Arqueólogos por un día: "Algunos niños creen que los hombres vivieron con los dinosaurios por lo que ven en la tele"

Les ha costado llegar más de una hora. Han tenido que tomar 2 autobuses urbanos, el 28 y el 32, pero la actividad ha merecido la pena. Los 15 alumnos de 3º y 4º de Educación Primaria del CEIP de Peñaflor se han convertido en arqueólogos por un día gracias a una actividad de divulgación científica organizada por el Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

“Ha sido toda una aventura porque no ha sido fácil llegar con 15 niños hasta el centro de Zaragoza desde Peñaflor en transporte público”, dicen Mercedes Andaluz y Azucena Gil, tutora y profesora de lengua, respectivamente, de esta clase agrupada que integra niños de dos curso diferentes”.

“Nos dieron la oportunidad de que los niños conocieran cómo era el trabajo de los científicos y han estado todos muy motivados”, continúan, aunque apuntan: “Si los lleváramos a aprender a hacer empanadas también les gustaría, es un grupo muy agradecido”, bromea la profesora.

Despertar 'el gusanillo' por la ciencia

La de hoy ha sido una actividad de arqueología y paleobotánica enmarcada en el Día Internacional de la Fascinación por las Plantas que se celebra este jueves y está organizada por el Instituto Pirenaico de Ecología, perteneciente al CSIC. Se trata de un taller divulgativo dirigido a niños de entre 8 y 10 años.

“Un público que tiene menos oportunidades de conocer la ciencia de primera mano que los alumnos de Secundaria, ya que para ellos hay más diversidad de actividades de este tipo”, explica M.ª Jesús Lozano, delegada institucional del CSIC en Aragón. “Queremos despertar en ellos 'el gusanillo' por la ciencia y enseñarles para qué sirve”, añade Lozano.

Tres alumnas del CEIP de Peñaflor durante la actividad de divulgación científica del CSIC. M.O.

Gracias a este taller, los escolares se convierten en arqueólogos, meten sus manos en la tierra y excavan siguiendo el método científico, se les enseñan qué son los fósiles y cómo se puede recabar información sobre el clima y el paisaje del pasado a través de ellos. En este caso, a través de los fósiles de los granos de polen.

“Los granos de polen perduran en el tiempo en forma de fósiles y los paleobotánicos pueden reconstruir el pasado. Pueden saber cómo era el clima hace miles de años, cuándo hubo glaciaciones, qué tipo de plantas había en cada momento o si hubo épocas de más o menos sequía”, enumera la delegada institucional del CSIC en Aragón.

“Les enseñamos que las plantas y su polen también se convierten en fósiles y que si los estudiamos podemos averiguar las características del paisaje en el pasado”, apunta Penélope González-Sampériz, investigadora científica del Instituto Pirenaico de Ecología y directora del taller.

Una excusa para hablar de la historia del planeta

Para ello, “les planteamos una excavación arqueológica en la que tienen que encontrar reproducciones en 3D de fósiles de polen de cuatro plantas diferentes que fueron representativas de cuatro momentos muy distintos del pasado y que aportan características propias de un paisaje determinado”, explica González-Sampériz. A saber: el Jurásico, una glaciación, el final de la última glaciación y el presente.

“El polen es la excusa para hablar de cuatro momentos de la historia del planeta. Les contamos cosas de las plantas pero también de los animales que vivieron en esa época”, señala. “E insistimos en que los dinosaurios no existieron al mismo tiempo que los hombres aunque lo vean en películas y televisión”, puntualiza. “Algunos lo creen todavía y tenemos que insistir, aunque muchas veces nos sorprende lo bien informados que están porque saben que hubo un meteorito que los extinguió”, asevera la científica.

Y lo más importante. “Los conducimos hasta el presente para que sean conscientes de que hay cosas en el clima y el paisaje que provocamos nosotros, que modificamos con nuestras actividades”, resalta la responsable de la actividad.

"Quiero ser botánica"

“Estamos excavando fósiles. Los sacamos, los limpiamos y los metemos en una bolsa para después investigar sobre ellos”, dice una de las alumnas de 3º del CEIP de Peñaflor. “Hemos descubierto que las plantas y el polen pueden convertirse en fósiles. Así se puede saber las plantas que había en otra época”, apunta su compañera de excavación.

Tres niños de 3º y 4º de Educación Primaria del CEIP Peñaflor, durante la actividad científica del CSIC. M.O.

“A mí me gustaría ser científica. Quiero ser botánica porque me gustan mucho las plantas”, proclama una tercera escolar, quizá, motivada por la actividad que estaban realizando.

“Hemos sacado fósiles de polen de pino, helecho y roble. Después de estudiarlos se puede saber cómo era el clima en el pasado”, relata Héctor, que parece haber aprovechado muy bien el taller. “Mis padres son científicos pero a mí me gustaría ser dibujante de manga de mayor, aunque también me atrae la ciencia, en concreto, la física es lo que más me interesa”, continua este alumno de 3º de Primaria.

“Hemos aprendido que los hombres modificamos el medio ambiente e influimos en que el clima vaya cambiando. Por eso tenemos que usar menos plástico y no contaminar”, concluye una amiga de Héctor.

“Cuanto más excavas, más antiguos son los fósiles que encuentras”, apunta otro de sus compañeros. “Por eso los hombres y los dinosaurios no vivieron a la vez, porque los fósiles de los dinosaurios están mucho más abajo que los de los humanos”, señala, comprobando que, al menos, lo de los dinosaurios ha quedado claro.