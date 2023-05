Desde la hostelería, ante el 28-M: "Olvídate de encontrar un cocinero o un camarero que sepa; hace falta formación"

Es media mañana y en la cafetería Palacio hay bastante jaleo. Cafés, zumos de naranjas, pinchos de tortilla, refrescos... "Un chocolate con churros", piden unos forasteros que visitan Zaragoza. Precisamente, los turistas son parte de su asidua clientela, a la que se suman los vecinos de La Almozara, periodistas, asesores del Gobierno de Aragón y políticos. Es lo que tiene estar justo enfrente del palacio de la Aljafería, objeto de 'souvenirs' y cuna de decisiones. A pocos metros de este bar, se debate el porvenir de la Comunidad.

"A veces están enfrente y otras aquí, en la barra. En ocasiones dan ganas de agarrarlos de los pelos porque en sus manos está nuestro futuro", confiesa Verónica Castro, propietaria de este establecimiento desde hace un lustro. Asegura que en el último mes no ha sido fácil ver a la clase política, lo achaca a que están más concentrados de cara a la cita con las urnas el próximo 28 de mayo. Pero, casualidades de la vida, justo en ese momento un candidato a la presidencia de Aragón está pidiendo un café en la barra.

¿Dé qué se debería hablar más en la tribuna? "Casi sé dé qué deberían hablar menos", responde Castro, rápida y entre risas. "Estoy de acuerdo en general de cómo trabajan con la Sanidad y otras áreas. Mientras las cosas continúen así, no veo que estemos mal; si dijese lo contrario, mentiría", sostiene Castro.

A pesar de su conformismo, pronto comienza con las reclamaciones. "Una de las cuestiones que más me preocupa es encontrar personal", señalan en la cafetería Palacio. "Veo que es un gran error que haya tantas ayudas porque después no quieren trabajar. Si a una persona se le están dando casi 500 euros por no hacer nada, que entiendo que en algunas situaciones es necesario, cuando le ofrecemos una media jornada por poco más dinero, no lo van a querer", continúa. Asegura que esta es una las preocupaciones del sector, que comparte con otros compañeros. "Se está yendo mucho dinero en ayudas, que realmente las pagamos nosotros", agrega esta hostelera. "Y da igual de la nacionalidad que sea", matiza.

¿Cuál sería la solución? "Pediría que se forme más a la gente y, en lugar de las ayudas, se les dé más cursos de formación para motivarles y prepararles, para que trabajen, tanto en hostelería como en otros sectores", explican en la cafetería Palacio. Precisamente, la enseñanza es otra de sus demandas. "Olvídate de encontrar un cocinero o un camarero que sepa, hace falta formación porque este oficio no solo es destapar botellas", agrega.

"Los impuestos nos ahogan"

En su caso la palabra 'hostelera' va de la mano de 'autónoma'. "La pandemia ya es un capítulo que ha pasado página, pero ahora estamos con la subida de la luz; ha sido casi peor lo de después que lo de antes –se lamenta–. Los impuestos nos ahogan".

También madre de familia numerosa, Castro se muestra sensible por aquellas propuestas que apuntan a la juventud. "Hoy en día es casi imposible que una persona joven se pueda independizar", recrimina. En ese sentido sí que está a favor de que ayuden a quien está estudiando o trabajando, "a todo aquel que se esfuerce". Pero esta preocupación no solo es suya, sino que también la encuentra en boca de sus clientes.

¿Qué le trasladan?

En muchas ocasiones, las barras de los bares son un termómetro del estado de ánimo y opiniones de la sociedad. Los camareros se convierten en confesores de las preocupaciones de sus clientes. "Nos trasladan que lo que más les inquieta es la economía y la estabilidad –enumeran en esta cafetería–. Tener un trabajo estable y nada de contratos de dos o cinco horas a la semana".