La DGA estudia subrogar a auxiliares de infantil externos entre dudas de los trabajadores públicos

Tras más de 20 años, el Gobierno de Aragón valora ahora la subrogación de los auxiliares en educación infantil que dan apoyo en las aulas de dos años y también en las de 1º de infantil. Lo hace después de que una empresa recurriera el pasado verano el pliego por el que se externaliza el servicio. "El Tribunal Administrativo de Contratos Públicos de Aragón le dio la razón y la DGA nos trasladó en diciembre su intención de subrogar a los trabajadores", detallaron desde distintos sindicatos. Y desde entonces, puntualizaron, no han dado más detalles al respecto.

Esta falta de información es la que ha propiciado las dudas y quejas tanto de los funcionarios que ya tienen un puesto en las escuelas infantiles del Gobierno de Aragón o en aulas de dos años como de aquellos que están en las bolsas de interinos. También desde los sindicatos se les ha reclamado información y, según apuntaron desde CSIF, Función Pública les trasladó "un informe jurídico de la situación", aunque no abordaba los pormenores de la decisión que compete, sin necesidad de contar con el beneplácito de las centrales, solo a la DGA.

Fuentes de la Consejería de Educación se limitaron a confirmar que esta subrogación se encuentra encima de la mesa y que sería en las "mismas condiciones en las que están prestando el servicio en función de su convenio colectivo". En la actualidad son alrededor de 120 los funcionarios de carrera en estos puestos y más de 90 los profesionales que trabajan a través de la empresa que tiene el servicio externalizado.

"Aquellos que están en las escuelas infantiles están indignados porque no tendrán posibilidad de optar a estas plazas", explicó Yolanda Mediel, responsable de CSIF Aragón en la Administración General de la Comunidad Autónoma. Y por ello remitieron un documento al respecto a Función Pública. También se quejan los que, estando en bolsa, veían cómo se podían multiplicar las plazas existentes.

En todo caso, insistieron desde CC. OO., son "expectativas de derechos", mientras que los trabajadores de la contrata llevan muchos años desempeñando estas funciones y ello conlleva unos derechos. "Apostamos por que no se despida a nadie", resumieron, al tiempo que recordaron que dentro de un tiempo estas plazas estarán ocupadas por funcionarios. "A los que subroguen no podrán cambiar de puesto ni promocionar y cuando se jubilen, su plaza saldrá a oposición", recalcaron. No obstante, pusieron el foco en los puestos externalizados de aulas de dos años. Una veintena que, desde su punto de vista, deberían cubrirse por personal de la Administración. Otros tantos los gestiona ya la DGA.

En todo caso, el tiempo apura, puesto que los profesionales deben incorporarse en septiembre a sus puestos de trabajo para asegurar el servicio en los centros educativos de la Comunidad. Y todo ello con un cambio de gobierno de por medio.