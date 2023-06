Cómo buscar vivienda de alquiler en el Campo de Belchite (sin morir en el intento)

El problema de la falta de vivienda es algo generalizado en todo el medio rural aragonés pero en algunas zonas y en determinados momentos, la situación se agrava. Es el caso de la comarca Campo de Belchite, donde se ha experimentado un incremento de la demanda de pisos o casas donde vivir por parte de las empresas dedicadas a varios proyectos de parques de energías renovables.

Sus empleados se suelen alojar en casas rurales, hostales y hoteles ante la escasez de vivienda en alquiler. Por eso, quienes ponen a disposición de estas empresas casas que tienen vacías y no usan se benefician de rentas más altas de las que pagaría un particular que quiera asentarse en el medio rural. Para Adecobel, la Asociación para el Desarrollo Rural Integral de la Comarca Campo de Belchite, esto es un arma de doble filo. Por un lado, la comarca y los alrededores se benefician de la llegada de trabajadores que no solo duermen en los pueblos, sino también compran en las tiendas y consumen en los bares. Pero, por otro lado, hace que suban los precios de los alquileres y que resulte más complicado a otras personas vivir en el medio rural.

En cualquier caso, Adecobel dispone de una bolsa de vivienda para poner en contacto a interesados en alquilar sus inmuebles y a quienes necesitan un sitio donde vivir. El servicio se puso en marcha hace unos seis años, ya que en la comarca no hay ninguna inmobiliaria y desde la entidad se vio la necesidad de facilitar esta labor. "Hacemos llamamientos en redes sociales y otros canales de difusión cada cierto tiempo, conforme vemos que aumenta la demanda de casas", indican desde Adecobel.

Actualmente, la demanda por parte de las empresas del sector de las energías renovables ha crecido, ante las perspectivas de seguir con la instalación de placas solares y molinos eólicos en la zona. Por eso, Adecobel pone a disposición de los vecinos que tengan una vivienda sin emplear y esté en condiciones para entrar a vivir el teléfono de contacto 679 320 465. "Hay muchas casas vacías pero no se alquilan, sino que se venden, y suelen estar para reformarlas por completo", señalan desde la asociación.

Por otro lado, los ayuntamientos suelen disponer de viviendas municipales, en antiguas casas de maestros o del cura, pero la mayoría, al menos en esta zona de la provincia de Zaragoza, están ya ocupadas por particulares que se han asentado en los pueblos por distintos motivos.

En abril de este año, el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dio el visto bueno a Forestalia para la implantación de 12 parques eólicos y uno fotovoltaico en las comarcas de Campo de Belchite, Cuencas Mineras, Campo de Daroca y Jiloca, en las provincias de Zaragoza y Teruel. Por otro lado, la empresa navarro aragonesa Efelec Energy, está desarrollando nueve plantas solares en seis comarcas: Campo de Belchite, Ribera Baja del Ebro, Campo de Cariñena, Valdejalón, Campo de Calatayud y Matarraña.

En los últimos años, Adecobel ha visto incrementada la necesidad de dotar a la zona de un parque inmobiliario con viviendas en alquiler en buenas condiciones para vivir, dado el aumento de la instalación de plantas de energías renovables. En 2022, la bolsa de vivienda de la asociación tuvo 43 inmuebles disponibles y se recibieron 35 solicitudes de personas o empresas interesadas en vivir de alquiler de manera temporal en Belchite u otros municipios de la comarca y alrededores.