El PSOE se plantea como principal oposición y cree que Azcón "carece de credibilidad"

Tiempos de cambio en el PSOE Aragón. Tras ocho años gobernando con pactos en la comunidad, el partido de Javier Lambán -que todavía no ha aclarado si dejará la política- encara ahora una legislatura en la que se plantea allá donde los han situado los ciudadanos, "en la oposición", dijo ayer su secretario de Organización, Darío Villagrasa. Esta semana están previstas reuniones de sus órganos de cara a "analizar y trabajar" acorde a los resultados obtenidos. La primera será este martes en Huesca, con una Comisión Ejecutiva Provincial. Además, criticó a Jorge Azcón, presidente del PP Aragón, por "carecer de credibilidad" al intentar evitar gobernar con Vox y hacerlo en solitario tras su victoria en las urnas del 28-M.

De hecho, según Villagrasa, lo sucedido no fue "lo esperado" por los socialistas aragoneses. Casi mantuvieron la representación que ya tenían en las Cortes -23 escaños, uno menos que hace cuatro años- y bajaron en votos, pero en una baja cantidad, con 191.632 sufragios, 14.768 menos que en los comicios de 2019. Pero nada pudo hacer el PSOE ante el "tsunami" del Partido Popular, no solo en Aragón, sino en el resto de España. "Nos habría gustado ganar. Hay que felicitar al PP, es evidente la victoria, los datos lo avalan y ha habido una ola imparable que ha aupado al partido en todo el territorio nacional", precisó.

"Hemos logrado votos muy parecidos y casi la misma representación, pero no hemos podido lograr una mayoría alternativa al PP y la suma de Vox", valoró Darío Villagrasa, quien aseguró que su partido "ha hecho su parte" pero no ha podido contra la ola del PP, con sus 28 escaños conseguidos el pasado domingo. Detalló, además, que la última legislatura ha sido "especialmente difícil" a causa de la guerra de Ucrania o la pandemia, motivos que "han podido afectar negativamente" a los votos. Además, sus socios del cuatripartito, especialmente Podemos, "no han conseguido los resultados suficientes" para optar a una mayoría absoluta.

"Evita el gobierno con Vox"

El secretario de Organización del PSOE Aragón felicitó a su principal rival, Jorge Azcón, por su victoria en las elecciones aragonesas. No obstante, detalló, "el PP no puede aprovechar esa posición para intentar cambiar lo que han sido ellos durante cuatro años". "Parece que en este momento está evitando un gobierno con Vox y quiere hacerlo en solitario, pero ya se vio lo que pasó en el Ayuntamiento, que perdió y necesitó el apoyo del partido de la extrema derecha para sostener su gobierno municipal durante cuatro años", dijo Villagrasa. "Carece de credibilidad", afirmó.

Así, el PSOE se erige como la oposición del Partido Popular en las Cortes de Aragón. "Además de analizar de una manera concienzuda los resultados, debemos hacernos valedores de la confianza que muchísimos aragoneses han depositado en nosotros", declaró el socialista. Para ello, defendió el principal proyecto de su líder Lambán, ‘Aragón, con voz propia’, su lema de campaña. "Además, apostamos por los derechos, libertades, servicios públicos y muchas cuestiones que son un modelo distinto de la derecha y extrema derecha. Estaremos vigilantes", sentenció.