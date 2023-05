Chueca promete continuar el proyecto iniciado en Zaragoza tras un resultado “histórico”

Entre gritos de “¡alcaldesa, alcaldesa!”, la candidata del PP al Ayuntamiento de Zaragoza y clara vencedora de los comicios de este domingo, Natalia Chueca, ha reivindicado una victoria “histórica” en la capital que le sirve para tomar el relevo de Jorge Azcón al frente del Consistorio.

La vencedora de los comicios no solo sucede en el cargo a quien le designó, primero como concejal y después como candidata a la alcaldía, sino que lo hace con un resultado incontestable, de 15 concejales, los mismos que logró Eloy Suárez en 2015. El ahora diputado nacional no pudo formar gobierno pese al abultado apoyo, algo que no le sucederá a Chueca, que cuenta con el colchón de los 4 ediles que ha logrado Vox.

La futura alcaldesa, que ha celebrado la victoria electoral con Azcón y toda la familia del PP en el hotel Reina Petronila de la capital aragonesa, no ha hecho referencia en su discurso a la formación de extrema derecha, pero ha ofrecido un gobierno “para todos”.

“Gracias a todos los zaragozanos, no les vamos a decepcionar”, ha prometido Chueca, que ha apuntado cuál será su proyecto. “Vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho estos cuatro años, vamos a seguir avanzando”, ha anticipado.

La futura alcaldesa ha celebrado igualmente la victoria de los conservadores en la Comunidad y en el país. “Los votantes han querido que el modelo del PP vaya a todo Aragón y a toda España. ¡Es el primero de los últimos días de Sánchez!”, ha proclamado.