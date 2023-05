Marta Huertas: "Cuando la gente te ve mal, huye por miedo a lo desconocido"

Si les decimos que sufrió una encefalitis herpética, con once años, y meses después una encefalitis autoinmune postherpética, una enfermedad muy rara, tal vez se lo crean.Así es, todo empezó el 9 de abril de 2016, con apenas once años tuve esta enfermedad, que me dejó en coma durante muchos meses. La primera encefalitis me produjo muchas secuelas. Era una Marta totalmente distinta, ni mi familia me reconocía. Con la segunda, me convertí en un bebé.

¿Y qué le han contado sus padres, Fuensanta y Kiko?Que no andaba, no hablaba, no comía sola, no controlaba mis esfínteres. Siempre dicen que fue muy duro. Mi cabeza se apagó y tardó tiempo en encenderse. Realmente no recuerdo nada, solo sensaciones. Cuando me desperté del coma no sabía quién era ni dónde estaba, hasta creía que mis padres no eran mis padres y no recordaba a mi hermana Alba. Me puse a llorar y pregunté por mi abuela Maruja, la única persona que venía a mi mente. Por no recordar, no recordaba ni las calles de mi pueblo, Orihuela. Solo la plaza de la Glorieta.