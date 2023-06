La huelga en Disneyland París complica las vacaciones de decenas de aragoneses: "No sabemos aún si vamos a cancelar"

DisneyLand París es un destino habitual para las vacaciones de verano de familias aragonesas. Sin embargo, el anuncio de la huelga uno de los parques más famosos del mundo, complica el viaje a más de uno.

El presidente de la Asociación de Agencias de Viajes de Aragón, Jorge Moncada, ha insistido en que es "pronto" para empezar a cancelar. "No es lo mismo cerrar algunas atracciones o prescindir de algunas actuaciones que cerrar el parque entero. Tiene que ser algo oficial porque sino cancelas de mutuo propio. Hasta que no se haga realidad, no hay que cancelar porque está todo en el aire", asegura Moncada.

Los trabajadores del resort ubicado a las afueras de la capital francesa acumulan ya varias semanas de huelga, pero las protestas han ido escalando aún más estos últimos días. Los Cast Member, es decir, el personal que trabaja como animadores y mascotas o en las atracciones, restaurantes, tiendas y hoteles, exigen mejoras laborales inminentes, así como una subida del salario de 200 euros.

Este pasado martes, los empleados del organizaron una protesta masiva bajo el castillo de la Bella Durmiente lo que obligó a cancelar dos espectáculos nocturnos.

En Aragón, hay decenas de familias afectadas. "Nosotros no sabemos aún si vamos a cancelar o no el viaje. Creo que lo más responsable sería no ir porque hay muchas movilizaciones por la nueva ley de Macron sobre la jubilación", cuenta Elena, zaragozana que iba a acudir con su marido y sus dos hijos, de 14 y 10 años a este parque parisino a final de este mes de junio.

"La idea era ir unos días a París y otros a DisneyLand. La verdad es que estamos al tanto de todo lo que sucede y no hemos tomado aún la decisión de qué hacer. Esta circunstancia nos da mucha pena porque teníamos mucha ilusión por el viaje, especialmente mis hijos", asegura.

Esta familia contrató seguro de cancelación, pero cree que aún así no recuperarían todo el dinero. "Lo hemos organizado por nuestra cuenta y los vuelos de Ryanair no sé si nos los devolverían", lamenta

Por su parte, Paula Blasco tiene el viaje organizado con su hijo de 9 años, Mateo, y tres amigos para el mes de agosto. "Esperamos que cuando vayamos nosotros hayan terminado todas las protestas. Nosotros seguimos con ilusión y no tenemos intención de cancelar el viaje", apunta la zaragozana. Su hijo, declara, está muy emocionado: "Es la primera vez que va a coger un avión y además de Disney está la zona de Marvel y a él le encanta".