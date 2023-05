Podemos, IU y CHA deben decidir antes del día 9 si concurren con Sumar al 23-J

El adelanto de las elecciones generales al 23 de julio obliga a la izquierda que está a la izquierda del PSOE a agilizar al máximo el proceso de integración de Sumar para concurrir unidos a la cita con las urnas. El 9 de junio finaliza el plazo para comunicar las alianzas electorales. Si la candidatura de unidad prospera, deberán presentar a las juntas provinciales las candidaturas al Congreso y el Senado antes del 19 de junio, plazos demasiado ajustados para un proyecto político que está liderado por Yolanda Díaz, pero que deberá madurar demasiado rápido. El PAR propone una alianza aragonesista, Teruel Existe ve "inoportuno" el adelanto planteado y Ciudadanos espera instrucción del partido nacional. Las mayores críticas llegan del PP, que tacha el anuncio de un "salto al vacío" de Pedro Sánchez.

Tras dejar caer por el sumidero 30.000 votos en el Ayuntamiento de Zaragoza por la excesiva fragmentación de la izquierda, IU, CHA y Podemos son partidarios, de cara a las generales, de aunar posturas. "Ya dijimos que tras las elecciones autonómicas y municipales tocaría echar el resto para encarar un proceso de unidad en las próximas elecciones generales. Se aceleran los tiempos pero ahí estaremos empujando que es lo que nuestro país necesita más que nunca", sostuvo Maru Díaz.

Joaquín Palacín, presidente de CHA, anunció que su formación trabajará para "liderar a la izquierda y al aragonesismo". "Nos hemos acostumbrado a que Aragón no tenga representantes que defiendan este territorio sin ataduras", lamentó. No aclaró si se presentará con Sumar, aunque sí dejó caer esa posibilidad. "Estamos dispuestos a hablar, a llegar a acuerdos. Llevamos tiempo trabajando en un espacio que defiende el territorio, el Acuerdo del Turia (que también fue rubricado por Compromís, Más País, Més por Mallorca y Verdes Equo)", apostilló.

Para Álvaro Sanz, de IU Aragón, "lo importante es construir una propuesta de país que defienda y amplíe las conquistas sociales". Defendió que es "evidente" que la propuesta política debe ser "lo más amplia y unitaria posible" y debe reunir a todas las personas con convicciones sociales y democráticas. "IU es más necesaria que nunca", recalcó Sanz, que garantizó la disposición de su partido para ponerse "a trabajar de manera urgente en la unidad".

Plazos muy ajustados

Varios grupos llevan tiempo trabajando en Zaragoza para sacar adelante el proyecto Sumar. Entre sus miembros más activos figura Nacho Escartín, ex de Podemos, que aseguró que va "con todo" con Yolanda Díaz y con Sumar. Tal es así que se ofrece, si fuerza necesario, a liderar la candidatura al Congreso por Zaragoza. "Pedro Sánchez ha lanzado un órdago. Los tiempos legales son terribles. Calor, vacaciones... Hasta el voto por correo se debería solicitar en tres semanas", señala. Con el trabajo previo que llevan tiempo realizado, Nacho Escartín considera que parte del programa ya estaría diseñado. Es partidario, a pesar de ello, de diseñar "campañas con singularidad en cada una de las comunidades autónomas".

El adelanto electoral puede acelerar el proceso de desaparición que Cs experimenta desde las anteriores generales. El secretario general del partido, Adrián Vázquez, aseguró ayer que la formación naranja decidirá si se presenta a esa cita electoral en la reunión que celebrará hoy el Comité Nacional.

El presidente del PAR, Clemente Sánchez-Garnica, abogó por una alianza aragonesista de cara a las generales. Requeriría, para ello, el concurso de CHA, que ayer no sabía nada. "No nos ha llegado nada en este momento. No lo vamos a mirar hasta que nos llegue. Abogamos por que haya políticas aragonesistas y políticas de izquierda", avisó Palacín, enfriando la propuesta.

Teruel Existe concurrirá el 23-J

Tomás Guitarte tachó de "inoportuno" un adelanto electoral que, en su opinión, "castiga" a los pequeños. Con esta inesperada propuesta, no tendrá siquiera que dimitir como diputado en el Congreso por Teruel porque hoy se publicará el decreto por el que quedarán disueltas las Cámaras.

A las generales concurrirán Aragón-Teruel Existe y otras agrupaciones de la España Vaciada, como Soria Ya! Desconocía Guitarte si a las demás formaciones les dará tiempo de hacerlo. Este martes se ha convocado una reunión de urgencia para analizar el problema.

Para el parlamentario electo de las Cortes de Aragón, la fecha de las elecciones generales, el 23-J, "no está bien elegida". "Es verano y habrá baja participación", reprochó. Medidas como esta son las que generan "desafección" hacia la clase política. Le recordó, además, a Pedro Sánchez que el adelanto electoral va a hacer que no se cumplan algunos de los pactos que asumió con su formación en enero de 2020 cuando recibió un voto que resultó clave para la investidura.

