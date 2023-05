Mariló Montero, al enterarse del uso de su foto por Vox en Épila: "Me ha dado un infarto"

"Me ha dado un infarto de miocardio, pero esto qué es". Así reaccionaba la periodista Mariló Montero al enterarse de que una foto suya se había colado por equivocación en un cartel electoral de Vox en la localidad zaragozana de Épila. La confusión se conoció este martes y corrió como la pólvora en redes sociales. Y, aunque desde la formación política se apresuraron a pedir disculpas y retirar el cartel, las reacciones han seguido llegando. Entre ellas, la de la protagonista, sin quererlo, de esta historia.

La presentadora Mariló Montero entraba en directo en el programa de Cuatro 'Todo es Mentira', conducido por Risto Mejide, para hablar sobre el tema. Reconocía que, tras la publicación de la información, casi le da un infarto del susto y enseguida recibió "insultos a borbotones" de gente que no se molestó en confirmar que la información de su participación como candidata en las listas del partido de Santiago Abascal era falsa. “¿Es creíble que yo entre en política?", se preguntó.

Cartel de Vox en Épila, en la que figuraba por error Mariló Montero (quinta desde arriba) H. A.

Ante las dudas de los colaboradores del programa de Cuatro, la navarra confirmó que no está en sus planes pasarse al mundo de la política y, de hacerlo, no tiene claro si lo haría por el PP, PSOE o incluso por un partido independentista, aseguró sin querer datantarse por ninguna ideología.

"No creo que nadie me quiera en política, la verdad", subrayó, y bromeó con la idea de que triunfaría si Pablo Iglesias la "invitase" a presentarse en una lista de Podemos.

"Así como nunca se puede decir nunca jamás, yo me agarro a una frase de Gabriel García Marquéz, que decía que el periodismo es el mejor oficio del mundo, y al que yo me dedico desde hace 40 años. De aquí no me muevo", resaltó.

Y sobre la excusa dada por Vox Épila de que el motivo de que la equivocación era el gran parecido de la candidata real, Elena Ariño López, con la presentadora, Montero bromeó con la posibilidad de tener una doble en Zaragoza. "La usaré", dijo entre risas, tras confirmar que la foto utulizada era de la promoción de su novela 'La Maestra: La apasionante historia de María de Maeztu y la Residencia de Señoritas', coescrita junto a Carmen Gurruchaga.