996 en Mirambel; Zapata habla 5 idiomas y tiene, asegura, muchas ganas de escribir esta historia. "Al final es una historia sobre el miedo que nos paraliza en la vida, y que nos impide muchas veces hacer lo que realmente queremos hacer", reflexiona.

Además, el peregrino va relatando su viaje a través de Instagram, y sube vídeos de cada una de sus paradas en su canal de Youtube bajo el pseudónimo ‘El pavo del pollo’. "Quiero contar con una visión cómica esta aventura y que me ha permitido atreverme a hacer algo que poca gente haría. Esta siendo muy divertido", concluye.