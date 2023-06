El batacazo en las urnas de Podemos y PAR reduce a un tercio su subvención electoral

El batacazo sufrido por Podemos y PAR en las elecciones autonómicas del pasado domingo en Aragón tendrá consecuencias económicas directas. La subvención que van a recibir ambos partidos para cubrir los gastos generados durante la campaña se limitará a un tercio de la cuantía que ingresaron hace cuatro años, por lo que empezarán la undécima legislatura con un considerable roto en sus cuentas. La formación morada pasará de cobrar 104.284 a 31.392 euros y los aragonesistas deberán conformarse con 22.507 euros cuando hace cuatro años percibieron 63.655 euros para hacer frente a las facturas generadas.

Mientras tanto, Vox rentabilizará mucho más que el PP el incremento de los sufragios, ya que su asignación se duplicará con creces respecto a la de 2019, de 66.062 a 141.274 euros. El resto de partidos verán reducida la ayuda de las arcas públicas al haber perdido votos, mientras Ciudadanos, directamente, no verá un euro al no haber sacado ni un escaño. En su caso, pidió el adelanto del 30% de la subvención a la que tenía derecho (calculada en función de la de 2019), pero no ha llegado a recibirla y sigue pendiente de fiscalización en la Intervención General de la DGA.

La asignación viene regulada por la Ley Electoral de Aragón de 1987, que establece dos tipos de subvenciones en función del número de escaños obtenidos y de los votos conseguidos por cada candidatura que haya logrado representación en la Cámara.

Las candidaturas que se quedan sin representación, hayan gastado mucho o poco dinero en la campaña, son excluidas por ley fuera en el reparto, lo es que especialmente doloroso para la formación liberal. Si hace cuatro años multiplicaron los ingresos públicos al convertirse en la tercera fuerza parlamentaria gracias a sus 111.602 votos e ingresaron 236.144 euros, ahora no tiene derecho a la subvención porque solo cosecharon 8.382 papeletas y quedaron muy lejos de conseguir un escaño.

Loading...

La normativa establece que cada parlamentario se cotiza a 12.610 euros y por cada voto se reciben 76 céntimos, siempre y cuando se logre representación. Como la sangría sufrida por Podemos es igualmente importante, de 54.252 a 26.087 votos y ha perdido 4 de sus 5 escaños, la subvención sufrirá el citado tijeretazo, mayor proporcionalmente al del PAR. Y esto se explica porque los aragonesistas tenían menos escaños, tres, de los que solo han logrado revalidar uno, aunque su caída de votos sea porcentualmente mayor, al retroceder de 33.978 a 13.746.

Socialistas y nacionalistas pierden votos y con ello se ajusta a la baja su percepción económica. El PSOE cede un parlamentario, de 24 a 23, por lo que el recorte en su caso es algo mayor, de 459.518 a 429.112 euros porque también se ha dejado 13.230 papapeletas, cosechando 193.170.

Chunta ha conseguido retener sus tres diputados, pero sus sufragios se han limitado a 33.454, un 20% menos de los que entraron en las urnas en 2019, por lo que la ayuda se contrae de 67.078 a 61.916 euros. Con los datos de la Cámara de Cuentas, el único partido que baja y no sufre un varapalo económico es Izquierda Unida: con 20.310 votos y un escaño conseguirá 28.045 euros, cuando hace cuatro años cosechó 22.229 y acabó percibiendo 25.717 euros.

En el lado contrario están los dos partidos de la derecha. Vox ha crecido de 3 a 7 diputados y de 40.671 a 73.677 papeletas, lo que hace que su asignación se dispare un 213,8%.

No obstante, el PP crece mucho más en números absolutos al pasar de 16 a 28 escaños y lograr 232.712 papeletas frente a las 139.660 de las autonómicas de 2019. Y con ello crecerá la subvención de 307.911 a 529.941 euros.

La novedad es la irrupción de la coalición Aragón Existe, que gracias a los tres escaños conseguidos por Teruel Existe y sus 32.717 votos ingresará en su estreno en la política autonómica 61.386 euros.

A esta asignación se sumará en el caso de los cinco partidos que tienen los tres diputados necesario para formar grupo parlamentario otro importante subvención, de 0,27 euros por elector en cada una de las circunscripciones. Es decir, 259.706 euros en cada caso.