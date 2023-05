Los 2.215 presidentes de las mesas electorales empiezan su formación en Aragón para el 28-M

Ya lo reconocía hasta el presidente de la Junta Electoral de Mesa de Zaragoza. "Algún ilustre habrá intentado excusarse. A los que les hayamos causado algún trastorno, desde aquí les pedimos perdón", decía este martes, frente a unas 700 personas en el Auditorio de Zaragoza que, quisieran o no, se enfrentarán este domingo a presidir las mesas electorales para las elecciones del 28 de mayo en Aragón. Han comenzado oficialmente las primeras formaciones a los presidentes de las 2.215 mesas repartidas por toda la Comunidad, de los cuales 1.469 son en la provincia de Zaragoza.

La sala Mozart del auditorio ha sido el escenario de la formación de unas 700 personas que se encargarán de las mesas de Zaragoza, aunque para la clase estaban convocadas 907. Allí, se les aclaran posibles dudas que puedan surgir de cara al 28-M, como que cómo deben colocarse las urnas en la mesa, qué hacer si no aparece uno de los vocales o cómo identificar a los votantes. "Les sirve para resolver dudas como el horario al que deben entrar, lo primero que tendrán que hacer, que es constituir la mesa, pero también recibir a los interventores de las mismas, conocer toda la documentación que estará en sus manos, o cualquier incidencia que pueda surgir", ha destacado la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano.

Lurdes Casado, la vicesecretaria general de la Delegación del Gobierno, ha sido una de las encargadas de impartir la charla. "Las principales dudas suelen ser en torno a las figuras de los interventores. Cómo votan, dónde votan... Como es más complicado porque votan en la mesa en la que están acreditados, no en la que están censados, allí es donde suele haber dudas", ha explicado. Otras serían, por ejemplo, los desplazamientos al final de la jornada electoral llevando toda la documentación a los juzgados, "¿quién lo hace o cómo se paga?". "Hay un sistema híbrido, hay un procedimiento para que el ciudadano no tenga que desembolsar nada y si no le convence el sistema o hay demora, pueden recurrir a taxis y tendrían que adelantar ellos el dinero que le será reintegrado.

Otra de las preguntas recurrentes suelen tener que ver con la dieta, que será de 70 euros para cada uno de los integrantes de la mesa. "Les desarrollamos lo que se les viene en el manual que se les reparte. También, para que puedan plantear alguna cuestión. Suelen ser reuniones muy pacíficas, salvo que siempre hay alguien que en algún momento se queja de que le haya tocado ser miembro de una mesa", ha desarrollado Casado. De hecho, la Delegación tiene un dispositivo propio para resolver cuestiones que puedan tener los miembros.

Algunos presidentes de mesa

José Luis Melero y José Antonio Mayoral, este martes en la formación de presidentes de mesa. Francisco Jiménez

Quienes no han expresado queja ninguna por ser presidentes de mesa han sido José Antonio Mayoral, rector de la Universidad de Zaragoza, José Luis Melero, bibliófilo y escritor zaragozano, y Rafael Requena, delegado territorial de la Aemet en Aragón, todos presentes este martes en la formación.

"Todo el mundo puede ser afectado. Nosotros estamos contentos, nos ha tocado y venimos a servir a la Comunidad con la mejor de nuestras sonrisas", han relatado Mayoral y Melero. En caso del último, es su primera vez en una mesa electoral, pero el rector de la Universidad tiene más recorrido: "He estado dos veces más de vocal", ha reconocido. Ambos consideran que estas jornadas formativas son "importantes", ya que "es responsabilidad de todos que salga bien". "Yo me he leído el libro ya, pero aún así tengo alguna duda, así que seguro que la aclaran aquí", ha destacado Melero. Curiosidad: ambos podrían haber renunciado, porque tienen más de 65 años, pero han preferido no hacerlo "porque nosotros servimos ahora".

Otra de las elegidas que aguardaba este martes en la entrada del Auditorio era Reyes, que no ha podido excusarse por tan solo seis meses, cuando cumplirá 65 años. "No apetece mucho, pero hay que hacerlo. Soy enfermera y tendrán que suplirme", ha precisado. Asimismo, ha considerado que "las jornadas vienen muy bien" para explicar todo, en caso de que haya alguna duda. "No sé qué haré con el dinero que nos den. Seguramente me lo gaste en comida", ha añadido.