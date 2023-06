Meses esperando el pago de la DGA: "Hemos tenido que adelantar 4.000 euros por una silla de ruedas eléctrica"

Meses esperando un pago del Gobierno de Aragón que puede ascender a varios miles de euros. Así se encuentran decenas de familias aragonesas que han comprado un elemento ortoprotésico (silla de ruedas, andadores, prótesis,...) con receta médica, han pagado el ticket y ahora, no ven el momento en el que se lo abonen.

Francisco (nombre inventado porque prefiere no relevar su identidad) es uno de los afectados. Es valenciano y vino a vivir a Zaragoza con su familia hace un tiempo. Su nieta tiene cinco años y una discapacidad superior al 76%. "En Aragón hay que adelantar el pago cuando en Valencia, con la receta, no tienes que abonar nada. Es un grave problema. Hay familias que no pueden asumir ese coste. Ahora, hemos tenido que adelantar 4.000 euros por una silla de ruedas eléctrica. Estamos viviendo un verdadero calvario", lamenta, y asegura haber removido "cielo y mar" para siempre recibir la misma respuesta: "Me dice que llevo razón, pero que la ley es así".

Francisco denuncia que las familias "están financiando a la DGA cuando no tendría que ser así".

Ortopedia de Huesca. Pedro Etura

Por su parte, María Luisa Cardeñas, madre de una joven de 27 años con una discapacidad del 79%, asegura estar acostumbrada a que el proceso sea así. "Mi hija fue tratada durante mucho tiempo en Barcelona. Yo alucinaba porque allí tenían todo gratis. Aquí, sin embargo, solo nos entraba una silla de ruedas que no era la que necesitaba mi hija. Nos daban menos de 200 euros y yo le compraba la de 1.500. El resto lo abonaba yo", cuenta.

Es cierto, recuerda, que la última silla eléctrica sí que se la abonó la DGA. "Costaba cerca de 4.000 euros y cuando me dijeron que entraba entera, no me lo podía creer. Eso sí, tardaron un año en abonarme el dinero y tuve que adelantarlo. Y no estamos hablando de poco precisamente", lamenta Cardeñas que asegura que "los niños con discapacidad siempre han estado olvidados".

Desde el Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón, su presidente, Jesús Ibor, asegura que es "un problema mayor por el tiempo que pasa hasta que las familias reciben el dinero que han adelantado". "En otras comunidades o bien no pagas o abonas el pequeño copago. A la ortopedia le paga Sanidad directamente. Como este ámbito no es a nivel estatal, en cada autonomía se regula de una manera, lamenta.

Llega a tal punto, ejemplifica Ibor, que "si te sucede algo en la zona oriental de Huesca te pueden mandar o al hospital de Barbastro o al de Lérida. En el catalán no hay que pagar por productos ortoprotésicos, pero en el aragonés hay que adelantar el dinero", argumenta. Aquí, argumenta, "la única excepción se da si la factura supera los 5.000 euros". "En ese caso, sí que la DGA paga directamente a la empresa", apostilla.

A finales de abril, explica, "Sanidad debía 3,5 millones de euros a los pacientes, según los datos que nos facilitaron del Portal de Transparencia". "Es verdad que hace quince días nos reunimos con Sanidad y se han comprometido a agilizar los pagos. Quieren solucionar este problema", declara.

Jesús Ibor, presidente del Colegio Profesional de Ortopédicos de Aragón C. I.

Sin embargo, hasta entonces, hay quienes llega la fecha de cambiar un calcetín ortopédico y deciden no hacerlo "porque no han cobrado todavía el anterior"..

En las ortopedias, tanto en Silvio como en Enrique Huertos, ambas de Zaragoza, intentan facilitar los pagos a los clientes dentro de lo posible. "En todo caso nosotros tampoco somos una ONG, es una empresa y no podemos estar sin facturar", explican desde los dos centros.

"Hay quienes no lo adquieren aunque lo necesiten para su salud porque no tienen dinero para costearlo. Ahora mismo tenemos cuatro personas que han tenido que pedir financiación al banco pero no se la han dado", lamentan desde Silvio, donde aseguran que es "triste" que a 200 kilómetros la gestión sea completamente distintas. "En Cataluña, Valencia, País Vasco, Andalucía y alguna más, no tienen que poner los pacientes nada de su bolsillo. Dicen que en España todos somos iguales pero no es verdad", apuntan.

Desde la Fundación DFA en Aragón piden que las familias "no tengan que anticipar el pago". "La DGA tiene que pagar directamente a las ortopedias porque resulta un reembolso muy importante para estos pacientes, que generalmente no tienen una situación económica más desfavorable. Son productos necesario para la autonomía personal, como prótesis, audífonos, sillas,... Es vital que sean más accesibles", defiende la presidenta, Marta Valencia, que asegura que el Gobierno de Aragón está gestionando ahora "los expedientes de agosto de 2022".

Aragón, lamenta, "es una Comunidad con pocos habitantes y muy dispersos, lo que hace que los recursos sean bajo". "A nivel general y no solo en esto, existen muchas diferencias entre comunidades. Es brutal la comparación de los catálogos de material ortoprotésico que entran con la sanidad pública en una autonomía y en otra", argumenta.

Los profesionales médicos son conscientes de la situación: "Es otra muestra de que tenemos un sistema saturado, obsoleto para los tiempos que corren. Y que el atender a todo lo que se demanda .... Que cada vez es más dado a que se pierde el conocimiento básico del autocuidado, conlleva a una mayor saturación y a no llegar a atender lo verdaderamente importante. Como por ejemplo poner un aviso a domicilio por unas anginas", explica Luis Miguel García, vicepresidente de la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria y médico de Atención Primaria en el barrio zaragozano del Actur.

La DGA explica que "las ortoprótesis se pagan directamente en función del coste de la prótesis y de la renta familiar".