La Diputación de Teruel, en el centro del huracán

La puerta a todo tipo de negociaciones se abre en la Diputación de Teruel (DPT). La alcaldesa turolense y portavoz del PP en la provincia, Emma Buj, considera que su partido «debe tomar la iniciativa» de negociar en busca de apoyos que le garanticen la mayoría absoluta. Los populares parten con la ventaja de contar con 11 diputados provinciales, dos más que actualmente, frente a los ocho del PSOE, los cuatro de Teruel Existe y los dos del PAR. La suma de los otros tres grupos configuraría una mayoría absoluta alternativa a los populares.

Desde el PSOE turolense señalaron que en los próximos días explorarán "todas las posibilidades" para hacer de dique de contención del bloque PP-Vox. El presidente del PAR en Teruel, Alberto Izquierdo, afirmó que su formación no excluye a ningún partido a la hora de pactar, si bien deberán ser las fuerzas con posibilidades de gobernar quienes hablen con ellos. Se mostró satisfecho tras "haber salido vivo de estas elecciones tan complicadas" y advirtió de que el PAR será decisivo en más de la mitad de las comarcas y muchos ayuntamientos. Teruel Existe, que posee la llave, no tiene nada decidido sobre acuerdos en la DPT.

Buj no se pronunció respecto a qué partido podría ser su socio preferente para asegurarse la gobernabilidad de la institución provincia y matizó que es una cuestión que debe abordarse "sin prisa pero sin pausa" porque la prioridad es la constitucion de los ayuntamientos 17 de junio.

El socialista Juan Antonio Sánchez Quero seguirá al frente de la Diputación de Zaragoza (DPZ). Los 12 sillones del PSOE sumados a los dos representantes de CHA y En Común-IU, con los que ya ha gobernado en el pasado, le aseguran la mayoría absoluta por la mínima frente a los 13 que alcanzarían juntos PP (11) y Vox (2).

En el caso de la Diputación de Zaragoza, los 27 diputados se reparten en seis partidos judiciales: Zaragoza decide 16 que han sido siete para el PP, cinco para el PSOE, dos para VOX, uno para En Común-IU y otro para CHA; Calatayud aporta cuatro que han sido dos para cada partido político: Ejea de los Caballeros, uno de los feudos socialistas, decide tres que han ido a parar dos para el PSOE y un para los socialistas, mientras Tarazona ha repartido a uno para cada formación y los dos de Caspe y Daroca han sido para la lista de Sánchez Quero.

En Huesca, el PP recuperará el poder en la Diputación tras 24 años gracias a una ajustada victoria de 13 a 12 frente al PSOE. Los populares aún no tienen candidato a la presidencia. Podrían estar entre ellos el alcalde de Monzón, Isaac Claver, o el cabeza de lista de Jaca, Carlos Serrano, como premio a sus buenos resultados, pero el presidente provincial, Gerardo Oliván, asegura que no está nada decidido todavía porque "primero tenemos que buscar a los 13 diputados". Una decisión que llevará tiempo porque reconocen que es "una gran responsabilidad" ya que es la institución con más presupuesto de la provincia (90 millones de euros) "y no queremos defraudar en estos cuatro años", dijo.