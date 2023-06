Consejos de la Organización de Consumidores ante las vacaciones del 23-J

La convocatoria de elecciones el 23 de julio no tiene por qué convertirse en un quebradero de cabeza para los que estén organizando sus vacaciones después del anuncio de la cita con las urnas el pasado 30 de mayo con el riesgo de que les pueda tocar estar en una mesa.

El delegado territorial en Aragón de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) y abogado, Alejandro Marín, considera "mucho más prudente y ajustado a la normativa" que se contraten con opción de cancelación, lo que da derecho a la devolución del dinero o a disfrutar de los servicios en unas fechas alternativas.

Esta solución ha recomendado este viernes Marín antes de participar, junto con el director general de Protección de Consumidores y Usuarios de la DGA en funciones, Pablo Martínez, y el secretario del Consejo de Consumidores y Usuarios, Nelson Castro, en el aula ‘Vacaciones y derechos de los consumidores’ organizada por el Ejecutivo autonómico. Para seguirla ‘online’ se han inscrito 350 personas.

Marín ha explicado que la obligatoriedad de acudir a una mesa electoral, una situación que afectará al 1,6% de los aragoneses en edad de votar, es una "razón de fuerza mayor" que faculta a la resolución del contrato tanto para el viajero afectado como a sus acompañantes. El delegado aragonés de la OCU también ha alertado de que "no es obligatorio" contratar un seguro de cancelación, como se señala desde algunas aseguradoras o mayoristas y minoristas de viajes, sino que son "accesorios" y pueden llegar a tener "un coste desproporcionado". No obstante, ha subrayado que hay operadores que lo están haciendo "bien" y alientan al cliente a que contrate con opción de cancelación. Igualmente ha recomendado leer la "letra pequeña" porque se pueden incluir coberturas mas allá de la posibilidad de estar designado para una mesa y que no interesen.

Infracciones en los vuelos

El director general de Protección de Consumidores en funciones ha destacado que una de las novedades este verano es la acreditación por parte de la Comisión Europea de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) para la resolución de reclamaciones de los pasajeros aéreos como sistema extrajudicial desde el pasado 2 de junio, con carácter vinculante y de obligado cumplimiento para las compañías aéreas. AESA puede intervenir así en cuestiones como cancelación de vuelos, ‘overbooking’, retrasos y pérdidas de conexión e incluso cuestiones relacionadas con el propio equipaje o derechos de personas con movilidad reducida que no hayan sido atendidos por las compañías. Martínez ha recordado que, en primer lugar, siempre es preceptiva la reclamación directa a la empresa.

En 2022, el área de Consumo de la DGA atendió 172 reclamaciones sobre transporte, bien sea por tierra, mar o aire, cifra que representa un 4,73% del total. En cuanto a consultas, un 3,87% estuvieron relacionadas con el transporte y el 6,49% con el turismo en general.

RECOMENDACIONES DE CONSUMO DE LA DGA

Alquiler de vehículos

No es una actividad que genere muchas reclamaciones, pero sí que cada año generan algún conflicto. En el 2022, se registraron 27 reclamaciones en alquiler de vehículos, y 4 cuando ese vehículo iba asociado con conductor. En total son un 0,85% de todas las reclamaciones.

Los problemas más frecuentes que se observan guardan relación con supuestos desperfectos en la entrega, de ahí que convenga bien revisar el vehículo tanto antes como después. No viene mal hacer fotos tanto antes como después.

En ocasiones esto se ve agravado por la exigencia de fianzas con tarjetas, de ahí que convenga revisar bien el contrato para ver el alcance de la posible responsabilidad.

Alquiler de apartamentos

Es básico que la información del precio total, fianzas, servicios incluidos hay que tenerlas presentes. En todo caso conviene guardar esos documentos. así como la publicidad.

Hay veranos que han tenido cierta transcendencia algunos casos de fraudes o estafas, por ello en primer lugar debemos asegurarnos de quién es el propietario. Si contratamos con una agencia o inmobiliaria conocida, existe un menor riesgo, en otros supuestos conviene informarse previamente.

En todo caso, cualquier pago por adelantado lo haremos cuando tengamos la garantía suficiente.

Importante saber si estás contratando a través de una empresa o es una relación entre particulares. En tal caso, no tenemos la condición de consumidor final y no nos ampara la legislación en materia de consumo, teniendo que acudir directamente a los tribunales de justicia.

Viajes al extranjero

Las agencias de viaje deben informarnos de los requisitos propios de algunos países (visados, pasaportes, vacunaciones, etc.). Si el viaje lo organizamos por nuestra cuenta deberemos informarnos a través del Departamento de Sanidad de nuestra Comunidad Autónoma, en el caso de vacunaciones.

Si se viaja a un país de la Unión Europea, lo que compremos allí o cualquier otra incidencia puede reclamarse ante el Centro Europeo del Consumidor. En otro caso podremos encontrarnos con la obligación de tener que reclamar ante la embajada de ese país.

El teléfono y dirección del consulado español en el país de destino conviene tenerlo a mano y si salimos fuera de la Unión Europea, es conveniente contratar un seguro ante posibles contingencias.

Contratación 'online'

​

Cada vez es más frecuente la utilización de páginas web que prestan servicios relacionados con viajes y estancias. Hay páginas que nos ofrecen más credibilidad que otras. De entrada, conviene contratar solo aquellas en las que se puede comprobar la titularidad de la empresa y su domicilio, si no lo informan desconfíe.

Aquellas que disponen de oficinas en nuestro país o en la Unión Europea también nos ofrecen más garantías.

El derecho de desistimiento no siempre está presente, de ahí que convenga comprobar las condiciones de contratación, así como el precio total, posibles recargos y servicios incluidos.

Una cuestión frecuente es el posible incremento de precios (por combustible, cambio moneda, etc.) es una práctica muy habitual, en ocasiones abusiva si no va bien detallada y sea recíproca.