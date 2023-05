Jorge Azcón remarca que tendrá autonomía para tomar decisiones sobre los acuerdos

El presidente del PP-Aragón, Jorge Azcón, remarcó ayer que tendrá "autonomía" para tomar sus propias decisiones respecto a los pactos. Y, aunque reconoció que desconocía "la autonomía que tendrá Vox en las comunidades", volvió a apelar a un gobierno del PP en solitario. "Es un libro que tenemos que escribir y lo vamos a hacer con reposo", recalcó en su ronda de entrevistas por varias cadenas de televisión nacionales y también en la Cope.

Ante este escenario, Azcón especificó que va a empezar las conversaciones con los partidos, comenzando por el PSOE, para ver "cuáles son las posibilidades de formar gobierno". En cualquier caso, la suma de votos positivos de PP y Vox en la investidura sería suficiente para que fuera presidente. Por ello, el popular apuntó al "espectacular" resultado obtenido en Aragón y aseguró que le "avala" para intentar ese gobierno con "tronco central" del PP. Además, puso el foco en lo ocurrido en las tres capitales de provincia: "Vamos a ser la primera comunidad española que tenga tres alcaldesas y las tres son del PP. Hemos hecho historia en muchos sentidos".

Con la mirada ya puesta en el futuro más inmediato, confió en que el secretario general del PSOE-Aragón, Javier Lambán, "se ponga a disposición" del cambio de Gobierno "para que sea lo más rápido y eficaz" posible. Azcón consideró que el Gobierno de Pedro Sánchez recibió "una moción de censura" en las elecciones autonómicas y municipales, lo que demostraría la "profunda crisis" que, según él, existiría en el seno del partido. "Tienen que hacer una reflexión muy profunda sobre lo que ha ocurrido", enfatizó.

El calendario de Madrid

Hoy, Azcón acudirá a la Junta Directiva Nacional del Partido Popular y la previsión, según destacó Pedro Navarro, secretario de Organización del PP-Aragón, es que a finales de esta semana se lleve a cabo la regional. En ella se establecerán las distintas fases de la negociación. De momento, aseguró que ya habían recibido mensajes y llamadas de prácticamente todos los partidos, pero de manera informal.

Destacó que las sensaciones son "muy positivas" al haber "recuperado la hegemonía de Aragón". "La satisfacción, además, es doble porque donde gobernábamos hemos visto que la gente nos apoya más", especificó. Y puso como ejemplo la mayoría absoluta de Emma Buj en el Ayuntamiento de Teruel o la que casi consigue Natalia Chueca en Zaragoza. "Es histórico que gobernemos en la Diputación Provincial de Huesca", aseveró.

Por todo ello, y en consonancia con Azcón, consideró que el resultado es "suficientemente amplio" para intentar gobernar en solitario. Es lo que tienen pensado plantear en las reuniones que tendrán en los próximos días. "Tenemos 28 diputados. No hay alternativa al gobierno del PP", apostilló, al tiempo que destacó que, en la actualidad, no está en la agenda un gobierno de PP y Vox. No obstante, lo supeditó a las reuniones con el resto de partidos, cuya pretensión es comenzar cuanto antes.