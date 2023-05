¿Qué estudio tras la Evau?: "La decisión adecuada es elegir algo que les motive"

Tomás David Gómez, de 18 años y estudiante de 2º de Bachillerato en el IES Miguel Servet de Zaragoza, es uno de los jóvenes aragoneses que aún no tiene decidido qué grado universitario cursará si supera con éxito los exámenes de la Evau.

En estos momentos, se está preparando dos asignaturas que le han quedado tras las pruebas globales y se enfrentará a la Evau en la convocatoria extraordinaria (en julio). Ha cursado Bachillerato de Ciencias y sus pasos van encaminados a elegir algo relacionado con la tecnología. "Tengo dos opciones. Si la paso estudiaré una carrera; tengo que ver cuanta nota saco para barajar ideas de cara a la Universidad. Y si no la apruebo haré una FP de grado superior de tecnología", observa este joven. No obstante, sí tiene claro que se decantará por lo que más le guste. "Creo que lo disfrutas más que estudiando algo que va a tener más salidas profesionales", opina Tomás, que en todo momento cuenta con el respaldo familiar.

En una sociedad incierta, con crisis continuas (la covid, el conflicto Rusia-Ucrania, la sequía...), es difícil predecir qué va a pasar en un futuro próximo. De ahí que Juan Antonio Planas, orientador escolar, subraye que es muy complicado ponerse en la piel de estos chavales. "Hablamos del presente, pero no sabemos qué nos vamos a encontrar dentro de 5 o 10 años", advierte el también presidente de la Asociación Aragonesa de Psicopedagogía. A pesar de ello, invita a los jóvenes a que se informen bien a la hora de elegir qué hacer tras el instituto y huyan de estereotipos. "Los trabajos del siglo XX no sirven para este", apunta.

Siguiendo esta línea argumental, se refiere a un sector "muy denostado" que, sin embargo, tiene grandes nichos de trabajo: el de la construcción y obra civil. "Hace poco he estado en un foro con empresarios y demandan 200.000 trabajadores en España en los próximos años, que se dice pronto. Cuando se piensa en este sector, los jóvenes tienen la imagen de un señor subido a un andamio y eso está superado. Generalmente, la obra civil es en fábrica; es un trabajo muy técnico. Cada vez hacen falta más empleos especializados", informa.

Asimismo, Planas habla de la pujanza de los sectores de la salud, la educación (sobre todo, la necesidad de profesores técnicos de Formación Profesional) y las ingenierías, entre otros. Pero si importante es la formación, a su juicio, no lo es menos las herramientas blandas (o 'soft skills'). "Es decir, las competencias relacionadas con la inteligencia emocional: saber trabajar en equipo, la creatividad, la innovación, la resiliencia, la flexibilidad, saber idiomas...", detalla.

Los alumnos aragoneses cuentan ya desde 3º y 4º de Secundaria con un acompañamiento de tutores y orientadores educativos para que puedan tomar la mejor decisión una vez acaben el Bachillerato. Tal y como dice Miguel Gil, director del colegio concertado Cristo Rey Escolapios de Zaragoza, los jóvenes disponen de mucha información grupal e individualizada. Además, en su centro organizan charlas profesionales y una 'feria universitaria' (en la que distintas facultades aragonesas les explican sus planes de estudios). "Nosotros lo que hacemos siempre es prepararles para que tengan diferentes alternativas", remarca.

Las dobles titulaciones universitarias "tiran mucho"

Este curso en los colegios de Escolapios es parecido al de otros años: la mayoría del alumnado de 2º de Bachillerato tiene claro que quiere hacer un grado universitario. "Las dobles titulaciones que ofrecen la Universidad de Zaragoza y la San Jorge tiran mucho: Derecho y Administración y Dirección de Empresas, Física y Matemáticas... Tienen unas notas de corte muy altas y son muy atractivas. Medicina sigue siendo la carrera estrella; y las ingenierías y diseño y programación de videojuegos también están ofreciendo grados muy atractivos", explica Gil.

"El porcentaje de chavales que optan por una FP de grado superior va en aumento. Hay una gran variedad de titulaciones muy interesantes y con una elevada empleabilidad"

A ello hay que sumar un incremento de chavales que, haciendo la Evau, optan por una FP de grado superior. "Aunque continúan siendo minoritarios, el porcentaje va en aumento. Hay una gran variedad de titulaciones muy interesantes y con una gran empleabilidad, que también hay que tener en cuenta este dato. Hay chavales que a lo mejor no se sienten con el ánimo de emprender un grado universitario y hacen una FP y cuando terminan se reenganchan a la Universidad. Tienen un punto de madurez más elevado y con un título oficial que les capacita para poder trabajar", subraya.

¿Y para los que, a pesar del acompañamiento, están desorientados? ¿Qué les recomiendan? "Que se dejen aconsejar y ayudar por tutores y profesionales que los conozcan y sus familias para poder encontrar su vocación", señala el director del Cristo Rey, para quien lo decisivo es una opción en la que crean puedan aportar. "La decisión adecuada es elegir algo que les motive y en lo que van a sentirse a gusto. Estamos en una sociedad tan cambiante que una salida (educativa) que hace 4 años parecía que no tenía ningún futuro, ahora está en el 'top'. O ahora tiene un grado de empleabilidad alto y se gana mucho dinero y en unos años cambia todo", avisa.

Por su parte, Planas recuerda que hay que saber cuáles son los ámbitos con más salidas laborales, pero sobre todo remarca que lo más importante es que los estudiantes se dejen llevar por su "corazón" y por lo que más les guste. "Hay mucha permeabilidad, es decir, una persona puede empezar un ciclo de FP de grado superior -que lo veo muy recomendable- y en el futuro acceder a una titulación universitaria o hacer un máster", afirma.

El papel fundamental de los padres

Además, este orientador pide a las familias -incluidos abuelos- que no les presionen a la hora de decantarse por una opción u otra. "Deben hacer todo lo contrario: animarles en su decisión. Puede suceder incluso que sus hijos se arrepientan; se cambia y no pasa nada. En esto no podemos estar haciendo dramas", indica. A lo que Miguel Gil añade: "Un acompañamiento de los familiares es fundamental".

"Las familias deben animar a los chavales en su decisión. Puede suceder incluso que estos se arrepientan: se cambia y no pasa nada"

De cara a los tres días de exámenes de la Evau, el director recomienda a los estudiantes que estén tranquilos una vez aprobado el Bachillerato ("porque van con los conocimientos para superarla sin problemas", dice), que repasen los días previos y, sobre todo, que duerman para llegar a las pruebas en buenas condiciones.

Para el joven Tomás David Gómez, 2º de Bachiller ha sido complicado, con semanas con 5 o 6 pruebas seguidas ante la cercanía de la antigua Selectividad. "Haciendo los globales he visto el nivel de la Evau y me parece más fácil que este curso", opina. Solo cabe desearle suerte.