PSOE y PP piden desde Aragón un cordón sanitario a Bildu pese a su rectificación

Los ecos de la rectificación de Bildu, que este martes retiró de sus listas electorales a los siete condenados por delitos de sangre, han llegado hasta Aragón. Los partidos celebran la marcha atrás de la formación ‘abertzale’, pero tanto el presidente de la Comunidad, Javier Lambán, como el candidato del PP a relevarle, Jorge Azcón, exigen romper con ellos cualquier tipo de relación o pacto. La mayoría de los candidatos, no obstante, piden centrar el debate en las cuestiones que afectan a los aragoneses, motivo esgrimido por Teruel Existe para no pronunciarse al respecto.

Bildu comunicó la retirada de sus listas municipales de los cargos que en su día fueron condenados por delitos de sangre como miembros de la banda terrorista ETA. Argumentaron la decisión en su intención, dicen, de "contribuir a la convivencia". Para Lambán, en cambio, no se trata más que de un "cálculo electoral" por parte de la formación ‘abertzale’. "Mi opinión desde el punto de vista moral sobre estos señores no cambia en absoluto y, desde luego, creo que el PSOE no debe tener ninguna relación con ellos", manifestó el presidente de la Comunidad a preguntas de los periodistas.

Para su principal rival en las urnas el día 28, Jorge Azcón, la renuncia de "esos asesinos" es "lo mínimo exigible en democracia". El candidato del PP a la DGA señaló que "Bildu es un partido dirigido por etarras" y por eso cree que pactar la gobernabilidad de España con esta formación es "indigno e indecente". "Lo que Sánchez tiene que hacer es romper con Bildu y lo que resulta incomprensible es que los socialistas que dicen estar en contra, como Lambán, no actúen", criticó.

En la misma línea, el aspirante de Cs, Carlos Ortas, considera a Bildu "un partido heredero del terror" que "sigue teniendo terroristas en sus candidaturas". «Pedimos al resto de partidos que no pacten nada con ellos nunca. Sánchez ha sobrepasado todos los límites y sería deseable que rompiese con sus socios", reclamó.

Desde Podemos, Maru Díaz también celebra la noticia. "Llevar asesinos en las listas de Bildu sería legal pero personalmente no lo considero moral ni que aporte nada a la democracia y a la reparación del dolor de las familias de sus víctimas. Nos alegra que Bildu haya rectificado en su decisión y que finalmente estas personas no vayan a ser cargos públicos", apuntó.

Un mensaje similar traslada Alberto Izquierdo (PAR). "La democracia es el bien más preciado que tienen España y Aragón, grandes hombres y mujeres se pusieron de acuerdo, con Adolfo Suárez a la cabeza, apartando lo que les separaba para fomentar lo que les unía. Por respeto a aquellas personas que perdieron la vida por defenderla, condenamos firmemente cualquier vínculo con esa banda terrorista", expresó.

"Sabíamos desde el principio que Bildu era ETA y así lo hemos denunciado", advierte el candidato de Vox, Alejandro Nolasco. También considera estos movimientos una "estrategia electoral" de los ‘abertzales’ y pide su ilegalización.

En cualquier caso, la mayoría de los partidos pidió centrar el debate electoral en los temas que afectan directamente a la Comunidad. "Intento que estas elecciones se produzcan en términos estrictamente autonómicos, a otros –en referencia a Azcón– les interesa hablar de temas nacionales", señaló Lambán. Su socio en el cuatripartito, José Luis Soro (CHA), valoró que "se ha generado un dolor completamente innecesario", pero coincidió en que "toca hablar de lo que afecta a Aragón". Con ese argumento, desde Teruel Existe eludieron pronunciarse sobre esta cuestión.

También Álvaro Sanz cree que «no es relevante para Aragón, aunque celebra que no haya personas con delitos de sangre en ninguna lista electoral «ni de ETA ni de herederos del franquismo». En todo caso, recuerda que «hay un Estado de Derecho qu garantiza quién puede o no presentarse».