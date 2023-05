La Almunia es puesta como ejemplo en 'The New York Times'

No es frecuente que un diario como el estadounidense 'The New York Times' dedique uno de sus reportajes a un municipio aragonés. La localidad zaragozana de La Almunia de doña Godina se ha convertido en la protagonista de uno de los artículos del prestigioso periódico de este jueves, 25 de mayo, en la edición impresa, y el día anterior en la digital. En él se pone a la localidad como ejemplo por varias de las iniciativas que ha llevado a cabo.

La periodista Rachel Chaundler y el fotógrafo Emilio Parra Doiztua toman como referente la población de lo que se puede hacer en la lucha contra el cambio climático. 'Finding Climate Solutions in a Spanish Village' ('Encontrar soluciones climáticas en un pueblo español') es el título del amplio reportaje aparecido en el diario. En él se parte del reconocimiento como 'Ciudad de la ciencia y la innovación' que recibió el municipio el año pasado.

Tecnología contra el cambio climático

El punto de partida es que detrás de un aparentemente típico pueblo agrícola del noreste de España se esconde "una población que ha conseguido nuevos usos de la tecnología para afrontar el cambio climático", indica el artículo.

A partir de ahí se analizan las medidas de ahorro de la población. En el reportaje se entrevista a la actual alcaldesa, Marta Gracia Blanco, y se visita desde una explotación frutícola a las aulas de la Escuela Universitaria Politécnica (EUPLA) de la Universidad de Zaragoza que tiene su sede en el municipio.

Entre las experiencias se encuentran algunas relacionadas con la colocación de paneles solares en varias ubicaciones con el asesoramiento de la organización Ecodes, que ha trabajado en los proyectos de autoconsumo solar de numerosos municipios.