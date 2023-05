Solo dos mesas en Aragón abren con retraso en un inicio de votaciones sin incidencias

Las mesas electorales en Aragón se han constituido este domingo con fluidez y sin grandes incidencias y solo dos han abierto con retraso para las votaciones, en el Ayuntamiento de La Muela (Zaragoza) y en colegio Domingo Miral de la capital aragonesa, con lo que cerrarán pasadas las 20.00.

Así lo indicado la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, quien ha destacado la absoluta normalidad en la constitución de mesas y apertura de colegios para esta jornada electoral, sin que haya sido necesaria la intervención en ningún caso de agentes de la Guardia Civil o la Policía Nacional.

La primera mesa constituida ha sido la del Centro Social de la localidad oscense de Monzón, 08.01 y en la capital oscense, el Colegio San Vicente a las 08:11, mientras que en la provincia de Zaragoza la más madrugadora ha sido la de Bárboles, a las 08.03, y en la capital la del Colegio Público Hispanidad, tres minutos después; y en Teruel ha sido la de Aguilar de Alfambra a las 08:04 y en la capital, el CEIP de Fuenfresca a las 08.06.

Las últimas mesas en conformarse han sido la del colegio Domingo Miral en Zaragoza, que ha abierto a la votación a las 09.22 al faltar en un principio uno de los miembros y ser necesario ir buscar a un suplente, con lo que cerrará a las 20.22, y en el Ayuntamiento de la Muela, cuya apertura se ha retraso diez minutos y cerrará por tanto a las 20.10s.

Otros de los contratiempos han afectado al Colegio Santo Domingo, donde falta un miembro en una mesa y la Juta Electoral se ha trasladado al centro y se ha seleccionado a un ciudadano que votaba en ese momento y se ha mostrado dispuesto a formar parte de la mesa "de forma muy amable".

Serrano ha concretado que la Junta Electoral tiene conocimiento de las personas titulares o suplentes que no se han presentado, como recogen las actas correspondientes, y tendrá que determinar la causa.

Además, en el barrio rural de Zaragoza de Villamayor, un grupo de personas de Vox han cogido las papeletas de uno de los colegios para repartirlas por la localidad y la Junta Electoral, al tener conocimiento de la situación, ha transmitido al represente de ese partido que no podía hacer uso de las papeletas y ha pedido su reposición.

Asimismo, en el colegio electoral de la Casa Amparo de Zaragoza, por error se ha mandado al vocal titular a casa, el suplente no ha querido quedarse y se ha tenido que localizar al primero con el servicio de Policía Nacional, y en el IES Corona de Aragón, un hombre se ha identificado como presidente titular de una mesa, pero no aparecía en ninguna de las listas, aunque se ha constituido con normalidad tras aclarase que no tenía la acreditación.

Serrano ha destacado además la constitución con normalidad a las 08.42 en la localidad zaragozana de Artieda de una mesa presidida por una mujer con discapacidad auditiva, que ha decidido ejercer su derecho y contará con el apoyo de dos intérpretes durante la jornada de la Asociación de Personas Sordas de Aragón, o la disposición de una lupa de aumento solicitada por uno de los miembros de una mesa del Colegio Público Ana Mayayo, que se ha constituido a las 08.24.

Además, se están llevando a cabo con normalidad todos los traslados a los colegios de las personas lo habían solicitado y hasta las 10:45, en Zaragoza ya se había producido 19 de las 38 pedidos, en Huesca 5 de 16 y en Teruel aún no se había producido la única pedida.