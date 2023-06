El PSOE-Zaragoza da marcha atrás y pone a Pilar Alegría al frente de la lista al Congreso

La comisión ejecutiva provincial del PSOE-Zaragoza ha dado marcha atrás en su pulso a la dirección nacional y propone a la ministra de Educación, Pilar Alegría, como cabeza de lista al Congreso en las elecciones generales del 23 de julio. Los socialistas aragoneses confían en que, de esta forma, Ferraz respete el resto de los nombres de la candidatura.

El PSOE-Zaragoza impulsó este martes entre sus agrupaciones una lista al Congreso encabezada por Óscar Galeano que contaba con Carmen Martínez Urtasun de número 2 y con José Antonio Remón de 3. Sorprendía la ausencia de Alegría, portavoz nacional del partido, después de que Ferraz pidiera expresamente su inclusión, como ha ocurrido con otros ministros en diferentes provincias.

Ahora, apenas un días después, los socialistas de Zaragoza reculan e incluyen a la ministra como cabeza de una lista que, tras correr los puestos, deja a Galeano como número 2. Pero no es el único cambio. Martínez Urtasun desaparece de la candidatura y su sitio lo ocupa Noemí Villagrasa, diputada en el Congreso esta última legislatura.

La lista a la Cámara Baja la completan el citado Remón, seguido de Ángeles Malo, Juan Abraham Martínez Enrich y Ángeles Perez. En cambio, la propuesta para el Senado se conserva intacta, al menos hasta el viernes, con Florencio García Madrigal, Manuela Berges y Víctor Ruiz.

Mientras, en Ferraz se mantiene el más absoluto hermetismo, más allá de trasladar el “respeto a los procesos democráticos” internos del partido. La propia Alegría se ha ausentado este miércoles en el último momento del único acto público fijado en su agenda, y no está previsto que se manifieste en toda la semana.

Está por ver, no obstante, si este tira y afloja tendrá consecuencias el viernes, cuando la comisión federal de listas diseña las candidaturas definitivas. Aragón es el único territorio que ha ofrecido resistencia a la inclusión de un alto cargo de la Moncloa, que ha ubicado sin ruido a dirigentes como la ministra de Ciencia, Diana Morant, por Valencia, o a la de Transición Ecológica, Teresa Ribera, por Madrid.

Así, no sorprenderá que alguno de los elegidos, en especial por las provincias de Zaragoza y de Teruel, salten de las listas al Congreso y al Senado. No será la primera ni la última vez que Ferraz voltea una candidatura emanada de una federación, consideradas como meras propuestas. La dirección nacional, por ejemplo, ya vetó hace cuatro años la presencia de Ignacio Urquizu por desavenencias con la Moncloa, lo que no ha impedido que el comité turolense le vuelva a situar como número 1 a la Cámara Baja.