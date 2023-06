Los auxiliares de educación infantil, en pie de guerra: "Creamos sonrisas con un sueldo de risa"

Bajo el lema 'Creamos sonrisas con un sueldo de risa', las trabajadoras de las escuelas infantiles privadas y de gestión directa salieron este jueves a la calle en Zaragoza para denunciar el "bloqueo" de su convenio. Lo hicieron coincidiendo con el resto de ciudades del país, puesto que, a nivel nacional, se lleva más de un año negociando sin ningún tipo de avances.

"Las patronales no quieren llegar a ningún acuerdo para que las trabajadoras recuperen el poder adquisitivo", lamentaron. E incidieron en que se niegan a "incrementar el diferencial salarial para las educadoras infantiles, así como la aprobación de unas tablas salariales dignas para la totalidad del sector".

Recordaron que, desde que el año pasado se comenzó la negociación del convenio, ya se han llevado a cabo nueve reuniones al respecto en las que no se ha producido ningún tipo de avances. "Exigimos con urgencias un cambio de rumbo que garantice el futuro del sector, de valor y reconozca la labor socioeducativa que realizan las trabajadoras", apostillaron. Por ello, la próxima semana harán paros parciales entre las 9.00 y las 9.30.

"Todo este retraso nos afecta, por un lado, por la parte económica", apuntó Alba Rodrigo, auxiliar de infantil de una escuela de Zaragoza, quien recordó que su sueldo es "un poco más" que el salario mínimo interprofesional. "Lo único que pedimos es tener un sueldo normal, que nos permita llegar a fin de mes y que esté acorde a la inflación que hemos estado viviendo", recalcó antes de la concentración.

También puso el foco en las condiciones laborales. "Todas nuestras horas son lectivas, no tenemos unas horas para prepararnos lo que queremos hacer en clase con los niños, no tenemos unas horas reconocidas para las tutorías con las familias...", puntualizó. En este sentido, recordó que con la nueva ley educativa se regula la etapa de 0 a 3 años, con currículo y objetivos concretos. "Ya no somos las guarderías ni las ludotecas que había antes, somos centros de educación infantil", recalcó.