Con 55 años y en una residencia de mayores tras una caída: “Era la única opción posible”

La vida de Alicia Martín cambió de la noche a la mañana el pasado 25 de febrero “por una caída tonta”. Ese sábado a mediodía, cruzaba un paso de cebra en la avenida de Gertrudis Gómez de Avellaneda de Zaragoza, en el Actur, cuando “se me enganchó el pie derecho en un socavón, mi pierna giró y escuché cómo se rompía el fémur”, recuerda esta profesora de 55 años que da clase de Latín, Lengua Española y Filosofía a alumnos de secundaria y bachillerato en un colegio de la capital aragonesa.

De manera inconsciente, “eché el pie izquierdo para sujetarme, se me quedó encajado también en el agujero, y noté igualmente cómo se rompía el hueso”, dice Martín. Tras lo cual, “caí al suelo y me quedé en medio de la vía sin poder moverme”, explica. Enseguida vino la policía y la ambulancia y fue trasladada al Hospital Royo Villanova donde le dieron el diagnósticos: fractura del fémur derecho y de la meseta de la tibia proximal izquierda. “Los médicos dijeron que mis lesiones eran como si me hubiera caído desde un 4º piso”, señala la afectada.

"Los médicos me dijeron que mis lesiones eran como si me hubiera caído desde un 4º piso"

Tras dos operaciones, en las que le pusieron placas y un andamiaje externo, y 33 días de hospitalización le dieron el alta, pero “salí sin poder caminar y en silla de ruedas. Los médicos me dijeron que no sabían cómo iba a quedar, que creen que podré volver a andar pero no saben ni cuándo ni cómo. Hay muchas incógnitas sobre mi evolución. Lo que sí sabemos es que la recuperación llevará mucho tiempo, que nunca volveré a ser la que era y que tendré que volver a aprender a caminar, empezando con un andador”, confirma Martín.

"Nunca volveré a ser la que era y, al dejar la silla, tendré que comenzar a caminar con andador"

Vivir en una residencia de mayores

El panorama que se le presentaba a Alicia tras salir del hospital era complicado ya que vive con su marido, que tiene una incapacidad reconocida y “no puede atenderme. De hecho, yo era su cuidadora. Lo primero que pensé cuando me caí fue en quién iba a cuidar de él”, señala esta profesora. Otra opción era contratar a alguien en su casa para que les atendiera, pero “no tenemos la casa adaptada para silla de ruedas y necesitaba una grúa para acceder al baño, por lo que empecé a barajar otras opciones”, afirma.

"Cuando me caí, lo primero que pensé fue en mi marido, que tiene una incapacidad, en quién iba a cuidar de él"

“Desde el Salud me dieron la posibilidad de ingresar en el Hospital Provincial de Zaragoza, en la sección de Geriatría, pero no me convenció por una cuestión de salud emocional. Ya me estaba costando bastante aceptar lo que me había pasado y no me sentía capaz de enfrentarme a un nuevo ingreso de esas características. Necesitaba estar fuerte emocionalmente”, asevera Martín.

Alicia Martín, en silla de ruedas tras una caída en la vía pública, junto al paseo de la Ribera, en Zaragoza. M.O.

Ante esta situación, “la única opción que me quedaba era la de una residencia de mayores. Busqué una cerca de mi domicilio para que mi marido pudiera verme cada día y poder estar pendiente de él y la decisión fue acertada. Estoy muy bien”, afirma esta zaragozana. “Incluso hago rehabilitación con ‘las chicas de oro’, mis compañeras de la residencia que tienen más de 80 años y nos animamos mucho”, continúa.

"Hago rehabilitación con las 'chicas de oro', mis compañeras, que tienen más de 80 años"

“En las residencias de mayores, a veces, tenemos peticiones de personas entre 50 y 70 años que sufren un accidente o una enfermedad limitante y requieren cuidados diarios. Al no contar con apoyo familiar suficiente deciden buscar ayuda en centros como estos”, explica Minerva Morago, directora técnica del área de mayores de Fundación Rey Ardid. “Estas personas vienen a disfrutar de una estancia temporal y suelen integrarse muy bien al día a día del centro”, añade Morago.

