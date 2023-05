Los investigadores aragoneses -rector incluido- llevan la ciencia a los bares de Zaragoza y Huesca 

El festival de divulgación científica Pint of Science regresa a los bares los días 22, 23 y 24 de mayo en su octava edición. Con 58 sedes, entre ellas Zaragoza y Huesca, España se sitúa como el segundo país con más participación. Química, nanociencia, inteligencia artificial, salud planetaria, matemáticas... El abanico de temas es amplio, compartiendo siempre la directriz de contarlos de la manera más amena y accesible para todos los públicos.

En total, en todo el país se celebran de manera simultánea más de 500 charlas divididas en 300 eventos de entrada gratuita, con la participación de 545 científicos (232 científicas y 258 científicos) como ponentes. Este año, en la capital aragonesa, uno de estos ponentes que brindarán por la ciencia será el rector de la Universidad de Zaragoza, José Antonio Mayoral.

El martes 23, en El Sótano Mágico (calle de San Pablo, 43), en el ambiente distendido del festival, Mayoral descubrirá a quienes acudan al Pint for Science por qué 'Las moléculas son perezosas'. En una charla de unos 15 minutos de duración explicará "por qué los seres humanos, como seres orgánicos, no ardemos espontáneamente a pesar de ser un proceso termodinámicamente favorable". Para ello, explica en la web del festival, "parto de la composición inorgánica de Adán y Eva y la condena de pasar a ser seres orgánicos y vivir en una atmósfera rica en oxígeno". Por el camino se introducirán conceptos básicos, en particular las diferencias entre cinética y termodinámica y por qué las reacciones químicas raramente son espontáneas.

Antes de su intervención, habrá tenido lugar la actuación del grupo de monologuistas de Unizar Risarchers. Intervendrán Mamen Horno, Blanca Medrano, Pilar López Ram de Viu, Fernando Pueyo y Pep Gisbert. La cita es a las 19.00 el martes 23.

Esta edición de Pint of Science habrá empezado el día anterior, lunes 22, y se prolongará hasta el miércoles 24. Participan cuatro bares aragoneses. En Zaragoza, los establecimientos participantes son el ya mencionado Sótano Mágico, Buenos Tiempos en el Royale (calle del Conde de Aranda, 138) y Bull McCabe’s Irish Bar (Cádiz, 7). En Huesca, Pint of Science se celebra en Bendita Ruina (Coso Bajo, 79).

La programación para el lunes 22 estará protagonizada en Zaragoza por 'Las moléculas salen del laboratorio', '¿Qué hace nuestro cerebro?' y '¿Qué nos puede decir la inteligencia artificial del futuro?'. En Huesca, 'Una pinta de... política, educación y evolución'.

Lunes 22

'Las moléculas salen del laboratorio'. En El Sótano Mágico (San Pablo, 43): 'Ética de la divulgación científica', por Josep Gisbert Aguilar (Universidad de Zaragoza); 'Investigación para no investigadores', por

David Ubide Alaiz (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) – Unizar); y ‘El lenguaje silencioso de la naturaleza’, por Vicente Ferreira González (Unizar).

En El Sótano Mágico (San Pablo, 43): 'Ética de la divulgación científica', por Josep Gisbert Aguilar (Universidad de Zaragoza); 'Investigación para no investigadores', por David Ubide Alaiz (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) – Unizar); y ‘El lenguaje silencioso de la naturaleza’, por Vicente Ferreira González (Unizar). ​'¿Qué hace nuestro cerebro?' En Buenos Tiempos en el Royale (Conde de Aranda, 138): ‘Lo que hace tu cerebro mientras roncas’, por Almudena Robledo (BitBrain); ‘Conversaciones entre nuestros dos cerebros’, por Ángela Jimeno Martín (Universidad San Jorge); y ‘Keep calm y plántale cara a la demencia’, por Alison Ratcliffe (BitBrain).

En Buenos Tiempos en el Royale (Conde de Aranda, 138): ‘Lo que hace tu cerebro mientras roncas’, por Almudena Robledo (BitBrain); ‘Conversaciones entre nuestros dos cerebros’, por Ángela Jimeno Martín (Universidad San Jorge); y ‘Keep calm y plántale cara a la demencia’, por Alison Ratcliffe (BitBrain). ​'¿Qué nos puede decir la inteligencia artificial del futuro?' En Bull McCabe’s Irish Bar (Cádiz, 7): ‘Prediciendo el futuro con una tarjeta gráfica’, Juan Mairal Ascaso (Universidad de Zaragoza); ‘Simula, que algo (más que colores) queda’, por Roberto Arévalo Turnes (CIRCE Centro Tecnológico); y ‘¡Una ronda de inteligencia artificial y física!’, por Sergio Gutiérrez Rodrigo (Unizar e Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón).

