De rebajas en Zaragoza: "Antes de ir a la biblioteca a estudiar me he acercado a primera hora"

Con descuentos que llegan hasta el 50%, y en muy pocos casos al 70%, y una afluencia escalonada a lo largo de la mañana que se espera vaya a más a lo largo del viernes y especialmente en un fin de semana en el que las grandes superficies pueden abrir sus puertas el domingo.

Así ha comenzado la campaña de rebajas en Zaragoza, que por cuarto año consecutivo se adelanta al 1 de julio para atraer a ese cliente que necesita equiparse para sus vacaciones. No todos se han sumado y también hay pequeños comercio que esperan hasta el 1 de julio para colgar el cartel de rebajas.

"He salido de trabajar por la noche y he venido a por un bikini que necesitaba. Me he encontrado con las rebajas, ha salido una casualidad, pero seguro que las voy a aprovechar", ha asegurado Aurea Gargayo, que poco después de la 10.00 curioseaba en la sección de baño del Cortes Inglés de Sagasta. Según las marcas, las prendas en esta sección, una de las más visitadas estos días, tenían un descuento de entre el 10% y hasta el 40%.

El caso de Emilia Núñez y Andrés Gil, un matrimonio jubilado de 69 y 68 años, ha sido todo lo contrario. El miércoles se acercaron hasta el establecimiento a por unas bermudas para el verano y decidieron esperar hasta las rebajas. Gracias a ello se han podido ahorrar 10 euros por pantalón, de 35,99 a 25,99 euros, como se podía comprobar en las etiquetas. "Nos esperábamos más gente la verdad, pero, de momento, al ser primera hora podemos curiosear con tranquilidad y seguro que así picamos algo más", ha apuntado Núñez.

Las expectativas de ventas son buenas pese a la inflación y el menor poder adquisitivo de la mayoría de las familias. "Llevamos ya cuatro años adelantando las rebajas de verano para que los clientes que se van de vacaciones a principios de julio puedan hacer sus compras y equiparse. Esperamos una afluencia escalonada, todavía hay colegio, y sobre todo que se anime de cara al fin de semana", ha explicado Isabel Paricio, directora de Comunicación de El Corte Inglés en Aragón. Las rebajas ya se lanzaron el miércoles por la noche en la web, una práctica habitual, para los clientes "unicales, que pueden ver lo que quieren en la web y luego comprarlo en la tienda o al contrario", ha señalado Paricio.

Carolina Tejeda, de 20 años, ya llevaba una bolsa de Zara a las 10.30. "Antes de ir a la biblioteca a estudiar me he acercado a primera hora, es el primer día que llego tan temprano. Lo tenía preparado porque viner ayer (por el miércoles) y lo miré. Al final han caído un vestido y unos zapatos que me han costado unos 40 euros, me he ahorrado bastante", ha valorado esta joven.

“La fecha oficial del comienzo de las rebajas de verano es históricamente el 1 de julio, pero cada vez más los grupos empresariales adelantan esta fecha y por eso, desde hoy (por el jueves), ya se pueden ver en prácticamente todos operadores de nuestro centro estos primeros descuentos. Incluso estas semanas previas, ya hemos tenido marcas que han apostado por ventas privadas y descuentos”, ha anotado Yolanda Gimeno, gerente de Puerto Venecia,

Andrés Gil y Emilia Núñez han aprovechado para acercarse a las rebajas del Corte Inglés Guillermo Mestre

No todos se siguen la estela de las grandes cadenas de distribución. Hay pequeños comercios que se esperan a principios de julio y que estos días prefieren primero ofrecer precios especiales a sus clientes. Otro caso es el de establecimientos que por su tipo de artículos optan por no poner rebajas. "Trabajamos a medida para nuestras clientas, las piezas de taller que diseñamos y confeccionamos son únicas y personalizadas, por lo que no se trata de un género adecuado para rebajar", ha comentado Lulú Bernad, propietaria de la tienda que lleva su nombre y que es una referencia en el sector de los tocados y otros complementos para ceremonias y eventos especiales. Como alternativa, cuando quedan las últimas unidades de colecciones de alta costura las ofrecen a "precios especiales durante todo el año", ha concluido Bernad.