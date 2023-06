Unos 300 profesores corregirán la Evau que moviliza a más de 500 trabajadores

Más de 300 profesores se encargarán de corregir las pruebas que harán durante los próximos tres días –desde hoy y hasta el jueves– los cerca de 6.500 alumnos que se presentan a la Evaluación de Acceso a la Universidad (Evau). Tendrán apenas una semana, en algunos casos, incluso menos puesto que los resultados se publicarán el día 14.

El dispositivo, especifican desde la Universidad de Zaragoza, está compuesto, en total, por más de 500 profesionales, que se encargarán de que desde que comience hoy la primera prueba (a las 11.15 es el examen de Historia de España) todo se desarrolle con la más absoluta normalidad. A los más de 300 docentes se les unen 134 vigilantes, 12 tribunales con sus delegados y, por supuesto, todos los implicados en las secciones de Acceso, la Oficina Universitaria de Atención a la Diversidad (OUAD), la aplicación SIGMA y el servicio de informática (Sicuz).

Cada profesor puede corregir un máximo de 150 ejercicios. Esta labor suele ser voluntaria y está remunerada con una cuantía fija y un añadido por cada prueba corregida. No obstante, en el caso de que no se inscriban suficientes voluntarios, existe la posibilidad de que se convierta en una obligación.

Los correctores son tanto profesores universitarios como de bachillerato o ciclos superiores. Aunque ayer, desde el sindicato CGT denunciaron la «discriminación» que sufre el profesorado de secundaria, ya que, según aseguraron, «suponen el 90% de los correctores frente al 10% que son profesores de la Universidad».

Hasta hace un año había un convenio entre el Departamento de Educación y la Universidad para que ambos organismos aportaran al menos un 40% de profesorado. Sin embargo, en el documento de diciembre de 2022 ya no aparece, según apuntaron, por «los problemas de la Universidad para llenar su cupo». Criticaron, además, que en especialidades como Geografía o Historia suele haber pocos voluntarios y «siempre se obliga al profesorado de secundaria».

Una prueba de fuego

Durante tres días, el campus público se convertirá en un ir y venir de futuros universitarios, que aspiran a conseguir plaza en la titulación deseada. Hoy tendrán que enfrentarse a las tres primeras pruebas: Historia de España, Lengua Castellana y Literatura e Inglés.

Durante los dos días posteriores llegarán el resto de materias. En los exámenes no se permite el uso de relojes, calculadoras (a excepción de materias concretas y siempre que no sean programables) o teléfono móviles, entre otros objetos. Solo se podrá usar el tríptico oficial, en el que no se puede firmar ni dejar ninguna seña.

Por errores ortográficos, falta de limpieza o una redacción defectuosa se podrá bajar hasta un punto la calificación y, por el contrario, el buen uso de la lengua o la adecuada notación científica se podrán bonificar con un punto extra, según las instrucciones.

La Universidad logra la 4ª posición en transparencia

La Universidad de Zaragoza es la cuarta más transparente de España, tras las de Huelva, Vigo y Murcia. Logra cumplir, según la plataforma colaborativa Dyntra, que mide la información pública de gobiernos, administraciones y partidos políticos, 156 de los 169 indicadores que analiza, es decir, el 92,31%.

Hace un año, según recoge el campus público, se alcanzaba el 77%. Con esta mejora se sitúa por delante de la Universidad Complutense de Madrid y es la primera de las grandes universidades por número de estudiantes y personal, según informa la institución académica. Para conseguirlo, ha mejorado la información que ofrece en la web sobre los cargos de la institución, visualizando su capacitación y cualificación pero también se ha publicado la información sobre sus viajes, dietas y gastos, entre otras cuestiones