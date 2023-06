Un doble Stonehenge aragonés en Embid de Ariza para dar la bienvenida al verano

La llegada del solsticio de verano reúne en el afamado Stonehenge, al sur del Reino Unido, a miles de personas para contemplar ese trazado que realiza el sol coincidiendo con el cambio de estación. De forma más modesta, en la localidad de Embid de Ariza, en la comarca de la Comunidad de Calatayud, el fenómeno se produce de una manera particular y no solo el día exacto en el que llega este nuevo periodo, sino durante los días cercanos a San Juan. El sol atraviesa sendas oquedades no en piedras colocadas por la mano del hombre sino en dos grandes rocas del entorno de la localidad y se proyecta sobre la carretera, que discurre paralela al curso del río Henar.

Solsticio de verano en la peña de Újero en Embid de Ariza Óscar Castillo

"La primera es en la peña el 'Újero', sobre las nueve de la mañana, que está al final del barranco que va a desembocar al río. Es una peña de unos 60 o 70 metros de altura y por el hueco se ve solo unos segundos. Ya por la tarde en el estrecho la 'Pera' ocurre lo mismo", explica Óscar Castillo, presidente de la Asociación Histórico Cultural de Embid de Ariza, que este año ha organizado para este sábado una jornada para conmemorar este curioso episodio que se repite año tras año.

Así, la programación comenzará desde el barranco, en el casco urbano del pueblo, a las 9.00. Allí se repartirá una chocolatada y posteriormente impartirán una ponencia sobre los celtíberos. "Es una hipótesis, pero creemos que tiene que ver con el pasado celtíbero del pueblo, porque hay constancia de poblamientos y eran una cultura que tenía en cuenta estas fechas y lugares como los ríos", ahonda Castillo. Ya por la tarde, sobre las 18.00, se desplazarán a casi dos kilómetros para verlo en la 'Pera'.

Castillo detalla que la entidad, creada hace unos cuatro años, es la primera vez que organiza un acto así sobre este particular episodio, pero que buscan darle el valor que merece. "Si esto pasase en otro lugar, tendríamos viniendo autobuses completos", se lamenta. Habitualmente, recuerda Castillo, suelen reunirse unas 15 o 20 personas, la mayoría hijos del pueblo y algún vecino de la comarca.