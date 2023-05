Podemos pide el voto “valiente” en Aragón para frenar a una derecha “asalvajada”

La secretaria general de Podemos y ministra de Derechos Sociales, Ione Belarra, ha reclamado este sábado en Zaragoza el voto “valiente” de quienes quieran mejorar la calidad de vida de la mayoría y frenar a una derecha “asalvajada”. La líder de la formación morada ha arropado a los candidatos locales, Maru Díaz y Fernando Rivarés, en el mitin central celebrado ante 300 personas en el palacio de Congresos de la Expo, donde también han participado Pablo Echenique, Juancho López de Uralde, Marta de Santos y Diego Bayona.

Belarra, una de las artífices de la recién aprobada ley, ha planteado los comicios del día 28 como un “referéndum” sobre el derecho al acceso a la vivienda. “Nuestros mayores pelearon mucho por traer la democracia a este país, la sanidad y la educación pública, por eso les damos las gracias. Ahora me gustaría que nuestro legado para las futuras generaciones fuera que los jóvenes no se tengan que volver a preocupar por la vivienda, que no se tengan que endeudar de por vida”, ha señalado.

Eso sí, ha pedido respaldo suficiente en las urnas para contar con una fuerza en los gobiernos autonómicos y locales con la que defender y aplicar dicha ley. En este sentido, la ministra ha cargado, en referencia a Teruel Existe, contra “quien piensa que da igual PSOE o PP”, y ha recordado que tras el “fin del bipartidismo” solo cabe un gobierno con Vox o una colación en la que esté Podemos. Y al PP le ha acusado de crear “cortinas de humo” para “no confrontar su proyecto político, porque si dijeran lo que van a hacer no les votaría nadie”. Ha tildado a los conservadores de “corruptos” y a la derecha “asalvajada”, de “no respetar las reglas del juego”.

No se ha quedado atrás la candidata a la presidencia de Aragón. Maru Díaz ha advertido de que su rival del PP y alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, “especulará” con el Pirineo y el Matarraña “como ha hecho con los barrios” de la capital. Y que con el Ebro, “hará la tubería que le pidan los de Vox o sus jefes Feijóo y Ayuso”.

Del líder del PP aragonés ha dicho que Aragón “le queda grande” y que “no es un político noble” tras “llenar de tránsfugas sus listas reventando a otros partidos”. “Han traído lo peor, broncas y traiciones”, ha remarcado.

Por contra, Díaz ha reivindicado un proyecto que mantenga la senda de las conquistas sociales. Ha destacado las cifras de empleo, igualdad y atención social de la Comunidad, “un lugar al que volver y quedarse” gracias, ha asegurado, a las políticas de la formación morada. Ha citado los refuerzos en los servicios de prevención y extinción de incendios, la subida del salario mínimo interprofesional o la protección de Canal Roya como algunos de esos hitos. Pero ha pedido ir más allá para “blindar los servicios públicos, mejorar el salario de los profesores y asegurar los cuidados como el cuarto pilar del Estado de bienestar”, entre otras propuestas.

Del presidente de Aragón y socio del cuatripartito del Pignatelli, la candidata de Podemos ha dicho que “a Javier Lambán las políticas de izquierdas se le atragantan”. “Se avergüenza de la coalición, nosotros nos sentimos muy orgullosos”, ha enfatizado. Y del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, ha advertido de que “ha quedado claro que va a ser vicepresidente, lo que no se sabe es con quién”.

Por ello ha contrapuesto dos modelos: “el del derecho a la vivienda o el del pelotazo; el de la emancipación de los jóvenes o el de los fondos buitres; el de subir el salario mínimo o el de la precariedad; el de vivir con miedo o soñar con esperanza”.