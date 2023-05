Dudas que surgen tras el 28-M, cuya respuesta urge conocer

Aún sin haber podido asimilar los resultados electorales del 28-M, la opinión pública se ha visto sorprendida por la convocatoria de elecciones generales para el próximo 23 de julio. Paso a paso, partido a partido, aún quedan algunas dudas sobre la jornada electoral del pasado domingo que no se han resuelto y que tardarán días e, incluso, meses en tener respuesta. Repasamos algunas de las incógnitas más llamativas:

¿Cuándo se conocerán los resultados definitivos?

Hasta que el viernes no se contabilice lo que se llama ‘voto exterior’ los datos no estarán al 100%. Se trata del 4% de los aragoneses que residen fuera de España y, en realidad, suman hasta 39.408 ciudadanos, lo que les convierte en la ‘cuarta provincia’ de la Comunidad. Estos ciudadanos solo pueden votar en las autonómicas -no en las municipales- y generalmente su aportación no suele ser decisiva porque son muchos (más del 70%) los que no ejercen su derecho al voto. Hace unos años (desde 2011) es cierto que el infierno burocrático que les hacía pedir el voto rogado llevó su abstención a máximos, pero este 2023 -supuestamente- han disfrutado de más facilidades para poder votar si quisieran hacerlo. En las pasadas elecciones autonómicas se recibieron 2.213 votos de aragoneses en el extranjero, con una participación que no superó el 6%. Así resulta difícil que se pueda mover la balanza y los escaños obtenidos la noche del 28-M parecen más que consolidados.

¿Cuándo serán las investiduras y tomas de posesión?

Los ayuntamientos se constituyen mucho más rápido que las diputaciones. Según la Ley Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General, deben pasar veinte días desde que se celebran los comicios hasta que se constituyen las corporaciones municipales. Eso, salvo que se hubiese presentado recurso contencioso-electoral contra la proclamación de los concejales electos, en cuyo supuesto podrían pasar hasta 40 días. La fecha fundamental este año es el sábado 17 de junio, cuando los alcaldes de todos los municipios del país deberían tomar posesión. Lo cierto es que las negociaciones de los Consistorios suelen ventilarse por la vía rápida y, como anécdota, puede citarse que el año en el que Pedro Santisteve fue proclamado alcalde de Zaragoza coincidió con la celebración del mercado medieval de la plaza del Pilar que es a comienzos de junio.

Por lo que a la DGA respecta, la maquinaria también se ha puesto ya en marcha para la composición de las Cortes con los nuevos diputados. No hay fecha para la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, que incluso podría verse modificada con la convocatoria urgente de elecciones generales de Pedro Sánchez. El 23 de junio, a las 11.00, tendrá lugar la sesión constitutiva de la cámara legislativa, con la elección de su presidente, que sustituirá a Javier Sada. Será el primer día de Jorge Azcón como diputado autonómico, después de dos décadas como concejal. Desde ese momento, se inicia un periodo de dos meses para celebrar la investidura del nuevo presidente de Aragón, es decir, habría de plazo hasta el 23 de agosto para cerrar su nuevo Ejecutivo autonómico. Si transcurrido ese plazo ningún candidato es investido, las Cortes quedarán disueltas y se procederá a la convocatoria de nuevas elecciones.

¿Qué pasa con la convocatoria de las elecciones generales para el 23 de julio?

El golpe de efecto de Pedro Sánchez puede trastocar muchos planes y muchas previsiones. De hecho, ya hay analistas que aseguran que los pactos en las diputaciones se van a dilatar lo máximo posible para que los candidatos no se pillen los dedos de cara al 23 de julio. Lo lógico sería que para entonces ya estuvieran constituidos los gobiernos de las Comunidades Autónomas, pero en política la lógica rige pocas veces. Así, es probable que las generales lleguen en un momento de plenas negociaciones (sobre todo del PP con Vox en las regiones que el 28-M se tiñeron de azul) y más posible es aún que el reloj se ralentice, habida cuenta de que ahora los partidos habrán de centrarse en los veinte días que tienen desde hoy para presentar las candidaturas de las elecciones generales a la junta electoral. Con la publicación este martes del decreto de convocatoria de las elecciones generales del 23 de julio, vuelve a ponerse todo en marcha: como curiosidad puede citarse que será el día de San Fermín, 7 de julio, cuando arranque la campaña electoral. Los partidos ahora han de darse prisa para definir sus listas: de hecho, el adelanto electoral obliga a Sumar y Podemos a cerrar una coalición el 9 de junio y presentar listas el 19 de junio.

¿Cómo han quedado los partidos más minoritarios?

Los medios de comunicación han prestado en campaña especial atención a los nueve partidos que se consideraba podían ser claves para formar gobierno en las Cortes de Aragón. Sin embargo, hay una pléyade de otros pequeños partidos que no suelen estar bajo el foco informativo y que, sumados, arañan una gran cantidad de votos. Viendo los resultados, tras la debacle de Ciudadanos con apenas 8.382 votos, aparece Pacma que reunió 3.208 sufragios, lo que se corresponde con el 0,49% del escrutinio. Escaños en Blanco le pisa los talones con 2.769 votos (el 0,42%), mientras que FIA logró el domingo 1.209 votos, esto es, un 0,18%. De inmediato les sigue Equo (1.116 y un 0,17%), mientras que completan la tabla el PCTE (Partido Comunista de los Trabajadores de España) con 843 votos (0,12%) y Etxsbc, que logró en Aragón 538 votos (0,08%).

¿Cuándo se retirará la propaganda electoral de las calles?

Para sorpresa de muchos este lunes por la mañana ya habían desaparecido de muchas farolas y postes de las calles los carteles electorales con los rostros de los candidatos. Harina de otro costal son los ‘muppis’ en las paradas de autobús, por ejemplo, que suelen eternizarse porque se consideran "espacios comercialmente autorizados". La Orgánica 5/1985 del Régimen Electoral General señala en su artículo 53 que “no puede difundirse propaganda electoral ni realizarse acto alguno de campaña electoral una vez que ésta haya legalmente terminado ni tampoco durante el período comprendido entre la convocatoria de las elecciones y la iniciación legal de la campaña”. También es cierto que casi todos los años electorales hay lonas, banderolas o carteles que quedan ‘olvidados’ y se van ajando con el paso del tiempo para terrible imagen de los partidos políticos.