Los abogados piden revalorizar los honorarios del turno de oficio porque "está mal pagado"

"El turno de oficio está mal pagado". Así lo denuncia Ana Soria Moneva, decana del Colegio de Abogados de Huesca y presidenta del Consejo de Colegios de Abogados de Aragón. Una situación que ha llevado a los 44.000 profesionales adscritos a este servicio de asistencia jurídica gratuita en todo el país a movilizarse para reclamar mejoras laborales y, sobre todo, una actualización de sus honorarios.

En España, hay 12 baremos distintos correspondientes a las comunidades autónomas que tienen la competencia de Justicia transferida. El resto de territorios dependen del Ministerio, donde cobran unas tarifas aún más bajas y en unos plazos más largos.

En el caso de Aragón, el baremo actual data del año 2018. Desde entonces no se han producido actualizaciones "por lo que los abogados del turno están percibiendo por su trabajo lo mismo que hace cinco", critican.

Desde el Consejo de Colegios de Abogados de Aragón han estado trabajando este año con la Dirección General de Justicia para actualizarlos, pero las elecciones han supuesto un parón.

El colectivo reclama que se revisen los importes de los baremos y, en especial, las guardias semanales en los partidos judiciales que no son los de las ciudades de Zaragoza, Huesca y Teruel, donde se prestan por días, porque su importe es "de los más bajos de España" con 60 euros por día. En los otros tres, la tarifa asciende a 155 euros por cada jornada.

En este sentido, aseguran que las guardias en estos partidos judiciales de provincias son "especialmente duras" por las distancias entre los centros de detención y los juzgados, por la unión administrativa de partidos judiciales con menos población y por el mal estado de muchas de las carreteras comarcales.

Las reivindicaciones de los abogados también van dirigidas a que se remuneren todas las actuaciones del turno de oficio, ya que actualmente hay algunas que no están incluidas en los baremos; y a que los honorarios de quienes haya prestado el servicio no dependan de la concesión o no del beneficio de la justicia gratuita al ciudadano.

Ana Soria Moneva asegura que todas estas reivindicaciones fueron asumidas por el XII Congreso de la Abogacía Española, celebrado recientemente en Tarragona. Allí, coincidieron en reclamar que las compensaciones económicas por las actuaciones realizadas en el merco de la justicia gratuita se equiparen por arriba con los baremos de los territorios que más pagan y que estos se actualicen cada año. "No puede ser que en unas comunidades se pague menos por los mismos trabajos", destaca, al tiempo que asegura que País Vasco y Galicia son dos de las comunidades autónomas donde los honorarios son más altos.

La presidenta de los abogados aragoneses asegura que en las últimas negociaciones con el Gobierno de Aragón para actualizar estos baremos "no hemos conseguido todo lo que queríamos para poder dignificar la profesión porque se trabaja muchísimo y sigue estando mal pagada". No obstante, al menos sí valora positivamente que "

Desterrar estereotipos

Ana Soria Moneva rompe una lanza a favor del turno de oficio que ella misma ejerce y del que se puede beneficiar cualquier persona que quiera hacer una reclamación civil, penal, contenciosa, mercantil... si cumple los requisitos. Y también quiere desterrar algunos estereotipos que identifican la justicia gratuita con abogados jóvenes e inexpertos. "Es verdad que las guardias del turno penal las hacen más la gente joven, pero para entrar a formar parte de él debes llevar tres años, así que son abogados jóvenes pero no sin experiencia", recalca. Además, tienen que superar un período de formación en los propios colegios. Aun así, Ana Soria hace hincapié en que el turno de oficio es la vertiente de servicio social que tiene la profesión de la abogacía "y también hay que tenerla en cuenta".