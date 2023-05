Así queda la cesta de la compra de mayo: algunos alimentos se frenan pero los precios siguen altos

¿Continúa la escalada de precios de los alimentos o se ha frenado? La inflación subió un 4,1 % en abril, mientras el alza de los alimentos se moderó al 12,9 % (tras dos meses con alzas superiores al 16 %). En el supermercado, la realidad es -tal y como compara HERALDO mes a mes- que algunos productos continúan subiendo, otros se mantienen y son los menos los que descienden respecto al mes pasado.

En la zona de las frutas y las verduras, la manzana roja se sitúa en 2,19 euros el kilo (20 céntimos más que en los últimos cinco meses) y la malla de 5 kilos de patatas sube a 5,89 euros (60 céntimos más que en abril y 30 céntimos más que en diciembre de 2022). La naranja marca 15 céntimos más que el mes pasado y 30 céntimos si se compara con el último mes del año pasado.

Sin embargo, baja de precio respecto a abril el tomate de ensalada (de 2,89 euros a 2,59), el pimiento rojo (de 3,49 a 3,29), el verde (de 3,49 a 2,99) y la judía verde (de 2,39 a 1,99). Se mantienen respecto al mes pasado la mandarina, la lechuga iceberg, el plátano de Canarias y el calabacín.

"Miro la cuenta a final de mes y la verdad es que es imposible ahorrar algo"

Los huevos de talla M suben 2 céntimos respecto a abril, aunque continúan por debajo del precio que marcaban en diciembre de 2022, cuando alcanzaron los 2,15. Por su parte, el aceite de oliva virgen extra no ha sufrido cambio de precio en el último mes, sin embargo, ha crecido 70 céntimos respecto a diciembre y más de un euro en comparación con el principio de 2023. A día de hoy, un litro cuesta 8,69 euros.

El pan de molde familiar registra el precio más bajo de los últimos cinco meses, 1,29 euros, sin embargo, la barra de pan sube 4 céntimos respecto al mes pasado y se sitúa en 54 céntimos. La pasta, el arroz y las legumbres mantienen la misma etiqueta que el mes de abril.

Desde Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) consideran que el dato del IPC refleja una cierta "desaceleración" de los precios de los alimentos. "Esto quiere decir que suben menos que el año pasado pero aun así continúan creciendo. En abril han aumentado el precio la carne -sobre todo el cerdo-, el pan y los cereales, los aceites y grasas y la leche, el queso y huevos. Bajaron las legumbres y hortalizas", puntualizan.

Hay un fenómeno estadístico: "Sube la inflación general porque la energía se ha mantenido frente a las subidas del año pasado y los carburantes que este año han crecido cuando bajaron el año pasado". El dato más positivo, argumentan, "es que baja la inflación subyacente y es previsible que en pocos meses iguale al índice anual".

Desde la OCU recuerdan que, "pese a este menor ritmo de crecimiento, los precios siguen altos". Así, piden que la bajada de impuestos debería ampliarse a otros productos como la carne y el pescado y que se incremente la ayuda de 200 euros.

Entre los consumidores, están los que continúan "indignados" y los que aseguran estar "acostumbrados".

"No es que lo note solo en la cesta de la compra... Miro la cuenta a final de mes y la verdad es que es imposible ahorrar algo. Los sueldos siguen iguales o han subido una ridiculez y así estamos, intentando salir adelante como podemos", asegura Mariví Cuevas, que argumenta que es una situación "insostenible". Por su parte, Nicolás Gómez incide en que "ya son muchos meses con la misma situación". "Yo la verdad es que ya me he acostumbrado. Me ha costado, pero lo he aceptado porque si no es un sinvivir cada vez que voy a hacer la compra. Recuerdo cuando me hacía con un kilo de acelgas o borrajas por menos de 50 céntimos y ahora es imposible que bajen de 1,20", lamenta.

Comercio de proximidad

Álvaro Guerrero, propietario de Albática Real Food, en la calle Pedro María Ric. HA

En el centro de Zaragoza, varios pequeños mercados venden productos de proximidad y ecológicos. Con una clientela fija, cuentan con frutas y verduras de huertos aragoneses, legumbre y pastas de primera calidad y conservas seleccionadas. "No competimos con los precios, sino con la calidad", sostiene Álvaro Guerrero, propietario de Albática Real Food, en la calle Pedro María Ric.

El dueño de la tienda explica que realizan la compra directamente a los agricultores. "Es una manera también de que puedan ganarse la vida dignamente y no pase por varios intermediarios. Todo lo que podemos lo compramos en Aragón. Lógicamente, las naranjas, por ejemplo, las adquirimos en Valencia.

El precio de sus alimentos ha subido entorno entre un 10 y 20% en el último año. "Es verdad que todo ha subido pero este tipo de tiendas, menos que los supermercados 'low cost'. Ellos siguen siendo más baratos, pero se ha multiplicado el precio. Es decir, han crecido más los productos más baratos que los caros", subraya.

Aunque la mayoría de productos son más caros en el pequeño comercio, hay algunos que no siguen la regla. Así, el kilo de pimiento verde en Albática cuesta 2,95 euros y el rojo 3,99. Por su parte, el calabacín marca 2,30 (solo 30 céntimos por encima del supermercado) y el tomate 2,40 (más barato que en las grandes cadenas). "El precio de la fruta y la verdura fluctúa casi diariamente", especifica Guerrero. La legumbre y la pasta presentan un precio significativamente superior. Con la posibilidad de coger una bolsita preparada o llevárselo a granel la cantidad que cada uno necesite, los 250 gramos de pasta rondan los 1,80 euros, los 500 gramos de alubia los 2,62 euros y los de garbanzo los 1,95.