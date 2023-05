MIR en Aragón: "Las desventajas de un hospital comarcal se convierten en fortalezas"

Las 15 plazas mir de Medicina Familiar y Comunitaria que se han quedado sin ocupar en Aragón se concentran fuera de las capitales de provincia: en Alcañiz solo se ha adjudicado uno de los ocho puestos disponibles; en Calatayud hay un interesado en las seis plazas que se ofertaban; y en Barbastro se han cubierto tres de las seis vacantes. Jefes de las unidades docentes de estos sectores y residentes de esta especialidad, sin embargo, hablan de las ventajas de trabajar en hospitales comarcales de cara a profundizar en la formación de distintas disciplinas.

Así lo asegura Miguel Guiu, jefe de estudios del Sector de Alcañiz, quien reconoce que se debería potenciar la especialidad desde las universidades. Una opinión que comparte Pedro Duarte, que empieza ahora el segundo año de residencia de Familia en el hospital del Bajo Aragón turolense: "Muchos no escogen un hospital comarcal porque no lo conocen. Tiene sus desventajas, que a su vez se pueden convertir en fortalezas". Al ser los mir de Familia los únicos residentes se ofrece la oportunidad, relata, de rotar por Endocrinología, Cardiología... "Tiene deficiencias y dificultades, sí, porque hay menos recursos que en las capitales de provincia, pero te permite desarrollar capacidades para adaptarte a situaciones complicadas en un futuro". "Mi idea sería quedarme a trabajar aquí, me gusta el territorio rural", afirma, al mismo tiempo que destaca que "es decepcionante que solo se haya ocupado ahora una plaza de mir". Algo que achaca al "desconocimiento de Medicina Rural y a las condiciones del personal sanitario".

"Formación más cercana"

Para Ascensión Hernández, jefa de estudios del Sector de Calatayud: "La especialidad de Medicina Familiar y Comunitaria recoge la esencia de nuestra profesión como médicos, pero quizá debe hacerse más atractiva en este momento a los profesionales que inician su formación especializada". Una tarea que compete a todos, señala: "La formación en un sector más pequeño como el nuestro es mucho más cercana y quizá más completa por la disponibilidad de los tutores y todos los servicios implicados en ella". Tal y como apunta: "Está claro que la Atención Primaria necesita una renovación para fortalecer su incuestionable valor". El año pasado se cubrieron las cinco vacantes mir de Familia en el Ernest Lluch. Para esta convocatoria se ofertaron seis y solo se adjudicó una.

Desde Calatayud, Jorge Sánchez, que acaba su periodo formativo como médico de Familia, reconoce que el poder rotar por distintas especialidades "tiene muchísimas posibilidades". "Me encantaría poder quedarme en la zona, pero nunca imaginé que después de formar a una persona en Aragón me llegaran de Castilla y León contratos infinitamente mejores, con mayor estabilidad laboral de hasta tres años. Me lo estoy planteando, mi prioridad es Urgencias y después, Primaria".

Para la jefa de estudios de la unidad docente de Huesca-Barbastro, Eva Aguarón, "en un hospital pequeño la ventaja es que hay menos residentes y solo de Familia, no coinciden con mir de otras especialidades, por lo que van rotando por servicios hospitalarios". En el hospital de Barbastro incluyendo los mir de los distintos años hay 19 profesionales. También Marta Noguero, residente de último año de Familia, coincide con la visión de Aguarón: "Terminas la formación con muchos conocimientos de distintas especialidades". Y en el centro de salud, además, "al ser una zona más pequeña haces bastantes cosas y la población te deja aprender mucho". "La especialidad de Familia en un sitio pequeño te da la oportunidad de aprender mucho más y adquirir más soltura en todo tipo de patologías". Natural de Burgos, y con familia aragonesa, se decantó por Barbastro para su formación: "Me han tratado muy bien y me gustaría quedarme".