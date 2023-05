Los resultados del 28-M en Aragón aún dejan margen para pactos en las Cortes

Las cuentas parecen claras: el PP alcanza mayoría absoluta con Vox (28+7 son 35 diputados) y ni siquiera la suma de toda la oposición de izquierdas en un improbable hexapartito lograría desbancar a Azcón de la presidencia del Gobierno de Aragón.

Sin embargo, para lograr el sillón del Pignatelli hay muchas más opciones: las que pasan por evitar la dependencia de Vox y procurar abstenciones de -digamos- ‘socios estratégicos’ que le bastarían al PP para obtener una mayoría simple.

Con la abrupta decisión de Pedro Sánchez de convocar elecciones generales el 23 de julio, es probable que los populares dilaten los plazos para la investidura de Jorge Azcón (podrían prorrogarlos hasta el 23 de agosto) y, en consecuencia, se abre un amplio abanico de pactos en los que el PAR y Aragón Existe podrían tener mucho que decir.

Azcón ya advirtió el domingo que su idea es la de “hablar con todos” para “liderar el Gobierno de Aragón”, pero parece poco probable que CHA, Podemos, IU o el PSOE estén su misma sintonía.

Así, si se optara por obviar a Vox, habría que introducir en la ecuación o bien a Aragón Existe, que obtuvo 3 diputados el domingo, o bien al PAR, más cercano ideológicamente, pero que sólo tienen uno.

El caso de Guitarte parece complicado porque el turolense dijo por activa y pasiva en campaña que no cuenten con él en un gobierno que se apoye en los votos de Vox. Guitarte tendría que hacer auténticos malabares para justificar un cambio de criterio e, incluso, una abstención.

El pacto con el PAR también se antoja complejo por lo vivido en el seno regionalista en los últimos meses (rencillas con algunos de sus fieles que se fueron a las filas de Azcón), pero el domingo Alberto Izquierdo dijo que jugarán sus bazas y que pueden ser decisivos no solo en las 70 alcaldías conseguidas sino también en las diputaciones.

Azcón ha sido cuatro años alcalde sin meter a Vox en el equipo de gobierno pero apoyándose en sus votos

Azcón, en sus cuatro años como alcalde, ha demostrado que se mueve como pez en el agua haciendo aritmética electoral. Vox -liderado por Julio Calvo con pasado en el PP- facilitó su toma de posesión como alcalde pero no llegó a formar parte del gobierno. Sin embargo, a lo largo del mandato la formación de Abascal ha apoyado la casi totalidad de sus mociones y propuestas. Esto mismo podría ocurrir en el Pignatelli, que Alejandro Nolasco le diera el sí como presidente, pero luego no se integrara en el gobierno y se negociaran una a una cada propuesta que quisieran sacar adelante. No es la forma más cómoda de garantizar una ‘gobernabilidad’, pero tiene precedentes exitosos, como los de Pedro Sánchez hasta la fecha. Nolasco, en campaña, decía estar molesto por la forma que tenía Azcón de ignorarle al decir que su único pacto iba a ser "con los aragoneses" y no con Vox.

¿Y si no se opta por la mayoría absoluta? Según las reglas de las Cortes, si el candidato no obtiene en primera votación la absoluta (34 diputados), “se procederá a una nueva votación veinticuatro horas después de la anterior, y la confianza se entenderá otorgada si obtuviera mayoría simple”. En este caso ya bastaría con tener más ‘síes’ que ‘noes’ y ahí bastaría con la abstención de los anteriormente citados (Vox y Aragón Existe o el PAR) o, incluso, una imprevisible ‘laissez faire, laissez passer’ del PSOE para llevarse el gato al agua.

El texto que rige en las Cortes continúa: “En caso de no conseguir mayoría simple, se tramitarán sucesivas propuestas, debiendo mediar entre cada una de ellas un plazo no superior a diez días. Si transcurrido el plazo de dos meses a partir de la constitución de las Cortes de Aragón ningún candidato hubiere sido investido, las Cortes electas quedarán disueltas, procediéndose a la convocatoria de nuevas elecciones”. Con la convocatoria de generales para el 23 de julio, Azcón podría no tomar una decisión hasta bien entrado agosto, pues el pleno de constitución de las nuevas Cortes se celebrará el 23 de junio y, entonces, comenzarán a correr dos meses para cerrar el nuevo Ejecutivo autonómico.

Nadie parece contemplar este escenario, a pesar de que el golpe de efecto de Sánchez con las generales de julio puede trastocar los plazos y los planes de los distintos partidos. No obstante, Azcón en su celebración del domingo fue muy tajante: “No existe alternativa" al Gobierno autonómico del PP”, a lo que añadió que su deseo es formar “un Ejecutivo moderado”.