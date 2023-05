Góriz Telecomunicación, la empresa con sede en Broto que lleva internet al Pirineo desde el Pirineo

Cansado de estar presionado por los objetivos de ventas y de generar a los clientes necesidades que no tenían para poder venderles productos, hace dos años Cristóbal López decidió dar un cambio a su vida. Después de haber trabajado mucho tiempo como comercial en una gran operadora de telecomunicaciones, decidió montar su propia empresa para poder centrarse a ayudar, sobre todo, a las empresas de su radio de acción. Este fue en un inicio Broto, a donde este joven oscense se mudó para poder sacar adelante su negocio. Así nació Góriz Telecomunicación, una empresa que en apenas un año y medio de trabajo ya cuenta con seis empleados, además de los dos socios.

Cristóbal fue el fundador, cuando apenas contaba con 24 años, y más recientemente se ha sumado a la causa Óscar Bernadó, un antiguo compañero de trabajo. Desde que Góriz Telecomunicación empezó a funcionar, se han instalado 80 centralitas virtuales en hoteles y otros establecimientos del valle de Broto y, además, sus técnicos trabajan para las grandes operadoras en la instalación de sistemas. Así, en 2022, Cristóbal calcula que se ha trabajado para unos 1.200 clientes y solo durante el pasado mes de enero se realizaron 113 instalaciones.

Unas cifras que pronostican terminar este año por fin en positivo. “Desde que abrimos, el balance de cuentas es negativo porque ha sido una inversión importante: tenemos cuatro furgonetas de técnicos, dos vehículos comerciales, se ha comprado mucha herramienta, como fusionadoras de fibra o escaleras, que son equipos que cuestan mucho dinero… Pero este año las previsiones son muy buenas y esperamos no solo recuperar la inversión sino pasar a ser una empresa rentable y tener beneficios”, explica Cristóbal. A pesar de su corta edad y su desconocimiento en el mundo del emprendimiento, este joven se enorgullece de haber montado una empresa de cero, con sus ahorros y sin depender de financiaciones de bancos. Pero si de algo está satisfecho es de poder pagar a sus empleados cada mes. “El día de pago de nóminas es mi día favorito. Entrar a la cuenta y poder pagar a siete personas más, que tienen su familia, es la mayor satisfacción”, asegura.

La clave del éxito de esta pequeña empresa con sede en el centro del Pirineo es ofrecer un servicio cercano y personalizado y, sobre todo, no trabajar con permanencias. “La idea inicial de las grandes operadoras está bien pero luego, en el terreno, no funciona porque tienen el mismo producto para una pequeña gestoría en Huesca que para una multinacional en Madrid”, explica. Góriz Telecomunicación trabaja con todos los proveedores, sin exclusividad, para poder ofrecer al cliente la solución que mejor se adapte a sus necesidades. “Muchos se están ahorrando un 60% de lo que pagaban con sus anteriores compañías”, apunta. Además, otra cosa que en la zona valoran mucho es que el mantenimiento lo llevan siempre las mismas personas, a las que se les puede contactar fácilmente con una llamada. “El otro día se cayó la línea telefónica de un restaurante y no entraban las llamadas para hacer reservas. Me llamaron a las 13.30 y a las 14.30 estaba solucionado”, cuenta Cristóbal, como ejemplo del servicio que prestan.

Nuevas sedes en Jaca y Huesca

Aunque Góriz Telecomunicación nació en Broto, Cristóbal sabía que el cupo de mercado se completaría pronto. “En esta zona la gente está predispuesta pero somos pocos así que ya hemos tocado techo. Pero nuestra idea es ir expandiéndose a nivel provincial”, señala. Los primeros pasos en esta dirección ya se han dado, con la apertura de una nave con oficina en Huesca, donde trabajan dos técnicos y también hay un comercial que lleva la zona de Fraga. Además, hay otro técnico con sede en Jaca. El equipo lo completan los dos socios, que hacen las veces de comerciales, y una chica que lleva la administración.

Un equipo joven y con ganas que no para de crecer y de trabajar y que acaba de ampliar sus servicios a la zona del Bajo Cinca. “Recibo llamadas hasta las diez de la noche y a las ocho de la mañana ya estoy otra vez con el teléfono. Me salva vivir en Broto, porque salgo al monte con el perro y esa es mi vía de escape del estrés”, asegura Cristóbal, que reconoce que este año y medio ha sido intenso. “Me metí en esto sin saber casi ni cómo abrir una cuenta de empresa en el banco pero una vez que estás en el barro no te queda otra que aprender para salir adelante. Monté la empresa para ganar dinero pero sobre todo para poder trabajar con mis propias reglas”, defiende.

La decisión fue muy bien acogida en la zona, donde Cristóbal jugaba con la ventaja de disponer de una cartera de clientes por su trabajo anterior. Cuando puso en funcionamiento Góriz Telecomunicación les contactó para informarles de sus servicios y la mayoría apostaron por él. Así, en su trabajo confían establecimiento de renombre, como el Monasterio de Boltaña, cuyo circuito de cámaras de vigilancia y la red wifi está montada por esta empresa local. El balcón del Pirineo, el hotel Tierra de Biescas, el hotel-spa Agua de los Mallos o la Tirolina de Fiscal son otros de sus clientes. “Cuando ninguna otra operadora conseguía ofrecerles una señal en condiciones, nosotros les pusimos internet por satélite y les funciona de maravilla”, explica Cristóbal, sobre este último negocio.

Con una filosofía de trabajo basada en la transparencia, el trato cercano y la respuesta personalizada a las necesidades de cada cliente, este joven emprendedor y su equipo tratan de salir del monopolio en el sector de las telecomunicaciones que hay en España. “Es complicado porque además la gente sigue teniendo miedo al cambio, aunque nosotros tenemos muy trabajadas y controladas las portabilidades y nunca hemos tenido ni un solo problema”, puntualiza.

Si un particular necesita instalar una fibra en el domicilio o quiere cambiarse de proveedor, Góriz Telecomunicación también está ahí para ayudarle. En cualquier caso, su especialidad es el trato con empresas, donde instalan centralitas virtuales, cámaras de vigilancia, redes wifi profesionales (sobre todo para hostelería) o sistemas de televisión profesionales en los hoteles, para que el huésped pueda emparentar su teléfono móvil con la televisión y poder ver en ella todo su contenido.