En Bull McCabe’s Irish Bar (Cádiz, 7): ‘Prediciendo el futuro con una tarjeta gráfica’, Juan Mairal Ascaso (Universidad de Zaragoza); ‘Simula, que algo (más que colores) queda’, por Roberto Arévalo Turnes (CIRCE Centro Tecnológico); y ‘¡Una ronda de inteligencia artificial y física!’, por Sergio Gutiérrez Rodrigo (Unizar e Instituto de Nanociencia y Materiales de Aragón). ​'Una pinta de... política, educación y evolución'. En Bendita Ruina (Coso Bajo, 79, Huesca): ‘¿Qué votas este domingo? Sistema político aragonés’, por Darío Badules Iglesias (Unizar); ‘Altas Capacidades en el aula: mito y la realidad’, por Alberto Quílez Robres (Unizar); ‘Quiénes, cuándo y cómo éramos en la Prehistoria’, por Mª Lourdes Montes Ramírez (Unizar).

El martes 23, será el momento de los Risarchers Unizar, 'Salud y fármacos' y 'Las matemáticas de nuestro mundo', en Zaragoza; y 'Una pinta de...matemáticas, deporte, universo y relaciones', en Huesca.

Martes 23

Risarchers Unizar. En El Sótano Mágico: los monólogos 'De safari por tu intestino, por Blanca Medrano Engay; 'La voz interior', por Mamen Horno Chéliz; '¿El PIB da la felicidad? Cuentas y cuentos', por Fernando Pueyo Baldellou; '¿Hay moléculas zurdas?', por Pilar López Ram de Viu; y 'A la Tierra le ha salido un sarpullido', por Josep Gisbert Aguilar. ‘Las moléculas son perezosas’, por José Antonio Mayoral Murillo (Universidad de Zaragoza).

En El Sótano Mágico: los monólogos 'De safari por tu intestino, por Blanca Medrano Engay; 'La voz interior', por Mamen Horno Chéliz; '¿El PIB da la felicidad? Cuentas y cuentos', por Fernando Pueyo Baldellou; '¿Hay moléculas zurdas?', por Pilar López Ram de Viu; y 'A la Tierra le ha salido un sarpullido', por Josep Gisbert Aguilar. ‘Las moléculas son perezosas’, por José Antonio Mayoral Murillo (Universidad de Zaragoza). 'Salud y fármacos'. En Buenos Tiempos en el Royale: 'Ha nacido un fármaco', por Inés Mármol Peguero (Instituto de Investigación Sanitaria Aragón); '¡Vaya estómago hay que tener!', por Marta Castro López (Universidad de Zaragoza. Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2); 'Progeria: tener un niño anciano', por Ricardo Villa Bellosta (Universidad de Santiago de Compostela).

En Buenos Tiempos en el Royale: 'Ha nacido un fármaco', por Inés Mármol Peguero (Instituto de Investigación Sanitaria Aragón); '¡Vaya estómago hay que tener!', por Marta Castro López (Universidad de Zaragoza. Instituto Agroalimentario de Aragón-IA2); 'Progeria: tener un niño anciano', por Ricardo Villa Bellosta (Universidad de Santiago de Compostela). 'Las matemáticas de nuestro mundo'. En Bull McCabe’s Irish Bar: 'Las matemáticas del Dobble', por Carlos Alquézar Baeta (Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones-Unizar); '¿De verdad una foto vale más que mil palabras?', por Marina Pérez Aliacar (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) - Unizar); 'La MusiMatiqué', por Raquel Villacampa Gutiérrez (Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones (IUMA) –Unizar).

En Bull McCabe’s Irish Bar: 'Las matemáticas del Dobble', por Carlos Alquézar Baeta (Instituto Universitario de Matemáticas y Aplicaciones-Unizar); '¿De verdad una foto vale más que mil palabras?', por Marina Pérez Aliacar (Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A) - Unizar); 'La MusiMatiqué', por 'Una pinta de...matemáticas, deporte, universo y relaciones'. En Bendita Ruina, Huesca: '¿Pueden las matemáticas resolver un crimen?', por Víctor Manero García (Universidad de Zaragoza); 'En busca de la chispa perdida', por Luis Vicente Casaló Ariño (Facultad de Empresa y Gestión Pública de la Universidad de Zaragoza); '¿Deporte es salud? Consecuencias no intencionadas', por Celia Marcén Muñío (Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza).

