El PP critica el pliego del transporte sanitario: "Trabajadores han dormido en el suelo del centro de salud"

La diputada del PP, Ana Marín, ha denunciado este jueves la situación en la que esta madrugada ha entrado en vigor el nuevo pliego del transporte sanitario urgente, que fue adjudicado a la empresa Ambulancias Tenorio. Y, entre otras cuestiones, ha asegurado que trabajadores de Andorra han tenido que dormir "en el suelo del centro de salud" porque "las ambulancias no tenían asientos reclinables".

Una situación que se ha producido porque algunas de las bases en las que deben estar los técnicos, ha especificado, no están todavía operativas. "En Valderrobres les han mandado a casa porque no tenían donde dormir y en Huesca lo han tenido que hacer en una sala habilitada para las costureras en el Hospital Psiquiátrico", ha apuntado. En este sentido, también ha criticado que, siendo la empresa concesionaria la que "tiene que hacerse cargo de las bases", en los últimos días, "desde el 061 se ha llamado a ayuntamientos para pedirles que les habiliten espacios y mobiliario necesarios para poner una base".

"Los trabajadores tampoco tienen todavía la ropa que deben llevar", ha lamentado Marín, quien ha destacado que, pese a que el anterior pliego les incluía la comida y la cena durante las guardias, ahora "la adjudicataria ha decidido que no se la va a proporcionar". La diputada también ha puesto el foco en que "los vehículos que han llegado son los que han desechado de Andalucía, los 4x4 tampoco han llegado y el helipuerto no está construido".

Asimismo, ha defendido que "faltan muchos medios" y que algunos vehículos "no llevan ecógrafo, los respiradores son de baja calidad y las tomas de oxígeno no funcionan porque no las han conectado". "Como las conexiones no funcionan bien, se ha congelado la medicación de las bases de Huesca, Monzón y Monreal del Campo", ha apostillado. Por todo ello, ha reclamado que el todavía presidente de Aragón, Javier Lambán, y la consejera de Sanidad, Sira Repollés, "den la cara".

Desde el Departamento de Sanidad han recordado que la empresa tiene seis meses para terminar de instalar los equipos y las bases y que los contactos que se han producido con los ayuntamientos han sido para conocer cuáles eran las condiciones de cada zona y saber así dónde era mejor instalar la base y las necesidades existentes. Asimismo, han insistido que, a nivel asistencia, no ha producido ninguna incidencia durante estas primeras horas.

A los pocos minutos, el diputado socialista, Óscar Galeano, ha comparecido para lamentar que los populares se estén quedando "en la anécdota o el caso concreto". Todo, ha apuntado, "con el objetivo de meter miedo, generar incertidumbre y para evadir la responsabilidad de conformar mayorías y gobiernos". Además, ha señalado que los socialistas están implicados en la "defensa de la salud pública y universal".

Galeano también ha recalcado que Azcón aseguró que en los 100 primero días echaría por tierra el contrato para el transporte sanitario urgente. "Tiene la mayor dotación económica en la historia de Aragón, pasando de 19 a más de 31 millones, y que ha multiplicado por cinco las horas de presencia física", ha recordado.

Un margen "muy escaso"

Marín ha reconocido que, una vez el PP llegue al Gobierno, su margen de maniobra es "muy escaso". Aún así, se ha comprometido a que durante los 100 primeros días de Jorge Azcón como presidente se ampliará el horario del soporte vital básico (aquel que va con conductor y técnico) y se ofrecerá "24 horas al día, los 365 días del año". "Y visto lo que está sucediendo, también tendremos que vigilar si los pliegos se cumplen y actuar en consecuencia".