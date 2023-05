Fuego cruzado y fuego amigo

Todos los partidos de la Comunidad, menos Vox, se declaran aragonesistas. Comprueban desde lo que queda del PAR y desde CHA cómo su seña de identidad es en las últimas legislaturas un reclamo compartido. Intenta recuperar su esencia José Luis Soro y reivindica que su aragonesismo es el de verdad y el del resto, solo postureo. La ‘compra’ de voluntades que activa el bipartidismo cuando necesita apoyos para aprobar los presupuestos revitaliza el sentimiento regionalista, y hasta el provincialista, que está llegando en la actualidad a límites insospechados. Así llegó la España vaciada al Congreso con una marca, Teruel Existe, que reconvertida en partido irrumpiría en las Cortes con fuerza por su provincia (el último sondeo de A+M le da 4 escaños) y por la de Zaragoza (1). Incluso opta Aragón Existe a lograr representación en la capital de la cuarta ciudad de España. Como si lo de ‘Zaragón’ hubiera pasado a la historia.

Va subiendo de tono poco a poco la campaña. Sin acritud, pero con contundencia. Igual lanzan promesas que dardos envenenados. Como hizo Pablo Echenique el sábado, de mitin por Zaragoza, donde ofreció sus razones para no votar a Teruel Existe, a CHA y al PSOE. Su lideresa Ione Belarra lo mismo critica a la "derecha asalvajada" que a la izquierda "cuqui", la que para ella no suma. Se reivindica Álvaro Sanz (IU-Aragón) como "la izquierda que hace lo que dice y que es de fiar", insinuando que la podemista y la nacionalista no lo son.

CHA se centra en vender su gestión, intentando esquivar este tipo de contiendas. Deslizando algún reproche a Teruel Existe, que en sus primeras elecciones está captando voto joven progresista, de protesta, sin revelar en qué bloque se posicionará cuando llegue el momento de negociar. Dejándose querer por la izquierda y la derecha.

Le pide claridad a Tomás Guitarte el candidato socialista Javier Lambán. Y le recuerda dónde está y de dónde procede su fuerza. Aunque su activismo ciudadano le reporta votantes de ideología diversa, los sondeos revelan que la fuerte irrupción de Aragón Existe en la política autonómica castiga, sobre todo, a la izquierda.

Con un empate técnico entre los bloques, tan importante es captar votantes como no ahuyentar a los potenciales socios. La derecha lo tiene claro, y es difícil escuchar reproches entre el PP y Vox, aunque avise Santiago Abascal, el que manda desde Madrid, de que no dará gratis su apoyo.

La última semana de campaña invita a centrarse en el fuego cruzado, para evitar que se frustren alianzas por abusar del fuego amigo. A él recurren Lambán y Azcón, sabedores de que la contienda sigue abierta. El socialista denuncia las "falsedades del PP" y la "crispación" que siembra; el popular le acusa de abandonar la sanidad y de ser sanchista. Como hacían en la precampaña. Y quedan siete días para votar.