El festival Pint of Science cerrará la edición 2023 el miércoles 24 abordando 'De la nanoescala a la normalidad', 'Cuidamos a nuestro planeta', 'Las redes y la Red' y 'Una pinta de... bienestar, gráficos y nutrientes'.

Miércoles 24

'De la nanoescala a la normalidad' En El Sótano Mágico: 'Analítica alarmante, ¿pueden ser mis genes?', por Itziar Lamiquiz Moneo (Universidad de Zaragoza e Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón)); 'Historias Probables (o no)', por José Miguel González Domínguez (Instituto de Carboquímica (ICB) - CSIC); 'Seres vivos como microfábricas de nanocosas', por Víctor Calvo Peña (Instituto de Carboquímica (ICB) - CSIC).

En El Sótano Mágico: 'Analítica alarmante, ¿pueden ser mis genes?', por Itziar Lamiquiz Moneo (Universidad de Zaragoza e Instituto de Investigación Sanitaria Aragón (IIS Aragón)); 'Historias Probables (o no)', por José Miguel González Domínguez (Instituto de Carboquímica (ICB) - CSIC); 'Seres vivos como microfábricas de nanocosas', por Víctor Calvo Peña (Instituto de Carboquímica (ICB) - CSIC). '​Cuidamos a nuestro planeta' En Buenos Tiempos en el Royale: 'Robot aspirador para mitigar el cambio climático', por Adelaida Perea Cachero y Noemí Mateo Marín (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón); '¡Ayuda Marie Kondo! La magia del orden en ecología', por Hugo Saiz Bustamante (Universidad de Zaragoza); 'La vida secreta de las bacterias (y microbios)', por María Jesús Serrano Andrés (Instituto Agroalimentario de Aragón IA2 - Universidad de Zaragoza).

En Buenos Tiempos en el Royale: 'Robot aspirador para mitigar el cambio climático', por Adelaida Perea Cachero y Noemí Mateo Marín (Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón); '¡Ayuda Marie Kondo! La magia del orden en ecología', por Hugo Saiz Bustamante (Universidad de Zaragoza); 'La vida secreta de las bacterias (y microbios)', por María Jesús Serrano Andrés (Instituto Agroalimentario de Aragón IA2 - Universidad de Zaragoza). ​'Las redes y la Red' En Bull McCabe’s Irish Bar: 'Una red eléctrica flexible', por Gregorio Fernández Aznar (CIRCE Centro Tecnológico); 'Internet of Things. ¿Eso qué es?', por José Mª Saldaña Medina (CIRCE Centro Tecnológico); 'Nuevos mercados eléctricos y electricidad a km 0', por Roberto Rocca (CIRCE Centro Tecnológico)

En Bull McCabe’s Irish Bar: 'Una red eléctrica flexible', por Gregorio Fernández Aznar (CIRCE Centro Tecnológico); 'Internet of Things. ¿Eso qué es?', por José Mª Saldaña Medina (CIRCE Centro Tecnológico); 'Nuevos mercados eléctricos y electricidad a km 0', por Roberto Rocca (CIRCE Centro Tecnológico) ​'Una pinta de... bienestar, gráficos y nutrientes' En Bendita Ruina, Huesca: '¿Te sientes bien? ¿Qué es eso del 'bienestar'?', por Raquel Pérez Ordás (Facultad de Ciencias Humanas y de la Educación de la Universidad de Zaragoza); 'Datos y gráficos en los medios de comunicación', por Raquel Villacampa Gutiérrez (IUMA-Unizar); 'Una pinta de nutrientes', por Jesús Ángel Betrán Aso (Escuela Politécnica Superior (Huesca) de la Universidad de Zaragoza).

“Ver crecer esta iniciativa, vivir la experiencia en los bares, la transformación del público, y contar con grandes ponentes, hacen grande a Pint of Science y a todos los que forman parte de ello”, afirma Ana Peña, responsable de comunicación de la edición; “pensamos que el principal interesado es el público general, pero los científicos son los primeros a quienes ilusiona la iniciativa y muestran interés en contar su trabajo, siendo protagonistas de llevar la ciencia a la sociedad”. En un lenguaje comprensible y cercano, los investigadores más punteros del panorama nacional hablan sobre proyectos de las áreas más variadas.

En total, son 26 los países que este año se han empeñado en llenar bares y locales con la investigación científica más actual. Los australianos darán el pistoletazo de salida a un maratón de tres días de ciencia y bares de todo el mundo.

-Ir al suplemento Tercer Milenio

Apúntate y recibe cada semana en tu correo la newsletter de ciencia