Sin embargo, no es una opción para todos los bolsillos y Alicia ha tenido que hacer un esfuerzo económico. “Pago más de 2.700 euros al mes y hemos tenido que vender el coche para hacer frente a estos y otros gastos que ha generado mi accidente, pero no puedo seguir así mucho más tiempo y la idea es volver a mi casa pronto”, asegura Martín.

"No puedo seguir mucho tiempo haciendo frente a estos gastos y la idea es volver pronto a casa"

“Ahora tenemos que hacer las obras para adaptar la vivienda, que también conllevarán gastos, y comprarme una silla de ruedas eléctrica, porque la actual es de alquiler y pago 50 euros al mes por ella”, añade la profesora. “La intención es intentar normalizar mi nueva vida, aunque no sea la misma que la de antes”, apunta.

Sin ambulancia para ir a rehabilitación

Por ahora, ha comenzado la rehabilitación que le ha marcado su médico en el Hospital Provincial de Zaragoza, 3 días a la semana. Sin embargo, también aquí se ha encontrado con problemas. “Me asignaron una ambulancia para que me viniera a buscar a la residencia y me llevara a rehabilitación, pero de los 12 días que tenía que haber venido solo lo ha hecho 3. El resto, no ha aparecido debido a la huelga del transporte sanitario y he tenido que coger taxis adaptados de ida y de vuelta, con el consiguiente gasto que conlleva”, se queja Martín. Y, a pesar de que le devolverán el dinero del transporte, “he tenido que adelantar 170 euros por ahora”, calcula.

"He tenido que coger taxis para ir a rehabilitación porque la ambulancia no venía por la huelga"

Ante esta situación, ha escrito incluso al Justicia de Aragón. “Me contestó diciendo que se iba a dirigir al Departamento de Sanidad para que le informara de mi situación”, constata esta afectada.

En este sentido, desde el Servicio Provincial de Sanidad insisten en que “vigilamos que se cumplan los servicios mínimos y urgentes y estamos al tanto de que se están produciendo retrasos y molestias pero hacemos todo lo posible para garantizar esos servicios mínimos”, explican, y confirman que han hablado con la empresa que tiene la concesión del servicio de transporte sanitario para “recordarles que hay situaciones que no se pueden producir”. Señalan también que “en cualquier caso, los servicios esenciales se cubren”.

En huelga desde enero

Cabe recordar que los trabajadores del transporte sanitario están en huelga desde el pasado 16 de enero. “Los servicios mínimos se están cumpliendo para el transporte de pacientes de radioterapia, diálisis y tratamientos oncológicos que no se pueden demorar”, dice Javier Cabañero, representante de CSIF para el transporte sanitario programado en Zaragoza.

“Aunque es verdad que para rehabilitación y traslado a consultas no hay servicios mínimos y los usuarios pueden verse más afectados por la huelga porque cada día depende de si hay trabajadores que paran o no”, explica Cabañero. Sin embargo, “los días efectivos de protestas han sido 6 o 7 y el resto de las jornadas se está trabajando con normalidad por lo que tampoco entendemos la razón de esas afecciones”, añade, y echa la culpa a la empresa concesionaria: “La huelga es una excusa que están poniendo para no mandar ambulancias”, critica Cabañero.

Por su parte, la empresa Transalud, que gestiona este servivio, no ha declaracones al respecto.

“Me siento impotente. Como yo hay mucha más gente que le pasa lo mismo, porque en rehabilitación hablamos del tema y estamos todos igual. Creo que el sistema no nos facilita la vida, es muy rígido y no se adapta a las necesidades de cada paciente”, lamenta Alicia Martín. “Tienen que pensar que detrás de cada lesión hay una persona con una historia”, concluye esta afectada.