Sin ‘plan b’ aún para evitar el calor en cientos de mesas electorales en Aragón

Los colegios de Aragón no están pensados para el verano y menos para celebrar en ellos una jornada electoral a finales de julio. El calor puede poner en jaque la convocatoria anticipada para el día 23 puesto que en la mayoría de las mesas no se contempla en la actualidad un ‘plan b’ si los termómetros alcanzan elevadas temperaturas. Algo que no es inusual dado que, según recordaron desde la Agencia Estatal de Meteorología, del 15 de julio al 15 de agosto es cuando se registran las temperaturas más altas. De hecho, el 23 de julio de 2022, los termómetros de Huesca alcanzaron los 34 grados, mientras que en Zaragoza fueron 36 y en Teruel, 39.

Los consistorios de las tres capitales de provincia reconocieron que la premura de la convocatoria ha imposibilitado ni siquiera valorar otros espacios. "En menos de 24 horas tuvimos que mandar la propuesta de mesas electorales", recuerdan desde el Ayuntamiento de Zaragoza.

Estas mismas fuentes señalan que solo se ha hecho un cambio, que obedece a las quejas recibidas tras la modificación de un lugar de votación que se llevó a cabo el pasado 28-M. Además de la falta de tiempo, recuerdan que la elección de los 151 colegios electorales, donde hay 907 mesas, se hace teniendo en cuenta factores como la accesibilidad o la cercanía, y cualquier cambio, además de complicado para seguir asegurando estas cuestiones, genera "confusión" entre la ciudadanía. Y, aunque reconocen que, en general, los espacios no están equipados con climatizadores, señalan que sería "imposible" ponerlos de cara a la cita electoral.

Tampoco se han modificado las 42 mesas electorales de Teruel, donde detallan que todavía no se ha tomado ninguna decisión por si las altas temperaturas dificultan la estancia en determinados espacios. Todo, señalaron, dependerá, si no hay ningún cambio, de la disponibilidad existente en cada lugar.

En Huesca también se mantienen las mismas mesas y colegios electorales, aunque están valorando qué medidas se podrían tomar para hacer frente a las altas temperaturas, si las hubiera. Más fácil lo podrían tener en pequeños municipios, donde solo hay que adecuar una estancia para que el calor no sea el protagonista de esta imprevista jornada electoral.